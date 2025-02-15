Как Голубкина, Ливанов и другие артисты не собираются сдаваться болезням и недугам

Юрий Николаев
76-летний народный артист Юрий Николаев второй раз за зиму оказался в больнице. Тут же появились тревожные сообщения - легендарный ведущий в реанимации, после операции и наркоза случились провалы в памяти и т. д. Как оказалось, ситуация не такая страшная, как ее выдумали сплетники.
Журнал «Телепрограмма» дозвонился Юрию Александровичу, и оказалось, что в начале февраля его выписали после прохождения восстановления в реабилитационном центре:
«Был перелом ноги. Вот так очень неудачно упал!»
В январе из-за низкого давления споткнулся в своей квартире. Думал, что ушиб, - не обращался к врачам, но жена настояла. Оказалось - перелом бедренной кости, потребовалась операция, которая прошла успешно. Последние недели января и начало февраля ветеран экрана провел в реабилитационном центре - учился ходить заново. Уже дома под надзором верной спутницы жизни Элеоноры Александровны. Николаева рапортует: память у пациента - на месте, настроение - бодрое. Теперь по графику - ЛФК ежедневно, на улицу до полного исчезновения гололедицы - ни ногой! Юрий Николаев шутит, что самочувствие согласно возрасту. Юрий Александрович на особом контроле врачей после того, как 20 лет назад у него обнаружили онкологическое заболевание, - это обязывает регулярно проходить обследования и при необходимости получать лечение. Николаев планирует уже весной вернуться к работе в музыкальной академии и съемкам.
Маргарита Терехова
Фото: Агенство «Москва»
82-летняя народная артистка Маргарита Терехова болеет последние 10 лет - у нее болезнь Альцгеймера. Дочь Маргариты Борисовны организовала для мамы дома максимально комфортный (насколько это возможно в данных обстоятельствах) быт - за самой красивой в мире Миледи ухаживает сиделка, когда родных нет рядом. У Тереховой двухкомнатная квартира - в одной комнате живет сиделка, в другой - актриса.
Фото: личный архив Анны Тереховой
Анна Терехова рассказывает:
«Мама и сейчас совершенно необыкновенная, сильная духом, я ее очень чувствую. Читала маме книгу и видела, что она на чем-то останавливается, листает странички, но ничего, к сожалению, сказать не может… Но ничего страшного. Главное, что это есть... Главное - не отчаиваться, не унывать. Хотя у меня все это было. Но надо жить, пока человек рядом с тобой».
Дочь Маргариты Тереховой боялась, что из-за бурного темперамента ее мать в болезни станет агрессивной, но этого не случилось: «Она пребывает в благости и любви». Анна поделилась новостями о маме: «Я говорю ей часто: «Мамочка, это я, твоя дочка». Она улыбается. Мама не разговаривает. Болезнь Альцгеймера, к сожалению, неизлечима. Но профилактическое лечение значительно облегчает жизнь больного. Кормим ее из ложечки. У мамы зубов нет, так что перетертое все. Узнает ли она меня? Я не знаю. Но что-то вижу по ее глазам...»
Лариса Голубкина
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
84-летняя народная артистка Лариса Голубкина 9 марта отметит юбилейный день рождения в частном стационаре в Подмосковье. Лариса Ивановна содержится в индивидуальной палате, где за ней круглосуточно ухаживает сиделка. По словам ее единственной дочери Марии, это медучреждение соответствует уровню пятизвездочного санатория. Оплачивает пребывания актрисы в учреждении на постоянной основе благотворительный фонд помощи деятелям культуры.
10 лет назад Ларисе Голубкиной поставили диагноз «макроглобулинемия Вальденстрёма» - злокачественное образование, связанное с повышением вязкости крови. За последний год состояние звезды фильма «Гусарская баллада» ухудшилось - ее дочь актриса Мария Голубкина сообщила, что у Ларисы Ивановны онкологическое заболевание и болезнь Паркинсона. Мария Голубкина на вопросы о состоянии матери отвечает честно: «У мамы еле-еле душа в теле. Пусть живет, сколько сможет. Лучше уже вряд ли будет, честно признаюсь. А потом, многие умирали в более юном возрасте, а дожить до таких лет - это круто на самом деле».
Василий Ливанов
Фото: Екатерина Гусева/КП
89-летний народный артист Василий Ливанов под бдительным контролем врачей. Минувшей осенью у Василия Борисовича случился третий ишемический инсульт - артист длительное время провел в реанимации. В январе Ливанов вновь оказался в больнице - с сопутствующими заболеваниями. В феврале любимого миллионами зрителей Шерлока Холмса выписали домой. Жена актера Елена Ливанова сообщила: «Василий Борисович чувствует себя хорошо, в соответствии со своим возрастом. Ухудшение здоровья Василия Борисовича и госпитализация не были связаны с теми причинами, о которых пишут в интернете».
Близкие сообщили, что Василий Ливанов готовится отметить летом 90-летие, и если позволит здоровье, то примет участие в съемках творческого вечера.