Жаркая зима: Муцениеце и Волочкова на Мальдивах, и кто составил им компанию

Сразу несколько российских знаменитостей этой зимой устраивали личную жизнь. Одни продемонстрировали серьезность намерений, другие - то, что вновь не одиноки.
Аккордеонист и актриса
35-летняя актриса Агата Муцениеце и 40-летний аккордеонист-виртуоз и композитор Петр Дранга две недели января провели на Мальдивах. Парочка наслаждалась шикарным отдыхом на вилле с отдельным пляжем - купались, загорали, проводили романтические ужины, слушали музыку и даже танцевали.
Перед путешествием Агата и Петр встретили 2025 год в подмосковным доме актрисы, вместе с ее 8-летней дочерью Мией. Также они проводили праздничные дни в гостях у семьи Дранги: в компании родителей Петра (между прочим, папа артиста - профессор академии музыки имени Гнесиных), сестер (они пианистки), их мужей, детей. Семья Дранги тепло приняла Агату - все уже давно подружились. В конце прошлого года Муцениеце участвовала в праздновании дня рождения будущего свекра, а потом поймала букет невесты на свадьбе младшей сестры Дранги. Так что ждем объявления даты свадьбы Агаты и Петра. Жених - завидный: без вредных привычек, интеллигентен, успешен, образован.
В это время сын Муцениеце, 12-летний Тимофей, по собственному желанию живет в семье отца, бывшего мужа Агаты актера Павла Прилучного - сейчас идет судебный процесс об определении места жительства ребенка. На время романтического отпуска Агата Муцениеце оставляла в семье Прилучного и Мию. На прошлой неделе актриса прилетела из отпуска, и дочь сразу же вернулась к маме.
Говорят, что Петр невероятно поддерживает Агату в период судебных разбирательств. А еще что они похожи - оптимистичным взглядом на жизнь, неприятием вредных привычек. А главное, конечно же, между ними любовь.
Балерина и начинающий артист
Фото: Михаил Фролов/КП
Балерина Анастасия Волочкова на прошлой неделе отметила 49-й день рождения в столичном ресторане. На этом празднике презентовал гостям свои песни 26-летний Марчел Абабий. Он профессиональный танцор: с 2024 года выступает в шоу балерины «Одержимость» в паре с Волочковой. Теперь Абабий решил еще и петь, у него и дуэт с Волочковой готов.
Марчел Абабий вырос в Молдавии. Сам он в соцсетях так пишет о своей жизни: «С первого по четвертый класс жил с родителями в деревне, из районного центра к нам приезжал танцевальный коллектив, который мне понравился. Я переехал в район, чтобы научиться танцевать современную хореографию. После 9-го класса переехал в Кишинев, чтобы продолжать учиться. Меня взяли работать в Государственный ансамбль академического танца «Жок», где через год я стал солистом». Шесть лет назад Абабий переехал в Россию в надежде на дальнейшее развитие карьеры: «Я понял, что мне мало места здесь. Я хочу роста. Не знал, куда еду, но знал, для чего. С очень небольшой суммой денег и большими планами реализации себя в музыке».
После знакомства с Волочковой путь Абабия в шоу-бизнес ускорился. Январские каникулы Анастасия Волочкова по традиции провела на Мальдивах. В этом году она возила на дорогой курорт с собой Марчела. Балерина делилась фото и видео, где она находилась в крепких объятиях молодого мужчины. Анастасия на курорте сначала была скромна в оценке новых отношений: «Марчел носит меня на руках! Нам так классно вместе!» Затем подписала один из совместных кадров просто: «Жена». В видео с курорта попадали и бокалы с шампанским, и объятия - можно предположить, что настроение у коллег было романтичным. На праздновании дня рождения кавалер не отходил от Волочковой, а она держала себя в рамках приличия: «Мне с Марчелом очень комфортно. Нас объединяют и творчество, и дружба, и это здорово!»
А в это время
Фото: Михаил Фролов/КП
Единственная дочь балерины, 19-летняя Ариадна Волочкова, представила публике своего возлюбленного. Анастасия Волочкова расчувствовалась: «Вчера на празднование моего дня рождения приезжала любимая доченька Ариадна с женихом Никитой. Я рада была видеть их счастливые лица. Благословила давно. Прекрасный был вечер!»
Фото: Михаил Фролов/КП
Ариадна живет с Никитой на съемной квартире. Балерина пока не отдала дочери ключи от своих апартаментов в центре Москвы. Волочкова живет в загородном доме в Подмосковье. Также у нее в собственности квартира площадью 165 кв. м в столице и еще одно жилье площадью 200 кв. м в Санкт-Петербурге.