Петренко выплатил Климовой полтора миллиона рублей, а Муцениеце ждут алименты

Звезды зарабатывают больше своих поклонников. Однако это не гарантия, что в случае развода в их семьях не случится проблем с выплатой алиментов. Журнал «Телепрограмма» рассказывает подробности трех самых громких историй, связанных с алиментами.
1 млн 287 тыс. руб. - долг Игоря Петренко
Фото: Global Look Press
На прошлой неделе задолженность актера Игоря Петренко, по данным сайта Федеральной службы судебных приставов, составила 1 млн 287 тыс. руб. В новом году популярный артист погасил большую часть задолженности по алиментам. Последние несколько лет Петренко называли «главным звездным» должником по алиментам. К примеру, во второй половине прошлого года звезда телесериалов был должен двоим сыновьям алименты в размере 8 млн 443 тыс. руб. В начале года большая часть выплат перечислена. Кроме того, старшему сыну Матвею Петренко (студенту Театральной школы Олега Табакова) осенью исполнилось 18 лет, и сейчас актер платит в два раза меньше - только 16-летнему Корнею.
Алименты Игорь Петренко начал выплачивать 11 лет назад после развода с женой актрисой Екатериной Климовой.
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Алименты на двоих детей могли бы составлять 1/3 от доходов родителя, с которым дети не проживают, - то есть Петренко. Но экс-супруги выбрали другой способ: зафиксировали постоянную сумму алиментов в соглашении.
Фото: скриншот сайта Федеральной службы судебных пристовов
После этого Петренко женился, в новой семье родилось трое детей, поэтому пробовал через суд снизить сумму алиментов, зафиксированную в нотариальном соглашении, - не вышло. Можно предположить, что в месяц на двоих детей актер платит около полумиллиона рублей.
2 млн руб. - алименты на детей Павла Прилучного
Фото: Global Look Press
Пока Павел Прилучный должен выплачивать алименты Агате Муцениеце на двоих детей. Но скоро такой финансовый расклад может измениться. Актерская пара распалась пять лет назад после 9 лет брака. Сначала Муцениеце и Прилучный договорились, что отец будет выплачивать на детей, которые остались жить с матерью, фиксированную сумму. СМИ писали, что речь шла о 100 тыс. руб. в месяц. Актер сообщал, что дополнительно тратит деньги на нужды детей - одежду, путешествия и т. п.
Когда Муцениеце перестала устраивать эта финансовая договоренность, она подала иск к Прилучному «о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей». Минувшей весной суд его удовлетворил. Точная сумма алиментов Прилучного неизвестна. СМИ пишут, что после суда сумма на сына и дочь актера может составить 2 млн руб. ежемесячно. На двоих детей часто назначают алименты в размере 1/3 от дохода. А съемочный день известного актера стоит в среднем 300 тыс. руб. Сколько этих дней бывает в месяц? Каждый раз по-разному.
Сейчас сын пары 12-летний Тимофей живет с отцом - Павел женат, и в этой семье у него есть маленький ребенок. Мальчик сам захотел жить с папой. Дочь актеров 8-летняя Мия Прилучная живет с матерью Агатой Муцениеце. В суде сейчас идет процесс об определении места жительства несовершеннолетнего сына экс-супругов. Если суд определит место жительства сына с отцом, тогда Павел будет платить Агате алименты на содержание только одного ребенка - дочери. В этом случае Агату могут обязать платить алименты на сына. Средний гонорар Муцениеце за съемочный день - 150 тыс. руб.
100 тыс. руб. - алименты на одного ребенка Андрея Аршавина
Фото: Global Look Press
Самим громким в современной звездной истории был процесс по алиментам, которые Юлия Барановская взыскивала на несовершеннолетних детей Андрея Аршавина. Это сейчас Барановская - знаменитая телеведущая, общественный деятель, да и вообще известнее отца своих детей - звезды футбола (а теперь тренера) Андрея Аршавина. Но 11 лет назад все было иначе: обеспеченный футболист на пике карьеры ушел к другой женщине, оставив Юлию с маленькими детьми без жилья и денег.
Барановская с двумя сыновьями и дочкой некоторое время жила в квартире у друзей семьи футболиста Жиркова - ютилась на кухне. Ради обеспечения детей и восстановления справедливости Юлия прошла через серию судов. Ее тогда поддерживали тысячи женщин - проблема с алиментами часто «больная». 11 лет назад юридическая борьба адвокатов сторон закончилась подписанием мирового соглашения между Аршавиным и Барановской - в документе была масса нюансов. К примеру, часть громадной задолженности по алиментам футболист погасил за счет недвижимости.
Экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин одну из своих квартир в Санкт-Петербурге переписал на двух сыновей и дочь в равных долях, а еще одну квартиру - на мать своих детей Юлию Барановскую. В рамках этого же соглашения Юлия свою квартиру на Крестовском острове (подаренную ей Андреем в счастливые годы совместной жизни) переписала в равных долях на трех детей. Алименты после подписания соглашения стали поступать на счета детей. Сначала Аршавин платил несовершеннолетним Артему, Яне и Арсению 50% от своих доходов.
Когда Аршавин развелся с женой Алисой (ради которой сбежал от Юлии с детьми), он стал платить алименты их общей дочери - 1/8 от доходов. Поэтому пошел в суд - снижать алименты на троих старших детей. По закону алименты на всех детей чаще всего не могут быть больше 50%. Поэтому суд половину доходов многодетного Аршавина разделил уже на четверых детей, таким образом размер выплат на одного ребенка с 2021 года снизился. Но в декабре 2023 года старшему сыну спортсмена исполнилось 18 лет. Поэтому теперь 50% от всех доходов Андрея Аршавина вновь делят на троих несовершеннолетних детей. Точная сумма выплат неизвестна. По неофициальным данным, на одного ребенка тренер платит около 100 тыс. руб. в месяц.