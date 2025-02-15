Как Голубкина, Ливанов и другие артисты не собираются сдаваться болезням и недугам

Юрий Николаев

76-летний народный артист Юрий Николаев второй раз за зиму оказался в больнице. Тут же появились тревожные сообщения - легендарный ведущий в реанимации, после операции и наркоза случились провалы в памяти и т. д. Как оказалось, ситуация не такая страшная, как ее выдумали сплетники.

Журнал «Телепрограмма» дозвонился Юрию Александровичу, и оказалось, что в начале февраля его выписали после прохождения восстановления в реабилитационном центре:

«Был перелом ноги. Вот так очень неудачно упал!»

В январе из-за низкого давления споткнулся в своей квартире. Думал, что ушиб, - не обращался к врачам, но жена настояла. Оказалось - перелом бедренной кости, потребовалась операция, которая прошла успешно. Последние недели января и начало февраля ветеран экрана провел в реабилитационном центре - учился ходить заново. Уже дома под надзором верной спутницы жизни Элеоноры Александровны. Николаева рапортует: память у пациента - на месте, настроение - бодрое. Теперь по графику - ЛФК ежедневно, на улицу до полного исчезновения гололедицы - ни ногой! Юрий Николаев шутит, что самочувствие согласно возрасту. Юрий Александрович на особом контроле врачей после того, как 20 лет назад у него обнаружили онкологическое заболевание, - это обязывает регулярно проходить обследования и при необходимости получать лечение. Николаев планирует уже весной вернуться к работе в музыкальной академии и съемкам.

Маргарита Терехова