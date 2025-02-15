Даша ушла, семью пересадили на культовый диван и вернули Полено: что покажут в новых «Счастливы вместе»

Гена (Виктор Логинов) и Даша (Наталья Бочкарева) - снова вместе. Фото: канал ТНТ

Нас ждут новые серии популярного сериала.

- На протяжении 10 лет после завершения съемок проекта «Счастливы вместе» зрители и журналисты упорно задавали мне один и тот же вопрос: «Когда уже будет продолжение?» - объяснял «Телепрограмме» Виктор Логинов, исполнитель роли Гены Букина. - И неоднократно я отвечал, что никогда. Потому что, по моему убеждению, материал был исчерпан, и дальше длить это не нужно. Но мы живем в эпоху ремейков - возвращаются в новом виде старые советские мультфильмы, киносказки и сериалы. Поэтому, когда Сарик Андреасян предложил попробовать перезапустить «Букиных», мы подумали: раз зритель ждет, давайте попробуем.

Что и говорить - перезапуск культового сериала нулевых «Счастливы вместе» про будни взбалмошной уральской семейки получился провальным. Несмешно, неинтересно, без интриги и, главное, фирменного юмора. В сериале «Букины» (16+, ТНТ) Гена (Виктор Логинов), Даша (Наталья Бочкарева), Света (Дарья Сагалова) и Рома (Александр Якин) переехали в загородный дом, заимели соседей Валеру (Максим Лагашкин) и Катю (Екатерина Стулова) и полностью утратили шарм. Мало того, что Рома почти полностью облысел, а Гена поседел и стал похож на пастора, вымученные диалоги и предсказуемые развязки полностью утащили сериал на дно.

И тогда «Букиных» решили... снова перезагрузить (звучит логично, правда?!). Только по-настоящему. Вернуть в ту самую двухэтажную квартиру, отказаться от услуг братьев Андреасян и позвать создателей первых сезонов «Счастливы вместе». Работа над проектом уже вовсю кипит! Перезапускает перезапуск компания «Пензфильммаш», снявшая «Полупановых» и «Зему».

Ставит ситком Шабан Муслимов - заслуженный работник культуры Республики Дагестан, капитан команды КВН «Махачкалинские бродяги» и сценарист. В главных ролях все те же. За одним исключением. После первого сезона перезагруженных «Букиных» фарса не выдержала Дарья Сагалова - исполнительница роли Светы. Видимо, мать троих детей в преддверии 40-летнего юбилея не захотела отыгрывать тупую блондинку из нулевых.

Попробуйте узнать в этом человеке Толю Полено (Павел Савинков). Фото: канал ТНТ

Зато есть и новые старые трансферы. Многие зрители спрашивали, куда пропала Лена Полено (Юлия Захарова)? Актриса за последнее время прославилась несколькими громкими скандалами - например, учинила дебош на похоронах актера Вячеслава Гришечкина, и в проект звать ее не стали. Зато вернется Толя Полено (Павел Савинков) - муж Лены. На фото со съемочной площадки герой появляется с плохо приклеенной бородой и напоминает бездомного в свитере и пиджаке. Гене, к счастью, бороду псаломщика сбрили. По сюжету второго сезона охранница из торгового центра Зоя (Альбина Кабалина), новая жена Ромы, ждет ребенка - как и все Букины, впрочем. Потому что жить придется под одной крышей.

- Как здорово вернуться в нашу легендарную квартиру! - восхитилась Наталья Бочкарева. - С любимой съемочной группой, которая работала на первых легендарных сезонах! Это просто машина времени! От второго сезона зрителям точно стоит ждать море позитива. Второй сезон «Букиных» скоро выйдет на ТНТ.

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