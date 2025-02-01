Жаркая зима: Муцениеце и Волочкова на Мальдивах, и кто составил им компанию

Сразу несколько российских знаменитостей этой зимой устраивали личную жизнь. Одни продемонстрировали серьезность намерений, другие - то, что вновь не одиноки.

Аккордеонист и актриса

35-летняя актриса Агата Муцениеце и 40-летний аккордеонист-виртуоз и композитор Петр Дранга две недели января провели на Мальдивах. Парочка наслаждалась шикарным отдыхом на вилле с отдельным пляжем - купались, загорали, проводили романтические ужины, слушали музыку и даже танцевали.

Перед путешествием Агата и Петр встретили 2025 год в подмосковным доме актрисы, вместе с ее 8-летней дочерью Мией. Также они проводили праздничные дни в гостях у семьи Дранги: в компании родителей Петра (между прочим, папа артиста - профессор академии музыки имени Гнесиных), сестер (они пианистки), их мужей, детей. Семья Дранги тепло приняла Агату - все уже давно подружились. В конце прошлого года Муцениеце участвовала в праздновании дня рождения будущего свекра, а потом поймала букет невесты на свадьбе младшей сестры Дранги. Так что ждем объявления даты свадьбы Агаты и Петра. Жених - завидный: без вредных привычек, интеллигентен, успешен, образован.

В это время сын Муцениеце, 12-летний Тимофей, по собственному желанию живет в семье отца, бывшего мужа Агаты актера Павла Прилучного - сейчас идет судебный процесс об определении места жительства ребенка. На время романтического отпуска Агата Муцениеце оставляла в семье Прилучного и Мию. На прошлой неделе актриса прилетела из отпуска, и дочь сразу же вернулась к маме.

Говорят, что Петр невероятно поддерживает Агату в период судебных разбирательств. А еще что они похожи - оптимистичным взглядом на жизнь, неприятием вредных привычек. А главное, конечно же, между ними любовь.

Балерина и начинающий артист