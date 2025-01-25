Как изменилась жизнь звезд Comedy Club за 20 лет

Почти все вышли из КВН, но это был уже не КВН. Comedy Club отвечал духу времени - пресыщенной эпохе гламура нулевых - и представлял собой закрытый клуб (по легенде, билеты на съемку, которая проходила в помещениях известного московского казино, было не достать, стоили они сотни тысяч рублей!), где отвязные комики в открытую стебались над звездами, не стеснялись использовать мат и шутки на грани фола. Они попытались загрузить новую матрицу юмора, перенеся с Запада формат стендапа и ядовитой комедии. Назвали себя резидентами, и даже имена у них были непривычные, с кличками: Гарик «Бульдог» Харламов, Тимур «Каштан» Батрутдинов, Павел «Снежок» Воля, Вадим «Рэмбо» Галыгин и проч. Все это должно было стать альтернативой замшелому постсоветскому юмору формата «Смехопанорамы» и «Аншлага» - и в итоге переросло в целую вселенную контента с собственными сериалами и фильмами.
Что стало с главными героями того самого, первого Comedy Club? «Телепрограмма» представляет краткий экскурс по биографиям первых звезд комедийного шоу.
Павел Воля, 45
Фото: канал ТНТ
Тщедушный пензенский паренек, участник команды КВН «Валеон Дассон» Павел Воля начинал с нахального конферанса, в рамках которого разогревал публику высмеиванием пришедших в гости знаменитостей - тушил в их тарелки бычки (тогда можно было курить в эфире), остро шутил и даже намекал на несовершенство внешности или нетрадиционность сексуальной ориентации.
Воля до сих пор периодически выступает в том же качестве. Но теперь он - шоураннер. Запускает реалити-проекты вместе с супругой Ляйсан Утяшевой («Выжить в Дубае», «Выжить в Самарканде»), вел множество других шоу («Импровизация», «Песни», «Двое на миллион») и дослужился до личного late night show под названием «Шоу Воли». Очень многие сравнивают формат с «Вечерним Ургантом», исчезнувшим из эфира в 2022 году, но это не отменяет факта - наряду с Азаматом Мусагалиевым Павел стал, пожалуй, главным ведущим развлекательных проектов в стране. А еще он пишет музыку и снимается в специфических ремейках советских комедий («СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все!», «Небриллиантовая рука»).
Гарик Мартиросян, 50
Фото: личная страница Гарика Мартиросяна в социальной сети
Один из лидеров команды КВН «Новые армяне» Гарик Мартиросян, невропатолог-психотерапевт по образованию, был тем, кто не имел спецпрозвища. Именно он с группой других армян (Артур Джанибекян, Артак Гаспарян, Арташес Саркисян) стоял у истоков создания Comedy Club, был мозговым центром юмористического проекта и ключевым продюсером. В том числе и креативным: помогал придумывать миниатюры, образы, утверждал номера и так далее. Сам Мартиросян обычно находился в тени - изредка объявлял артистов или был закадровым голосом, который взаимодействовал с ведущим.
Пиком развития карьеры Гарика стало шоу «Прожекторперисхилтон» на Первом канале - исключительный случай, когда канал ТНТ отпустил одну из главных звезд делать рейтинги (и деньги) на другой канал. Примерно в то же время состоялась историческая сделка - в 2012 году холдинг «Газпром-медиа» выкупил Comedy Club за рекордные 10,2 млрд руб. У Мартиросяна было 10% акций бренда. Не разрывая отношений с клубом, он работал ведущим на других каналах, а в 2017 году окончательно ушел из Comedy Club, объяснив это тем, что вырос из «молодежного, задорного юмора». Занимался продюсированием мультфильмов и сериалов. Пытался пробовать себя в набирающем обороты жанре стендап-комедии, но после ряда концертов свернул деятельность. Теперь на родном ТНТ он ведет шоу «Конфетка», «Ярче звезд» и «История на миллион».
Таш Саркисян, 50
Фото: канал ТНТ
Улыбчивый Арташес Саркисян тоже был одним из отцов-основателей проекта и в самых первых выпусках шоу объявлял артистов, при этом в миниатюрах не участвовал. В конце нулевых пробовал себя в ресторанном бизнесе, но не закрепился. Тогда Таш и начал дрейфовать в сторону спорта: вел программу «Футбольная страна» на НТВ, собственную рубрику на Comedy Radio, руководил журналом Total Football. После продажи Comedy Club каналу ТНТ занял должность креативного продюсера спортивных трансляций на телеканале «Матч», а в 2017 году стал советником генерального директора «Газпром-медиа» Артура Джанибекяна по спецпроектам. В 2020-м вел шоу «Гол на миллион» на Первом канале. После чего переехал в Армению и стал руководить одним из местных спортивных медиахолдингов. Вернулся в Россию летом 2024-го - и устроился в Континентальную хоккейную лигу директором по медиапроектам. В Comedy Club появился в конце прошлого года - в одном выпуске, где воссоединились участники «золотого состава».
Гарик Харламов, 43
Фото: канал ТНТ
Ключевой артист Comedy Club, которому со временем удалось только укрепиться в роли одного из главных шоуменов страны. Свой номер телефона Гарик даже не всем коллегам дает, чтоб лишний раз не донимали. Харламов до сих пор и ведет, и выступает в Comedy Club; продюсирует сериалы («Гусар»), в которых играет главные роли; озвучивает мультфильмы («Смешарики», «Простоквашино», «Возвращение попугая Кеши», «Последний богатырь»), дает концерты в образе Эдуарда Сурового и в составе группы «Купание обезьяны в теплой воде». С момента перехода соцсети ВК под крыло «Газпром-медиа» активно проявляет себя в интернете: в рамках шоу «ХБ», «Кстати», «Большая игра», «Ошуительное хоу» и так далее.
Сергей Бессмертный, 43
Фото: vk.com_bessmertny
Сергей Бессмертный (настоящая фамилия - Мохначев), тоже кавээнщик, оказался не бессмертным на сцене. Один из самых необычных комиков чуть ли не первым начал выступать со стендапами в Comedy Club. Тихий, с челкой школьника, в рубашечке, он интеллигентно шутил, иногда посмеиваясь над своими же остротами, и смиренно уходил. С 2006 по 2010 год представлял монологи и музыкальные сценки, а потом вдруг пропал. Ровесник Гарика Харламова предпочел спокойную работу за кадром - стал писать сценарии к фильмам, которые выпускал клуб («Тот еще Карлосон!», «Няньки», «Корпоратив»). В итоге к 2022 году стал креативным продюсером Comedy Club. Также ведет корпоративы и выступает в качестве диджея.