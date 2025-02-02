Как звезды эстрады перезагружают карьеру с новыми лицами

А теперь решили перезапустить карьеру на эстраде. И первый шаг к этому у артисток - омолаживающие косметологические процедуры или пластика, иногда буквально по лекалу. Показываем красавиц, которые недавно обновились.
Татьяна Овсиенко, 58 лет
Фото: канал «Россия 1», Global Look Press
Татьяна Овсиенко впервые засветила новое лицо в новогоднем выпуске шоу «Песни от всей души» - телезрители сначала певицу не узнали. Ведущий Андрей Малахов не сдерживал эмоций и пару раз подчеркнул, что теперь Татьяна выглядит сногсшибательно. Овсиенко отказалась перечислять процедуры, которые помогли ей омолодиться. Говорят, что певица сделала аппаратный смас-лифтинг лица. Это высокотехнологичная процедура - когда врач-косметолог с помощью аппарата воздействует на ткани лица ультразвуком. Аббревиатура «смас» - от английского superficial muscular aponeurotic system, что означает «поверхностная мышечно-апоневротическая система».
То есть происходит вмешательство в тот слой кожи, который является «каркасом» для лица и который с возрастом теряет тонус, из-за чего происходит провисание тканей. До недавнего времени доступ к нему имели только пластические хирурги. Теперь подтягивают лицо, убирают дряблость и брыли без операций. Овсиенко планирует активный год - два первых концерта уже прошли на прошлой неделе, в том числе и в Татьянин день.
Алиса Мон, 60 лет
Фото: канал «Россия 1», Global Look Press
Алиса Мон поражает - выглядит на 20 лет моложе своего возраста. Убедиться можно по пятницам - певица стала участницей шоу «Один в один». Сложно поверить, что «Подорожник», «Алмаз», «Стань моим» Мон пела в конце прошлого века. Алиса шутит, что и сейчас может влезть в свою школьную форму - и это правда. Артистка соблюдает нестрогую диету: она просто не ест жирное, жареное, соленое, кетчупы и майонезы. Ест три раза в день, пьет 2 литра воды в день. Всегда в холодильнике у Мон есть молоко - добавляет его везде, также обожает творог и йогурты. Восемь лет назад певица сделала у пластического хирурга подтяжку лица и верхнюю блефаропластику. После кардинального омоложения поддерживает кожу в тонусе у врача-косметолога с помощью аппаратной и инъекционной косметологии.
Жанна Агузарова, 62 года
Фото: канал «Россия 1», Global Look Press
Жанна Агузарова появилась с новым лицом на записи передачи Андрея Малахова «Песни от всей души» месяц назад и даже спела. Певица таким образом пресекла сплетни о том, что живет в США - она дома в Москве и активно стремится зарабатывать концертами на частных мероприятиях. Гонорар стартует от 2 млн руб. Агузарова периодически обновляет лицо: пластические хирурги отметили подтяжку средней трети лица, инъекционные косметологические процедуры.
Анна Седокова, 42 года
Фото: личная страница Анны Седаковой в социальной сети, Global Look Press
Анна Седокова сейчас по воскресеньям на телеэкранах в новом сезоне музыкального проекта «Три аккорда». Правда, в шоу Седокова «со старым лицом», так как программу снимали в начале лета, а пластика была позже. Певица не просто омолодилась, но изменилась до неузнаваемости. Пластические хирурги последние месяцы только и делают, что строят предположения о количестве операций певицы: возможно, эндоскопический лифтинг, нижняя блефаропластика, новые виниры.
Анна Седокова делала пластику, намереваясь развестись и совершить новый виток в карьере. Но в декабре сразу после развода случилась трагедия - ушел из жизни ее бывший муж Янис Тимма. Сейчас Седокова в эпицентре скандала. Поэтому пока поет на частных закрытых мероприятиях: условия - не снимать фото и видео для соцсетей на этих концертах. Гонорар - 1,5 млн руб.