Маликову – 55! Как певец выглядел в молодости и что происходит в его личной жизни

29 января Дмитрий Маликов отмечает 55-й день рождения. Журнал «Телепрограмма» собрал доводы в пользу того, что юбиляр в самом расцвете сил.

Интеллигентный артист

Он сейчас в каждой рекламной паузе. В ролике банка Маликов в бизнес-зале аэропорта обращается к наследнику:

«Сынок, ты знаешь, сколько раз я спел «Ты одна, ты такая», чтобы мы с тобой здесь оказались?»

Учитывая, что в рекламе Маликов снялся со своим 7-летним сыном Марком, то гонорар за такую работу может быть заметно выше 10 млн руб.

Результаты маркетинговых исследований показывают, что этот артист вызывает у публики доверие и не вызывает негативных эмоций. В скандалах он не замечен - интеллигентный, позитивный артист с огромной женской аудиторией 40+, успешно «заигрывающий» и с молодым слушателем.

Талантливый, желанный