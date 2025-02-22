Не жалуются! У Аллегровой пенсия 70 тысяч рублей, а у Диброва – 40 тысяч рублей

Артисты со званиями, озвучивая размер своей пенсии в интервью, иногда забывают о надбавках - и на словах выходит, что они получают, как их поклонники. С января «почетная часть» их пенсий выросла.
60 - 70 тыс. руб.: москвичи со званиями
Случается, артисты-москвичи в возрасте в открытую завидуют коллегам, которые получили звания заслуженного или народного. Ведь актеры, певцы и другие деятели культуры, зарегистрированные в столице, получают надбавку к пенсии. Эта ежемесячная компенсационная выплата начисляется вне зависимости от того, продолжает пенсионер работать или нет. Выплачивается она артистам со званиями народный или заслуженный артист РФ (или СССР, или РСФСР) с 2018 года и ежегодно индексируется.
В 2024 году звездам доплачивали каждый месяц по 39 700 руб. А с 2025-го надбавка к страховой пенсии по старости составляет уже 41 995 руб. Учитывая, что минимальный размер пенсии работающих пенсионеров - 17 897 руб., то народные и заслуженные пенсионеры с января 2025 года получают минимум по 60 тыс. руб. А у некоторых есть еще надбавки за ордена, госпремии, отраслевые и т. п.
Так как надбавка за звания появилась семь лет назад, то многие артисты сожалеют, что не стремились собирать документы и хлопотать за получение званий. Так, актриса Марина Дюжева сетует, что не служила в театре - оттуда проще всего было подавать документы. «То, что я не пошла в театр, аукнулось, когда в 57 лет я оформляла пенсию. Я знала, что она будет какая-то минимальная, но чтобы такая! А если бы я пошла в театр, то, даже ничего там не делая, просто выходя в массовке с «кушать подано», я была бы уже ветераном труда», - рассуждает актриса.
Ефим Шифрин в нулевые отказался от предложения отдела кадров Театра эстрады собрать документы и подать их на получение звания заслуженного артиста, так как не предполагал, что за звание будут доплачивать. «Когда-то я бежал от этого. Казалось, что это такие советские атрибуты. Теперь уже поздно. Заслуженным быть уже стыдно, потому что у меня ученики народные», - смеется Шифрин.
Некоторые артисты содержат семьи неработающих взрослых детей. Поэтому даже пенсии с надбавками им мало и приходится много работать. Как народной артистке Татьяне Васильевой, которая снимается в рекламе, посещает за гонорар скандальные телешоу, играет в театре: «У меня ежемесячно 30 тысяч рублей от государства плюс московская надбавка за звание».
Народная артистка Наталья Гвоздикова получает пенсию больше 70 тыс. руб., но недовольна, что лишена еще одной возможной надбавки. Гвоздикова получила Госпремию СССР в 1978 году за роль в фильме «Рожденная революцией» - за эту заслугу доплачивают неработающим пенсионерам, а актриса еще трудится. Гвоздикова размышляет: «С этой надбавкой было бы еще плюс 22 тысячи...»
Виктор Сухоруков имеет статус народного. Если вдруг без работы останется, не пропадет. Фото: Михаил Фролов/КП
Народный артист Виктор Сухоруков доволен размером пособия: «Пенсию получаю хорошую, не жалуюсь. Не пропаду. К тому же у меня есть работа, есть чем заняться».
Народные и заслуженные артисты с московской регистрацией, заработавшие пенсию от 60 до 70 тыс. руб.: Юрий Антонов, Ирина Алферова, Ирина Аллегрова, Алена Апина, Надежда Бабкина, Владимир Винокур, Ангелина Вовк, Лариса Гузеева, Татьяна Догилева, Лариса Долина,Татьяна Доронина, Светлана Дружинина, Надежда Кадышева, Елена Кондулайнен, Владимир Кузьмин, Юрий Куклачев, Валерий Леонтьев, Лев Лещенко, Станислав Любшин, Вячеслав Малежик, Ирина Муравьева, Александр Панкратов-Черный, Елена Проклова, Николай Расторгуев, Лариса Рубальская, Ирина Розанова, Стас Садальский, Елена Сафонова, Александр Серов, Евгения Симонова, Юрий Стоянов, Лариса Удовиченко, Екатерина Шаврина, Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Яковлева, Леонид Якубович и другие.
18 - 40 тыс. руб.: просто знаменитости
Автор и исполнитель Михаил Муромов жалуется, что как работающий пенсионер получает минималку - 17 897 руб. «Я авторские получаю - значит, есть приработок. Но званий нет», - сокрушается Михаил. Артист, помимо авторских отчислений за свои песни, еще и с концертами выступает.
Дибров - персона высшей звездной категории, так что из-за скромной пенсии ему переживать не с руки. Фото: Михаил Фролов/КП
Телеведущий без звания Дмитрий Дибров не жалуется на пенсию почти в 40 тыс. руб., так как продолжает работать. «У меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже, - гордится Дмитрий. - Считаю размер пособия справедливым».
А вот продюсер и ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая получает минималку, которая ее не устраивает: «Наверное, я недостаточно знаменита!»
Звезды без званий, которые получают пенсию в размере от 17 897 руб. до 40 тыс. руб.:
Жанна Агузарова за титулами не гналась. Да и не считает себя пенсионеркой. Фото: Михаил Фролов/КП
Жанна Агузарова, Амаяк Акопян, Семен Альтов, Регина Дубовицкая, Николай Дроздов, Лолита Милявская, Юрий Лоза, Михаил Муромов, Екатерина Семенова, Роза Сябитова, Ефим Шифрин, Леонид Ярмольник.