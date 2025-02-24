Лянка Грыу о сыне и мистике: «Решающий момент может изменить твою судьбу»

В особняке на Волхонке прошла премьера сериала «Граница миров», рассказывающая о сотрудниках секретной конторы, отслеживающей нарушителей границы параллельного и нашего мира. А «хулиганы» равны как на подбор: ведьмы, упыри, вурдалаки, вампиры, русалки. Мистическая многосерийная картина режиссера Аскара Бисембина стартует на канале СТС уже с 3 марта.
Звездной гостьей премьеры стала актриса Лянка Грыу. Для выхода в свет она выбрала костюм в мужском стиле. При этом он смотрелся женственным благодаря приталенному ассиметричному пиджаку.
«Я большой поклонник фэнтези. Хочу познакомиться с новым мистическим сериалом, поэтому и оделась немного загадочно, — отметила Лянка Грыу. — Это секрет моего стилиста».
«Максим очень любит читать»
По словам Лянки, она «заскочила» на премьеру сериала ненадолго, поскольку в тот вечер у ее сына Максима был день рождения. Подросток пригласил на праздник своих друзей. И в это время актриса смогла ненадолго отлучиться.
«Мы отмечаем день рождения дома. Максим сам так захотел. У него сегодня был прекрасный праздник: торт, друзья. Помимо технических вещей типа Айпэда, интересных для 14-летнего мальчика, его коллекция пополнилась новыми книгами, поскольку Максим очень любит читать», — отметила Лянка.
Лянка Грыу на премьере сериала «Граница миров». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Кем сын хочет стать?
— Не знаю, он еще не решил. Я его спрашивала, но Максим пока не знает.
«Я верю в судьбу и в некоторые фатальные моменты жизни»
— Есть ли в вашей жизни место мистике?
— Вы знаете, в моей ситуации интуиция все-таки сильнее мистики. Но в целом я верю в судьбу и в некоторые фатальные моменты жизни.
Лянка Грыу. Фото: Global Look Press
— А можете привести какой-то пример?
— Да даже утверждение на какую-то роль. Это такое стечение обстоятельств. Бывает, ты идешь каким-то сложным путем, чтобы получить результаты, а потом окажешься в нужное время в нужном месте.
Какой-то решающий момент может изменить твою судьбу.
— А есть ли у вас какие-то актерские приметы?
— Мы всегда садимся на сценарий, если его уронили. Если он упал на пол, придется на него сесть и встать с пола вместе с текстом.
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