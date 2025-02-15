Петренко выплатил Климовой полтора миллиона рублей, а Муцениеце ждут алименты

Самим громким в современной звездной истории был процесс по алиментам, которые Юлия Барановская взыскивала на несовершеннолетних детей Андрея Аршавина. Это сейчас Барановская - знаменитая телеведущая, общественный деятель, да и вообще известнее отца своих детей - звезды футбола (а теперь тренера) Андрея Аршавина. Но 11 лет назад все было иначе: обеспеченный футболист на пике карьеры ушел к другой женщине, оставив Юлию с маленькими детьми без жилья и денег.

Барановская с двумя сыновьями и дочкой некоторое время жила в квартире у друзей семьи футболиста Жиркова - ютилась на кухне. Ради обеспечения детей и восстановления справедливости Юлия прошла через серию судов. Ее тогда поддерживали тысячи женщин - проблема с алиментами часто «больная». 11 лет назад юридическая борьба адвокатов сторон закончилась подписанием мирового соглашения между Аршавиным и Барановской - в документе была масса нюансов. К примеру, часть громадной задолженности по алиментам футболист погасил за счет недвижимости.

Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин одну из своих квартир в Санкт-Петербурге переписал на двух сыновей и дочь в равных долях, а еще одну квартиру - на мать своих детей Юлию Барановскую. В рамках этого же соглашения Юлия свою квартиру на Крестовском острове (подаренную ей Андреем в счастливые годы совместной жизни) переписала в равных долях на трех детей. Алименты после подписания соглашения стали поступать на счета детей. Сначала Аршавин платил несовершеннолетним Артему, Яне и Арсению 50% от своих доходов.

Когда Аршавин развелся с женой Алисой (ради которой сбежал от Юлии с детьми), он стал платить алименты их общей дочери - 1/8 от доходов. Поэтому пошел в суд - снижать алименты на троих старших детей. По закону алименты на всех детей чаще всего не могут быть больше 50%. Поэтому суд половину доходов многодетного Аршавина разделил уже на четверых детей, таким образом размер выплат на одного ребенка с 2021 года снизился. Но в декабре 2023 года старшему сыну спортсмена исполнилось 18 лет. Поэтому теперь 50% от всех доходов Андрея Аршавина вновь делят на троих несовершеннолетних детей. Точная сумма выплат неизвестна. По неофициальным данным, на одного ребенка тренер платит около 100 тыс. руб. в месяц.