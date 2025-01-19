Эду, Марсело, Маркус: как сейчас поживают звезды бразильских сериалов «Во имя любви», «Клон», «Секрет тропиканки» и других

С теми самыми героями любили и горевали, готовили на кухне и отмечали праздники. А что с ними теперь? Знаменитыми, как казалось, актерами, которые играли первые скрипки в «Клоне», «Секрете тропиканки» и других мыльных операх? Изучила «Телепрограмма».
Рейналдо Джанеккини (52 года)
Фото: личная страница Рейналдо Джаниккини в социальной сети
Улыбчивого Эду из сериала «Семейные узы», как понятно по фамилии, сыграл актер итальянского происхождения Рейналдо Джанеккини. Он работал моделью, а вообще-то выучился на юриста, прежде чем попасть в популярную мелодраму. В проекте Эду попадает в шекспировский водоворот: мама и дочь начинают делить красавчика. Конечно, после звездной роли Джанеккини завалили предложениями о съемках - он сыграл в проектах «Беллиссима» и «Земля любви, земля надежды», дико известных в стране диких обезьян. Однако за всенародную любовь и славу артист заплатил много: в 2011 году с болями в горле он был доставлен в больницу Сан-Паулу, где диагностировали ангиоиммунобластную Т-клеточную лимфому (рак). И это притом что незадолго до того от такой же болезни сгорел отец Рейналдо. И все же Джанеккини мужественно прошел испытания и победил. Сейчас он продолжает сниматься, хотя узнать того самого мачо в седовласом мужчине с печальным взглядом сложно - в 2022 году на Netflix вышел сериал «Доброе утро, Вероника!» 18+ с участием актера.
Сержиу Мароне (43 года)
Фото: личная страница Сержиу Мароне в социальной сети
Сесеу из «Клона» употреблял запрещенные вещества (осуждаем!), но как же он нравился женской публике... Как и многие коллеги, в кино Мароне пришел из модельного бизнеса. А еще занимался баскетболом. И вроде бы весь мир был впереди - особенно после звездной роли в сериале, но запустить карьеру не удалось. Он сыграл в сериале «Молодые сердца» 16+, который шел в эфире с 1995 по 2020 год, и саге «Новый Геркулес» 18+. При этом Сержиу отмечает кризис жанра в индустрии Бразилии.
- Раньше бразильские новеллы были самыми известными и продаваемыми в мире, - напомнил артист в одном из свежих интервью. - Сегодня мы уступаем турецким сериалам, а турки начали создавать их не так уж давно. Полтора месяца назад приехала турецкая звезда - и аэропорт Сан-Паулу замер, столько там собралось фанатов. Мы больше не видим, чтобы такое происходило с нашими актерами. 10 лет назад в Бразилии выходила одна хорошая новелла за другой. Что же теперь происходит с бразильскими новеллами, которые уступили место турецким? Иногда ремейки классики не так уж хороши, а иногда, наоборот, лучше, чем новые новеллы, которые выходят в эфир.
Селтон Мелу (52 года)
Фото: Global Look Press
Роковой красавчик Мелу с модной «вермишелью» на голове воплощал в «Тропиканке» образ Витора Веласкеса - милого парня, который влюбляется в Рамиру Асусену, отец и брат которой против их отношений. По мере развития сюжета персонаж все больше и больше расчеловечивается и становится агрессивным социопатом. Многослойность, которую Мелу удалось передать во вроде бы легкомысленном бразильском сериале, выдавала большой драматический дар артиста. Он стал сниматься в серьезном кино и даже номинировался на «Оскар» за роль в картине «Четыре дня в сентябре» 0+ (1996). А еще собрал кучу престижных бразильских кинонаград за фильмы «Слева от отца», «Запах канализации», «Мое имя - не Джонни». Селтон уверяет, что его устраивает статус актера, а не звезды, и с 2008 года снимает кино сам.
Гильерме Фонтес (58 лет)
Фото: личная страница Гильерме Фонтес в социальной сети
Этот артист блистал в «Секрете тропиканки» (оригинальное название - «Женщины из песка»), он сыграл сердцееда Маркуса Асунсона, за сердце которого сражались сестры Ракел и Рут. После оглушительного успеха проекта артист решил ковать железо, пока горячо. Но погорел на отличительной особенности большинства актеров - финансовой безграмотности. В конце 90-х он набрал государственных займов (36,5 млн бразильских реалов) на съемки кино, но растратил их. В 2010 году Гильерме судили, обязали вернуть деньги и дали три года тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Однако популярность и искренние раскаяния Фонтеса помогли избежать заточения - наказание заменили на штраф и обязательные работы. Кстати, тот самый фильм, что собирался снимать артист, вышел-таки в 2015 году: он называется «Шато - король Бразилии», это экранизация жизненного пути Асиса Шатобриана, известного местного олигарха. Гильерме женат, воспитывает сына и дочь.
Фабио Асунсан (53 года)
Фото: личная страница Фабио Асунсан в социальной сети
Эффектный пухлогубый парень, будучи студентом, в 19 лет попробовался в сериал «Моя любовь, моя печаль» - и попал на свое место. Роль обольстителя и мажора Марселу Моты из сериала «Во имя любви», который в 90-е
показывало ОРТ, только закрепила успех. Асунсан показал незаурядный талант, играя и милых мачо, и злодеев («Знаменитость»). А потом все пошло по наклонной. В 2008 году на съемках сериала «Бизнес по-китайски» Фабио появился в невменяемом виде. В жизнь актера пришли алкоголь и запрещенные вещества, что стоило по большому счету карьеры. Курс восстановления в рехабе помог ему вернуться к жизни. Он начал работать и продолжил сниматься. В результате двух браков у Фабио родились двое детей: сын
Жоау и дочь Элла Фелипа. В 2020 году актер женился снова - в 49 лет оформил отношения с 27-летней Аной Верена Пинейро Гомес, адвокатом из Рио-де-Жанейро, которая тоже родила Асунсану ребенка.