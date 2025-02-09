У Иды Галич расцвели «Ландыши», а Юрию Стоянову смешно от «Жуков»

«Ландыши. Такая нежная любовь» 18+. Мюзикл, мелодрама. Мажорка Катя возвращается на родину из-за заграницы и встречает лейтенанта Лешу - парня простого и небогатого, и уезжает с ним в военный гарнизон.

Вот такие впечатления у Иды:

«Ландыши» - феномен года. Он в каждом утюге. Это внебрачный ребенок сериалов «Кадеты» и «Ранетки». Пишут, что сериал наивный. Ну так это мюзикл. Художественное кино. Я дочь военного, гарнизоны и закрытые городки - это мое детство. Я с удовольствием посмотрела все 7 серий. Хочется отметить, как круто поют влюбленные голосами уже легендарного Жени Трофимова и молодой Анастасии Белявской (эти артисты озвучили музыкальные сцены за актера Сергея Городничего и актрису Нику Здорик. - Авт.). Почему сериал многим так понравился? Мне кажется, потому что он актуален. Так случилось, что мы живем в мире, где у каждой семьи есть друг, брат, отец, муж, парень, которого прямо сейчас в эту минуту очень ждут. Наверное, эта тема сглаживает многие шероховатости иногда слишком рафинированного сюжета».

Юрий Стоянов, актер, 67 лет