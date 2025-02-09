Кто из наших звезд повесил дома свой портрет

Фото: Вероника Овсянникова

Артисты могут радоваться, обижаться или удивляться наличию или отсутствию своих портретов в учреждениях культуры или гостиницах, где они когда-то останавливались.

А вот у себя дома могут вешать свои изображения на стены в любом виде! Рассказываем историю появления портретов самих себя в домах артистов.

Бурак Озчивит кисти Никаса Сафронова

Турецкий актер (звезда сериалов «Великолепный век», «Черная любовь» и других) часто приезжает в нашу страну, у него здесь много поклонников. Они дарят ему много разных подарков и сувениров, и среди них больше всего его портретов.

«Меня вдохновляют картины, подаренные мне в России, - признался нам Бурак. - В прошлый раз в Санкт-Петербурге меня даже пригласили на открытие выставки Никаса Сафронова, который подарил мне два портрета, мой и моей супруги (Озчивит женат на актрисе Фахрие Эвджен; они познакомились, когда играли главные роли в сериале «Королек - птичка певчая». - Авт). - Эти портреты сейчас висят в нашем новом доме».

Новоселье Озчивит с женой и двумя сыновьями отпраздновал месяц назад.

Филипп Киркоров из тряпочек

Фото: кадр из видео/НТВ

В январе в гостиной дома Киркорова «поселился» его портрет руки художницы Дарьи Санатиной. Размер полотна 2х2 м, вес - 100 кг. Фишка в том, что портрет не написан маслом, а выложен из одежды Филиппа. Вдобавок он, как говорящая кукла, болтает фрагментами хитов певца. У портрета - есть съемные серьги и очки на магнитах. По краям флуоресцентной краской написаны фразы из песен.

Дарья Санатина создавала портрет по заказу Киркорова 148 дней, потратив 1332 часа. «Я разрезала одежду на кусочки и сделала из этого скульптуру. Волосы в большей мере позаимствовала из шерстяной жилетки Филиппа».

Фото: кадр из видео/НТВ

Киркорову портрет очень понравился. Говорят, что за него он заплатил около 2 млн руб. Плюс пришлось предоставить художнице брендовые вещи, а это еще пара миллионов. Зато такого портрета точно ни у кого больше нет!

Игорь Николаев в стиле наив-арт

Фото: личная станица Игоря Николаева в социальной сети

У композитора у рояля стоит его портрет авторства 9-летней дочери Вероники. Девочка изобразила папу в солнцезащитных очках, кепке и с микрофоном. И подписала: «Папа Игорь». Рисовала девочка карандашами и фломастерами. Николаев посчитал, что получился очень похожим. «Так меня видит моя Вероничка. Как точно она меня чувствует!» - расчувствовался композитор и решил сохранить рисунок младшей дочери.

Анастасия Волочкова с дворцовым размахом

Фото: личная станица Анастасии Волочковой в социальной сети

У балерины есть традиция - с новым женихом она обязательно снимается возле своего портрета в гостиной. Считает, что это хорошая примета. И если у человека есть снимок у этой массивной картины, значит, он друг дома.

Волочкова купила особняк площадью 850 кв. м в подмосковном элитном поселке 10 лет назад за $2 млн. Балерина решила, что интерьеры ее дома должны напоминать дворец. Поэтому вместе с ремонтом заказала написать сразу серию картин в стиле французского живописца Николя Пуссена, который выполнял заказы королевского двора. Картин в доме Волочковой очень много, но художественной ценности они не представляют.

Наташа Королева влюбленными глазами

Фото: личная станица Наташи Королевой в социальной сети

Артист и экс-стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) несколько лет назад увлекся живописью. Даже персональные выставки уже были. Когда-то Глушко находил время на это свое хобби, в детстве обучался в художественной школе. А потом мужчина погрузился в шоу-бизнес, надо было зарабатывать - стало не до холстов и красок.

Когда на Сергея вновь снизошло вдохновение, то одной из его главных моделей стала, конечно же, красавица-супруга. Ее портрет побывал на выставках, а теперь красуется на самом почетном месте в доме.

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