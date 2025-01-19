Цыганов стал режиссером, Домогаров – Воландом: 5 главных театральных премьер 2025 года

Очаги культуры, в которых старательно корпят над пьесами всем известные (и не очень) артисты, готовят массу премьер в наступившем году. И «Телепрограмма» предлагает несколько самых интересных вариантов, к которым стоит присмотреться.
«Евгений Онегин» 12+
Фото: Пелагея Тихонова/Агенство «Москва»
«Да сколько можно уже ставить спектаклей про этого Онегина, которому пишет письма Татьяна, а потом наоборот?» - риторически провозгласит зритель. И будет категорически не прав! Потому что Пушкин - наше все, а роман в стихах «Евгений Онегин», как верно подметил критик Виссарион Белинский, есть «самое задушевное произведение» автора и «поэма историческая в полном смысле слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического лица». Произведение можно ставить хоть каждый год - и каждый раз находить в нем разные оттенки смыслов и аллюзий. В этом году высоту попробует взять Егор Перегудов - переводчик и худрук Театра Маяковского. Постановщик обещает максимально освежить произведение, раздав роли, в отличие от недавнего шедевра Сарика Андреасяна, молодым артистам: Мамуке Патарава (27 лет), Никите Языкову (26 лет), Варваре Бочковой (23 года) и другим.
- Мы старались обойти театральные штампы, - подчеркивает режиссер. - Мы воспринимаем «Онегина» не как «энциклопедию русской жизни», а как личный дневник Пушкина.
Премьера: 31 января.
«Роман» 16+
Фото: Сергей Киселев/Агенство «Москва»
Экранизаций и постановок «Мастера и Маргариты» - магистрального произведения Михаила Булгакова - не меньше, чем «Евгения Онегина». Тем не менее и к нему интерес не ослабевает: странная киноподелка Михаила Локшина (роман в оптике Латунского) тому подтверждение. Теперь на огромной сцене Театра Советской армии эпическую постановку с балетом и конями готовит Александр Лазарев, главреж учреждения. Спектакль называется просто «Роман», а за отправную точку постановщик взял историю Понтия Пилата - именно на этой недооцененной линии романа (впечатлительные девушки ошибочно считают произведение мистическим) сделан акцент. Состав спектакля впечатляет - Александр Балуев и Максим Аверин (Пилат), Александр Домогаров (Воланд), Роман Радов (Коровьев), Андрей Кайков (Каифа).
Премьера: 23 января.
«Мрамор» 18+
Фото: Андрей Никеричев/Агенство «Москва»
Самые грустные глаза русского кино - Евгений Цыганов - наконец обратились к режиссуре. Обладатель «Золотой маски» выпускает в Музее Иосифа Бродского «Полторы комнаты» спектакль по пьесе поэта «Мрамор». Постановка выходила на других площадках, но теперь Цыганов переосмыслил ее - и обратил в онлайн-трансляцию, усадив вместо зрителей всевидящие ока камер.
- Мы решили, что хотим поставить спектакль прямо в полутора комнатах, где Иосиф Бродский жил вплоть до отъезда в эмиграцию, - объяснил актер. - И, следуя за идеей Бродского, заключенные в камере окажутся одни. Только скрытые телекамеры будут наблюдать за героями, а зрители смогут увидеть спектакль в онлайн-трансляции.
В центре сюжета пожизненно приговоренные к тюрьме Туллий и Публий. Время - II век «после нашей эры». Место - «идеальное помещение на двоих», то есть тюремная камера, в которой безостановочно работают скрытые от зэков онлайн-камеры. Вместе с Евгением в спектакле заняты Денис Самойлов (Театр Вахтангова) и Василий Михайлов («Мастерская Брусникина»).
Премьера: 28 января.
«Хорошие фото с поминок» 16+
Фото: Иван Макеев/КП
Невероятно, но факт: за 10 лет противостояния на юге России - и за три года СВО - по этой теме был поставлен всего...один спектакль («Неотправленные письма»). И то Вячеславом Манучаровым. И то на крыше Театра Моссовета. И то идет раз в месяц. Парадоксальное недоразумение решил исправить Эдуард Бояков, бывший руководитель театра «Практика» и МХАТ им. Горького. В своем Новом театре режиссер ставит пьесу Ольги Погодиной-Кузминой «Хорошие фото с поминок».
- Сюжет пьесы взят из жизни, его герои - участники боевых действий, которые воевали в разных подразделениях, - объясняет автор. - Я сохранила даже реальные имена персонажей, и Коля Чернобровкин - прототип главного героя - сегодня продолжает помогать фронту, возит гуманитарную помощь.
В спектакле заняты Евдокия Германова, Михаил Сиворин, Светлана Мотолыгина, а также Павел Устинов - мобилизованный герой СВО, вернувшийся из зоны боевых действий с ранениями и контузией.
Премьера: 19 марта.
«Курьер» 16+
Фото: соцсети
«Я, мы, наше поколение хочет знать, ради кого мы жили и боролись. В чьи руки попадет воздвигнутое нами здание?!» - бессмертная фраза из комедии Карена Шахназарова 1986 года, снятой по его же повести, легким движением руки переносится и в 2025 год. Когда у каждого молодого человека тоже есть мечта - и тоже, может быть, фирменное пальто! Поколение зумеров открыто декларирует свою философию словами Вани Мирошникова: «Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях». Поэтому актуальный спектакль по повести выпускает в Центре драматургии и режиссуры Владимир Панков, худрук заведения.
- Особенно важно, что в постановке заняты более 40 исполнителей и среди них есть как совсем юные - вчерашние выпускники факультета новых направлений сценических искусств ГИТИСа, так и взрослые артисты и уже настоящие мэтры, - уверяет постановщик. - Настроение эпохи 1980-х встретится с сегодняшним днем посредством музыкальной композиции спектакля.
В спектакле заняты Александр Фокин, Сергей Юшкевич, Анастасия Цветаева, Дмитрий Лысенко.
Премьера: 3 февраля.
К 80-летию Великой Победы
1. «Двадцать дней без войны» (МХТ им. Чехова). Спектакль по повести Константина Симонова ставит Марина Брусникина.
2. «А зори здесь тихие...» («Ленком»). Над постановкой по повести Бориса Васильева работает Андрей Житинкин.
3. «Цитадель» (Театр на Бронной). Пьесу драматурга Аугуста Якобсона «Жизнь в цитадели» выпустит Константин Богомолов.
4. «Перекресток» (Театр им. Евгения Вахтангова). Роман Юрия Слепухина на сцену перенесет Анатолий Шульев.
5. «Белая палатка» (Малый театр). Пьесу Ивана Стаднюка ставит Ирина Михайленко.