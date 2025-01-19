Муцениеце, Лавыгин, Тарасов: актеры, ставшие популярными после роли в бессмертном детективном сериале

В России это «След» 18+ - детектив, снятый по одному и тому же шаблону, но работающий, как автомат Калашникова, уже с 2007 года (!). Проект о выдающихся расследованиях Федеральной экспертной службы расхватывают на цитаты, мемы и картинки. В ироническом, конечно, смысле называют «легендарным». И даже серьезные драматические артисты, которые славятся избирательностью и основательностью подхода - как Сергей Гилев («Чики» 18+, «Фарма» 18+), к примеру, - мечтают засветиться в «Следе». А ведь многим теперь уже звездам это действительно удалось! «Телепрограмма» приводит несколько эпизодов культовой саги, в которых сверкнули везунчики, ставшие впоследствии звездами.

Агата Муцениеце