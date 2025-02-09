У Иды Галич расцвели «Ландыши», а Юрию Стоянову смешно от «Жуков»

Они ведь тоже люди - совсем не прочь скоротать свободный вечер за классным сериальчиком. Что им понравилось, а что не очень и почему? «Телепрограмма» составила рейтинг сериалов от звезд.
Влад А4 Бумага, блогер, 28 лет
Фото: личная страница Влада Бумаги в социальной сети
«Плакса» 16+. Музыкальная драма про девочку-подростка, которую буллят сверстницы, а она находит себя в песнях. Влад и его жена Юлия Годунова - люди молодые, так что сериал для школьников их очень заинтересовал. Тем более там снимаются их знакомые артисты и певцы.
Ида Галич, блогер, телеведущая, 34 года
Фото: личная страница Иды Галич в социальной сети
«Ландыши. Такая нежная любовь» 18+. Мюзикл, мелодрама. Мажорка Катя возвращается на родину из-за заграницы и встречает лейтенанта Лешу - парня простого и небогатого, и уезжает с ним в военный гарнизон.
Вот такие впечатления у Иды:
«Ландыши» - феномен года. Он в каждом утюге. Это внебрачный ребенок сериалов «Кадеты» и «Ранетки». Пишут, что сериал наивный. Ну так это мюзикл. Художественное кино. Я дочь военного, гарнизоны и закрытые городки - это мое детство. Я с удовольствием посмотрела все 7 серий. Хочется отметить, как круто поют влюбленные голосами уже легендарного Жени Трофимова и молодой Анастасии Белявской (эти артисты озвучили музыкальные сцены за актера Сергея Городничего и актрису Нику Здорик. - Авт.).
Почему сериал многим так понравился? Мне кажется, потому что он актуален. Так случилось, что мы живем в мире, где у каждой семьи есть друг, брат, отец, муж, парень, которого прямо сейчас в эту минуту очень ждут. Наверное, эта тема сглаживает многие шероховатости иногда слишком рафинированного сюжета».
Юрий Стоянов, актер, 67 лет
Фото: Global Look Press
«Жуки-4» 16+. Деревенская комедия. В последнем сезоне участковый милиционер Маслов (Максим Лагашкин) пытается защитить родную деревню от губернатора Юдина, который задумал ее снести, чтобы построить на этом месте научный кластер по типу Кремниевой долины.
Юрий Николаевич старается смотреть все новинки, во многих из которых сыграл сам. Но, будучи человеком глубоко интеллигентным, Стоянов посоветовал сериал, в котором не снимался. «Жуков» он рекомендует для хорошего настроения и считает его «очень смешным».
Ксения Бородина, блогер и телеведущая, 41 год
Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальной сети
Бородина - большая любительница турецких сериалов. Но в последнее время она стала чаще смотреть отечественные проекты, так как теперь делает это в компании с женихом, блогером Николаем Сердюковым. А заставлять мужчину смотреть турецкое «мыло» - занятие неблагодарное.
«Первый номер» 18+. Драмеди с Евгением Цыгановым - он играет сильно пьющего писателя, которому давно не пишется, зато его позвали возглавить глянцевый журнал. Бородина осталась очень довольна: «За два дня посмотрела все 10 серий. Очень крутой сериал. Актеры идеально подобраны. Браво!»
«Сегун» 18+ Драма, приключения, боевик (США) про англичанина, который в XVII веке оказывается в Японии и постигает особенности этой страны. «Сегун» только что получил «Золотой глобус» и был продлен еще на два сезона. «Очень советую, захватывает с первых минут!» - поделилась Бородина».
«Прометей» 18+. Мистический детектив с Любовью Аксеновой. «Сериал на один раз, - пишет Ксения. - Интересная идея, но главная героиня бесит местами, хотя я люблю Аксенову. Ожидала большего».
«Игра в кальмара-2» 18+. Драма, триллер (Южная Корея). «Это шедевр! Обожаю! - не скрывает эмоции Бородина. - Мне второй сезон очень понравился, не хуже первого, но соглашусь с тем, что 7 серий мало - быстро пролетели, надо было больше».
Андрей Малахов в восторге от «Аноры»
Фото: соцсети
53-летнему телеведущему и продюсеру пока не до сериалов - его распирают впечатления от фильма про американскую стриптизершу, где сыграли четверо российских актеров, один из которых - Юра Борисов, выдвинут на «Оскар» (см. стр. 6). На «Анору» 18+ Малахов не просто сходил - он взял с собой весь свой немаленький коллектив.
«Лучший фильм 2024 года для меня! - заявил Андрей. - На некоторых сценах хотелось закрыть глаза юным девушкам-редакторам (чувствовал себя как папа с дочками на сеансе детям до 16). Смотреть только в оригинале с субтитрами!»
Еще до того, как картина получила шесть номинаций на «Оскар», Малахов объяснил, чем же так замечателен этот фильм: «Анора» похожа на чувство, которое осталось после ненадетой шапки зимой. Родители говорили, что нужно обязательно ее надеть, а ты долго сопротивлялся и ушел без нее. В итоге очень замерзли уши, внутренний протест поутих, а под воротником пальто остались нежность плюс раскаяние. Да, к картине есть вопросы. Но витает в сюжетной канве и в очень хорошей актерской игре Майки Мэдисон и Юры Борисова какая-то совсем небюджетная трогательность. И когда всему залу смешно, кажется, что фильм в общем-то очень грустный. Зимний прыжок с русским подвыподвертом».