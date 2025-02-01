Как выросли гонорары Кадышевой, Борисова и других звезд после неожиданной волны популярности

И это не могло не отразиться на их заработках. Журнал «Телепрограмма» приценился к гонорарам суперзвезд - сколько же стоит громадная слава.
1 млн руб. - гонорар поющего блогера
Под вирусный трек «Сигма Бой» во всем мире пляшет молодежь, снимают ролики для соцсетей, детских игр и т. п. Миллионы прослушиваний и просмотров на разных музыкальных онлайн-площадках. «Сигма Бой» потеснил трек Кэти Перри и забрался на 7-е место чарта Billboard в еженедельно обновляющейся категории самых популярных танцевальных и поп-песен. Поют «Сигма Бой» 11-летняя Света Чертищева (псевдоним Betsy) из Санкт-Петербурга и 12-летняя Анна-Мария Янковская из Москвы. Написал этот хит папа Светы Михаил Чертищев - известный композитор, создавший музыку для мультфильмов «Лунтик», «Барбоскины», «Три богатыря» и др. Так что и авторские отчисления идут в семейный бюджет.
Дочь композитора Света Betsy и до этого хита была известна у нашей молодежи: ее песенки «Капибара», «Симпл-димпл, поп-ит, сквиш» знают многие дети.
После мирового успеха гонорар за часовой концерт юной звезды Светы Чертищевой вырос в два раза - до 1 млн руб. Betsy часто приглашают петь на дни рождения подростков их состоятельные родители. Мама Светы ставит ей хореографию, папа продюсирует и пишет музыку. Михаил Чертищев пока скромничает - говорит, что не знает, сколько заработал трек «Сигма Бой» на отчислениях со стриминговых платформ. Скорее всего, не один миллион рублей. Чертищев сообщил, что после успеха песни в мире им поступило много предложений о сотрудничестве, в том числе от крупных зарубежных лейблов.
От 3 млн руб. - за концерт топового исполнителя
Люся Чеботина была очень популярна на новогодних корпоративах. Фото: Иван Макеев/КП
По данным организаторов частных мероприятий, топ-10 эстрадных исполнителей выглядит так: Григорий Лепс, Полина Гагарина, Люся Чеботина, Анна Асти, «Руки Вверх!» (Сергей Жуков), Баста, «Иванушки International», Джони, Владимир Пресняков. Неожиданно в этот список ворвалась Люся Чеботина, которая в новогодние праздники оказалась просто нарасхват. Средний гонорар топового артиста на корпоративе или любом концерте на частном мероприятии (свадьбы, юбилеи и т. п.) - 3 - 10 млн руб. Плюс налоги. Концерт - час, не дольше. Гонорар может меняться в зависимости от региона, знакомства с заказчиком музыки, занятости артиста, праздничных дат и других факторов.
Главное возвращение на эстраду - Надежда Кадышева. Народная артистка в «веночке» закрепилась прочно на песенном пьедестале: ее хиты - лидеры в караоке, а на свадьбы и юбилеи 2025 года идет активная бронь «Золотого кольца».
Надежда Кадышева, пожалуй, и сама не ожидала, что станет популярной у молодежи. Фото: Александр Авилов/Агенство «Москва»
Спрос на выступления Надежды Кадышевой большой: из-за этого гонорар повысился с 2 до 3 млн руб. Массовых, кассовых концертов у 65-летней Надежды Кадышевой и ее «Золотого кольца» всегда хватало. Теперь в залах больше молодежи. К тому же Надежде Никитичне подпевает «Плывет веночек», «Течет ручей» голосистый и пока холостой (мама мечтает о невестке) сын Григорий Костюк. Всегда рядом муж народной артистки - композитор и руководитель «Золотого кольца» Александр Костюк.
От 300 тыс. руб. - съемочный день звезды кино
Юра Борисов не получил «Золотой глобус», зато претендует на «Оскар». Фото: Global Look Press
Теперь самый популярный российский актер в мире - 32-летний Юра Борисов. Слава пришла после триумфа картины «Анора» (18+) режиссера Шона Бэйкера. Фильм, на который даже не делали ставки кинокритики (из-за «легковесности» картины), в 2024 году получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Борисов уже номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в этом кино (вручение наград 2 марта). Месяц назад Борисов в этой номинации уже не получил «Золотой глобус», но заслужил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса и премию Ассоциации кинокритиков Сан-Франциско. Также номинирован на премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA); на премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards) и т. п.
Подобный успех отразился на заработках актера. Гонорар за съемочный день Борисова вырос со 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Однако артист может сниматься за меньшие деньги в том случае, когда ему интересен проект или режиссер. Гонорар также зависит от числа съемочных дней на проекте: в полном метре их может быть 20, а в сериале - 60. В среднем в год артист снимается в 5 - 7 проектах. В кинотеатрах скоро сразу несколько премьер, где Юра Борисов играет главную роль: с 14 февраля в прокате фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (6+), с 27 февраля - «Кончится лето» (18+).