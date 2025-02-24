Лянка Грыу о сыне и мистике: «Решающий момент может изменить твою судьбу»

В особняке на Волхонке прошла премьера сериала «Граница миров», рассказывающая о сотрудниках секретной конторы, отслеживающей нарушителей границы параллельного и нашего мира. А «хулиганы» равны как на подбор: ведьмы, упыри, вурдалаки, вампиры, русалки. Мистическая многосерийная картина режиссера Аскара Бисембина стартует на канале СТС уже с 3 марта.

Звездной гостьей премьеры стала актриса Лянка Грыу. Для выхода в свет она выбрала костюм в мужском стиле. При этом он смотрелся женственным благодаря приталенному ассиметричному пиджаку.

«Я большой поклонник фэнтези. Хочу познакомиться с новым мистическим сериалом, поэтому и оделась немного загадочно, — отметила Лянка Грыу. — Это секрет моего стилиста».

«Максим очень любит читать»

По словам Лянки, она «заскочила» на премьеру сериала ненадолго, поскольку в тот вечер у ее сына Максима был день рождения. Подросток пригласил на праздник своих друзей. И в это время актриса смогла ненадолго отлучиться.