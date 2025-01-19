Эду, Марсело, Маркус: как сейчас поживают звезды бразильских сериалов «Во имя любви», «Клон», «Секрет тропиканки» и других

Эффектный пухлогубый парень, будучи студентом, в 19 лет попробовался в сериал «Моя любовь, моя печаль» - и попал на свое место. Роль обольстителя и мажора Марселу Моты из сериала «Во имя любви», который в 90-е

показывало ОРТ, только закрепила успех. Асунсан показал незаурядный талант, играя и милых мачо, и злодеев («Знаменитость»). А потом все пошло по наклонной. В 2008 году на съемках сериала «Бизнес по-китайски» Фабио появился в невменяемом виде. В жизнь актера пришли алкоголь и запрещенные вещества, что стоило по большому счету карьеры. Курс восстановления в рехабе помог ему вернуться к жизни. Он начал работать и продолжил сниматься. В результате двух браков у Фабио родились двое детей: сын

Жоау и дочь Элла Фелипа. В 2020 году актер женился снова - в 49 лет оформил отношения с 27-летней Аной Верена Пинейро Гомес, адвокатом из Рио-де-Жанейро, которая тоже родила Асунсану ребенка.