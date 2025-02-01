Как выросли гонорары Кадышевой, Борисова и других звезд после неожиданной волны популярности

И это не могло не отразиться на их заработках. Журнал «Телепрограмма» приценился к гонорарам суперзвезд - сколько же стоит громадная слава.

1 млн руб. - гонорар поющего блогера

Под вирусный трек «Сигма Бой» во всем мире пляшет молодежь, снимают ролики для соцсетей, детских игр и т. п. Миллионы прослушиваний и просмотров на разных музыкальных онлайн-площадках. «Сигма Бой» потеснил трек Кэти Перри и забрался на 7-е место чарта Billboard в еженедельно обновляющейся категории самых популярных танцевальных и поп-песен. Поют «Сигма Бой» 11-летняя Света Чертищева (псевдоним Betsy) из Санкт-Петербурга и 12-летняя Анна-Мария Янковская из Москвы. Написал этот хит папа Светы Михаил Чертищев - известный композитор, создавший музыку для мультфильмов «Лунтик», «Барбоскины», «Три богатыря» и др. Так что и авторские отчисления идут в семейный бюджет.

Дочь композитора Света Betsy и до этого хита была известна у нашей молодежи: ее песенки «Капибара», «Симпл-димпл, поп-ит, сквиш» знают многие дети.

После мирового успеха гонорар за часовой концерт юной звезды Светы Чертищевой вырос в два раза - до 1 млн руб. Betsy часто приглашают петь на дни рождения подростков их состоятельные родители. Мама Светы ставит ей хореографию, папа продюсирует и пишет музыку. Михаил Чертищев пока скромничает - говорит, что не знает, сколько заработал трек «Сигма Бой» на отчислениях со стриминговых платформ. Скорее всего, не один миллион рублей. Чертищев сообщил, что после успеха песни в мире им поступило много предложений о сотрудничестве, в том числе от крупных зарубежных лейблов.

От 3 млн руб. - за концерт топового исполнителя