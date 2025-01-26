Маликову – 55! Как певец выглядел в молодости и что происходит в его личной жизни

29 января Дмитрий Маликов отмечает 55-й день рождения. Журнал «Телепрограмма» собрал доводы в пользу того, что юбиляр в самом расцвете сил.
Интеллигентный артист
Он сейчас в каждой рекламной паузе. В ролике банка Маликов в бизнес-зале аэропорта обращается к наследнику:
«Сынок, ты знаешь, сколько раз я спел «Ты одна, ты такая», чтобы мы с тобой здесь оказались?»
Учитывая, что в рекламе Маликов снялся со своим 7-летним сыном Марком, то гонорар за такую работу может быть заметно выше 10 млн руб.
Результаты маркетинговых исследований показывают, что этот артист вызывает у публики доверие и не вызывает негативных эмоций. В скандалах он не замечен - интеллигентный, позитивный артист с огромной женской аудиторией 40+, успешно «заигрывающий» и с молодым слушателем.
Талантливый, желанный
Фото: личная страница Дмитрия Маликова в социальной сети
По результатам минувшего года Маликов вошел в топ самых востребованных артистов на частных мероприятиях. Гонорар юбиляра за такие выступления стартует от 1,5 млн руб. Помимо корпоративов, Дмитрий востребован в концертах, в телепередачах.
После юбилейного шоу в Кремлевском дворце у Дмитрия начнется тур по стране с «лучшими песнями и инструментальными композициями». Форматов творчества у него много: выпускник консерватории не только поет лирический поп, но и пишет инструментальную музыку в жанре неоклассики.
Маликов получил грант и успешно выпускает подкаст-шоу «По классике. Тайны великих шедевров». В нем он креативно, доступно и познавательно знакомит публику с классической музыкой.
Фото: личная страница Дмитрия Маликова в социальной сети
Соцсети Маликов ведет сам - и шутит по-молодежному, и про высокое искусство не забывает. Часто делает коллаборации: к примеру, был совместный концерт, где Маликов играл свою инструментальную музыку, а рэпер ST (Александр Степанов) читал свои стихи. К новогодним праздникам Дмитрий снялся в телеспектакле «ТСЖ Лукоморье», а незадолго до этого выступал в джаз-клубе, давал концерт фортепианной музыки в концертном зале «Зарядье».
Завидный муж и отец
С дочерью Стефанией (слева), женой Еленой и сыном Марком. Фото: личная страница Дмитрия Маликова в социальной сети
Дмитрий счастлив в браке с супругой Еленой - они вырастили 24-летнюю дочь Стефанию, воспитывают 7-летнего сына Марка.
Маликов не скрывает, что их семья стала еще крепче благодаря рождению сына: «Я не скрывал, что очень этого хотел. И Лена тоже. Знаете, семья живет, пока в ней есть маленькие дети. Стефания выросла - и пришло время еще одного ребенка. Конечно, мы чувствуем себя молодыми. С появлением Марка у нас в семье произошло обновление, прибавилось счастья и радости. В этот раз все немножко иначе: больше ответственности, больше волнения, больше заботы, больше времени с ним проводишь. Когда родилась Стеша, мне было 30, я был полностью погружен в творчество, в работу. Все было на плечах у Лены. Сейчас фаза тоже активная, но немножко другая. Больше ценишь моменты, проведенные с родителями и с маленькими детьми, потому что они очень быстро проходят. И как отец я сейчас лучше. Часто предпочитаю провести вечер дома, нежели идти на светское мероприятие».
5 его песен
«До завтра»
«Нет, ты не для меня»
«Звезда моя далекая»
«С чистого листа»
«Сторона родная»