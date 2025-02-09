Кто из наших звезд повесил дома свой портрет

А вот у себя дома могут вешать свои изображения на стены в любом виде! Рассказываем историю появления портретов самих себя в домах артистов.

Бурак Озчивит кисти Никаса Сафронова

Турецкий актер (звезда сериалов «Великолепный век», «Черная любовь» и других) часто приезжает в нашу страну, у него здесь много поклонников. Они дарят ему много разных подарков и сувениров, и среди них больше всего его портретов.

«Меня вдохновляют картины, подаренные мне в России, - признался нам Бурак. - В прошлый раз в Санкт-Петербурге меня даже пригласили на открытие выставки Никаса Сафронова, который подарил мне два портрета, мой и моей супруги (Озчивит женат на актрисе Фахрие Эвджен; они познакомились, когда играли главные роли в сериале «Королек - птичка певчая». - Авт). - Эти портреты сейчас висят в нашем новом доме».

Новоселье Озчивит с женой и двумя сыновьями отпраздновал месяц назад.

Филипп Киркоров из тряпочек