Даша ушла, семью пересадили на культовый диван и вернули Полено: что покажут в новых «Счастливы вместе»

- На протяжении 10 лет после завершения съемок проекта «Счастливы вместе» зрители и журналисты упорно задавали мне один и тот же вопрос: «Когда уже будет продолжение?» - объяснял «Телепрограмме» Виктор Логинов, исполнитель роли Гены Букина. - И неоднократно я отвечал, что никогда. Потому что, по моему убеждению, материал был исчерпан, и дальше длить это не нужно. Но мы живем в эпоху ремейков - возвращаются в новом виде старые советские мультфильмы, киносказки и сериалы. Поэтому, когда Сарик Андреасян предложил попробовать перезапустить «Букиных», мы подумали: раз зритель ждет, давайте попробуем.

Что и говорить - перезапуск культового сериала нулевых «Счастливы вместе» про будни взбалмошной уральской семейки получился провальным. Несмешно, неинтересно, без интриги и, главное, фирменного юмора. В сериале «Букины» (16+, ТНТ) Гена (Виктор Логинов), Даша (Наталья Бочкарева), Света (Дарья Сагалова) и Рома (Александр Якин) переехали в загородный дом, заимели соседей Валеру (Максим Лагашкин) и Катю (Екатерина Стулова) и полностью утратили шарм. Мало того, что Рома почти полностью облысел, а Гена поседел и стал похож на пастора, вымученные диалоги и предсказуемые развязки полностью утащили сериал на дно.

И тогда «Букиных» решили... снова перезагрузить (звучит логично, правда?!). Только по-настоящему. Вернуть в ту самую двухэтажную квартиру, отказаться от услуг братьев Андреасян и позвать создателей первых сезонов «Счастливы вместе». Работа над проектом уже вовсю кипит! Перезапускает перезапуск компания «Пензфильммаш», снявшая «Полупановых» и «Зему».

Ставит ситком Шабан Муслимов - заслуженный работник культуры Республики Дагестан, капитан команды КВН «Махачкалинские бродяги» и сценарист. В главных ролях все те же. За одним исключением. После первого сезона перезагруженных «Букиных» фарса не выдержала Дарья Сагалова - исполнительница роли Светы. Видимо, мать троих детей в преддверии 40-летнего юбилея не захотела отыгрывать тупую блондинку из нулевых.