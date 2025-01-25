Как изменилась жизнь звезд Comedy Club за 20 лет

Почти все вышли из КВН, но это был уже не КВН. Comedy Club отвечал духу времени - пресыщенной эпохе гламура нулевых - и представлял собой закрытый клуб (по легенде, билеты на съемку, которая проходила в помещениях известного московского казино, было не достать, стоили они сотни тысяч рублей!), где отвязные комики в открытую стебались над звездами, не стеснялись использовать мат и шутки на грани фола. Они попытались загрузить новую матрицу юмора, перенеся с Запада формат стендапа и ядовитой комедии. Назвали себя резидентами, и даже имена у них были непривычные, с кличками: Гарик «Бульдог» Харламов, Тимур «Каштан» Батрутдинов, Павел «Снежок» Воля, Вадим «Рэмбо» Галыгин и проч. Все это должно было стать альтернативой замшелому постсоветскому юмору формата «Смехопанорамы» и «Аншлага» - и в итоге переросло в целую вселенную контента с собственными сериалами и фильмами.

Что стало с главными героями того самого, первого Comedy Club? «Телепрограмма» представляет краткий экскурс по биографиям первых звезд комедийного шоу.

Павел Воля, 45