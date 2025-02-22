Не жалуются! У Аллегровой пенсия 70 тысяч рублей, а у Диброва – 40 тысяч рублей

Артисты со званиями, озвучивая размер своей пенсии в интервью, иногда забывают о надбавках - и на словах выходит, что они получают, как их поклонники. С января «почетная часть» их пенсий выросла.

60 - 70 тыс. руб.: москвичи со званиями

Случается, артисты-москвичи в возрасте в открытую завидуют коллегам, которые получили звания заслуженного или народного. Ведь актеры, певцы и другие деятели культуры, зарегистрированные в столице, получают надбавку к пенсии. Эта ежемесячная компенсационная выплата начисляется вне зависимости от того, продолжает пенсионер работать или нет. Выплачивается она артистам со званиями народный или заслуженный артист РФ (или СССР, или РСФСР) с 2018 года и ежегодно индексируется.

В 2024 году звездам доплачивали каждый месяц по 39 700 руб. А с 2025-го надбавка к страховой пенсии по старости составляет уже 41 995 руб. Учитывая, что минимальный размер пенсии работающих пенсионеров - 17 897 руб., то народные и заслуженные пенсионеры с января 2025 года получают минимум по 60 тыс. руб. А у некоторых есть еще надбавки за ордена, госпремии, отраслевые и т. п.

Так как надбавка за звания появилась семь лет назад, то многие артисты сожалеют, что не стремились собирать документы и хлопотать за получение званий. Так, актриса Марина Дюжева сетует, что не служила в театре - оттуда проще всего было подавать документы. «То, что я не пошла в театр, аукнулось, когда в 57 лет я оформляла пенсию. Я знала, что она будет какая-то минимальная, но чтобы такая! А если бы я пошла в театр, то, даже ничего там не делая, просто выходя в массовке с «кушать подано», я была бы уже ветераном труда», - рассуждает актриса.

Ефим Шифрин в нулевые отказался от предложения отдела кадров Театра эстрады собрать документы и подать их на получение звания заслуженного артиста, так как не предполагал, что за звание будут доплачивать. «Когда-то я бежал от этого. Казалось, что это такие советские атрибуты. Теперь уже поздно. Заслуженным быть уже стыдно, потому что у меня ученики народные», - смеется Шифрин.

Некоторые артисты содержат семьи неработающих взрослых детей. Поэтому даже пенсии с надбавками им мало и приходится много работать. Как народной артистке Татьяне Васильевой, которая снимается в рекламе, посещает за гонорар скандальные телешоу, играет в театре: «У меня ежемесячно 30 тысяч рублей от государства плюс московская надбавка за звание».

Народная артистка Наталья Гвоздикова получает пенсию больше 70 тыс. руб., но недовольна, что лишена еще одной возможной надбавки. Гвоздикова получила Госпремию СССР в 1978 году за роль в фильме «Рожденная революцией» - за эту заслугу доплачивают неработающим пенсионерам, а актриса еще трудится. Гвоздикова размышляет: «С этой надбавкой было бы еще плюс 22 тысячи...»