Настигла карма: как тот самый «Леня Голубков» отдал мошенникам 200 тысяч

Создателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди настигла карма: в 2018 году 62-летний аферист умер от сердечного приступа на автобусной остановке, одинокий и никому не нужный. Родные, которых он тоже обманул, отказались забирать тело Мавроди из морга.

Вот и Леню Голубкова, амбассадора «МММ», настигли неприятности. К счастью, не такие, как Мавроди, но все же. Сибирский актер Владимир Пермяков, который в девяностые не вылезал из телевизора (43 ролика вышло!) в образе наивного дурачка из народа, внезапно обогатившегося благодаря финансовой пирамиде, оказался обманут мошенниками в 2025 году. По причине жадности.

- Меня липовые юристы развели. Сказали про нищенскую пенсию, мол, приходите, поможем увеличить, - рассказал Пермяков.

Разводила актера целая ОПГ: одна команда искала потенциальных жертв, другая под видом юридической конторы оформляла несуществующие услуги за деньги. Сперва с Владимира взяли 81 тыс. руб. за то, что «поднимут пенсию» (ничему не учит пример Мавроди!), потом еще 126 тыс. руб.

- Подали мы в суд, я давал показания следователю, - признался актер. - Там 1200 человек они обманули, пенсионеров. И молчок! Дело закрыли. Видно, крыша у них высокая. Вот так, внаглую...

А может, алчный Пермяков сам подписал все бумаги, не вчитываясь в мелкий шрифт, и оформил, к примеру, «консультационные услуги» без гарантий. Без всякого злорадства отметим, что Владимир, в свое время по популярности сравнявшийся с Аллой Пугачевой и Борисом Ельциным, определенно несет моральную ответственность за то, что натворил Мавроди. Во-первых, уже тогда артист провинциального театра не мог не понимать, что это за организация, которую он рекламирует. Во-вторых, даже после разоблачения афериста он продолжал паразитировать на рекламном образе - написал книгу «Как я стал Леней Голубковым», приходил на телешоу, радостно вспоминая счастливые времена, когда одураченные россияне несли накопления вору и мошеннику.

Но богатства это ему не принесло. Актер живет в скромной квартире в подмосковных Химках, трудится в местном театре «Апрель». Пару месяцев назад ему исполнилось 72 года. Живет один. Жены актера, журналистки Натальи Ремизовой, не стало более 25 лет назад. Виноватым в аферах «МММ» до сих пор считает государство.