Муцениеце, Лавыгин, Тарасов: актеры, ставшие популярными после роли в бессмертном детективном сериале

В России это «След» 18+ - детектив, снятый по одному и тому же шаблону, но работающий, как автомат Калашникова, уже с 2007 года (!). Проект о выдающихся расследованиях Федеральной экспертной службы расхватывают на цитаты, мемы и картинки. В ироническом, конечно, смысле называют «легендарным». И даже серьезные драматические артисты, которые славятся избирательностью и основательностью подхода - как Сергей Гилев («Чики» 18+, «Фарма» 18+), к примеру, - мечтают засветиться в «Следе». А ведь многим теперь уже звездам это действительно удалось! «Телепрограмма» приводит несколько эпизодов культовой саги, в которых сверкнули везунчики, ставшие впоследствии звездами.
Агата Муцениеце
Кто бы мог знать, что соведущая детского «Голоса» 12+, популярный семейный блогер и бывшая жена Павла Прилучного, которая до сих пор продолжает делить с ним детей и деньги, снималась в «Брате»? А ведь это было в 2010 году. Именно так называлась 449-я серия «Следа», где героиня Агаты загубила мужика, а сотрудники ФЭС предложили ей сыграть свадьбу в СИЗО. За год до этого актриса снялась в 390-й серии проекта под названием «Не тот парень».
Сергей Лавыгин
Фото: кадр из фильма
Ресторанно-кулинарные саги «Кухня» 18+ и «Отель «Элеон» 18+ только обозначили творческий потенциал возможностей Сергея Лавыгина. Фильм «Чебурашка» 6+ закрепил в ранге одного из ключевых актеров второго плана в стране. А проект «Против всех» 18+ показал, что Лавыгин может бросить перчатку советским коллегам, игравшим по несколько ролей внутри одного проекта - он играет трех (!) разнохарактерных братьев одновременно. А в первом сезоне «Следа» в 2007 году актер довольно талантливо в образе стажера ФЭС Андрея Романова в 17-й серии искал улики: окурки и другие предметы, по которым можно установить ДНК.
Никита Тарасов
Фото: кадр из фильма
Это теперь Никита Тарасов большая звезда: играет или тряпок мужского пола («Просто Михалыч» 16+), или отъявленных холеных негодяев (как в сериале «Против всех», где воюет против персонажа упомянутого выше Сергея Лавыгина), или даже маньяков («Фишер» 18+). Можно сказать, что именно «След» раскрыл отрицательное обаяние артиста - в 2008 году в 153-й серии он сыграл актера Тимохина, который за деньги пугал героев проекта, переодевшись в привидение.
Полина Максимова
Фото: кадр из фильма
Эффектная Полина Максимова, заявив о себе в сериале «Деффчонки» 16+, теперь стремится к большим серьезным ролям («257 причин, чтобы жить» 18+, «Оффлайн» 18+, «Лихие» 18+). В «Следе» актриса появилась в 395-й серии под названием «Золотая рыбка». Образ под стать 2009 году, когда и вышел эпизод: Максимова сыграла дерзкую школьницу с говорящей фамилией Борзенкова, которая жаловалась, что в Москве нет хороших ночных клубов. Разумеется, героиню в итоге нашли закопанной.
Ростислав Бершауэр
Фото: кадр из фильма
Звезда «Мылодрамы» 18+ и «Золотого дна» 18+ Ростислав Бершауэр прошел в «Следе» интересный путь. Соглашался буквально на любые роли. В итоге с 2011 по 2013 год актер был и грузчиком, и предпринимателем, и охранником-убийцей, который беспощадно сжег сестру вместе с дачей.
Евгений Харитонов
Фото: кадр из фильма
Крупный добряк и один из самых обаятельных актеров сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» 18+ Евгений Харитонов в последнее время все чаще и чаще появляется в больших ролях («Чистые» 18+, «Трасса» 18+, «ГДР» 18+). А в 2010 году он сыграл Эдуарда Киселева в 525-й серии с вроде бы романтическим названием «Чужое сердце». «След» не был бы «Следом», если бы название эпизода не понималось буквально - труп Киселева нашли в лесу… свырезанным сердцем в руке.
Кто еще из звезд оставил свой «След»
Денис Майданов, Кай Метов, Катерина Шпица, Иван Колесников, Анна Котова-Дерябина,
Виктория Тарасова, Александра Ребенок, Денис Рожков, Александр Кузнецов, Сергей Дружко, Алексей Куличков.