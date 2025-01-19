Цыганов стал режиссером, Домогаров – Воландом: 5 главных театральных премьер 2025 года

Самые грустные глаза русского кино - Евгений Цыганов - наконец обратились к режиссуре. Обладатель «Золотой маски» выпускает в Музее Иосифа Бродского «Полторы комнаты» спектакль по пьесе поэта «Мрамор». Постановка выходила на других площадках, но теперь Цыганов переосмыслил ее - и обратил в онлайн-трансляцию, усадив вместо зрителей всевидящие ока камер.

- Мы решили, что хотим поставить спектакль прямо в полутора комнатах, где Иосиф Бродский жил вплоть до отъезда в эмиграцию, - объяснил актер. - И, следуя за идеей Бродского, заключенные в камере окажутся одни. Только скрытые телекамеры будут наблюдать за героями, а зрители смогут увидеть спектакль в онлайн-трансляции.

В центре сюжета пожизненно приговоренные к тюрьме Туллий и Публий. Время - II век «после нашей эры». Место - «идеальное помещение на двоих», то есть тюремная камера, в которой безостановочно работают скрытые от зэков онлайн-камеры. Вместе с Евгением в спектакле заняты Денис Самойлов (Театр Вахтангова) и Василий Михайлов («Мастерская Брусникина»).

Премьера: 28 января.

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