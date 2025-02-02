Как звезды эстрады перезагружают карьеру с новыми лицами

Татьяна Овсиенко впервые засветила новое лицо в новогоднем выпуске шоу «Песни от всей души» - телезрители сначала певицу не узнали. Ведущий Андрей Малахов не сдерживал эмоций и пару раз подчеркнул, что теперь Татьяна выглядит сногсшибательно. Овсиенко отказалась перечислять процедуры, которые помогли ей омолодиться. Говорят, что певица сделала аппаратный смас-лифтинг лица. Это высокотехнологичная процедура - когда врач-косметолог с помощью аппарата воздействует на ткани лица ультразвуком. Аббревиатура «смас» - от английского superficial muscular aponeurotic system, что означает «поверхностная мышечно-апоневротическая система».

То есть происходит вмешательство в тот слой кожи, который является «каркасом» для лица и который с возрастом теряет тонус, из-за чего происходит провисание тканей. До недавнего времени доступ к нему имели только пластические хирурги. Теперь подтягивают лицо, убирают дряблость и брыли без операций. Овсиенко планирует активный год - два первых концерта уже прошли на прошлой неделе, в том числе и в Татьянин день.

Алиса Мон, 60 лет