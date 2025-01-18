Как звезды весело и с пользой проводят время на Родине в январе.

После череды новогодних концертов и съемок артисты отправились на каникулы. Многие знаменитости отдохнули или еще продолжают, путешествуя по стране.
Ольга Бузова на горнолыжном курорте Красная Поляна каталась с утра до вечера. Телеведущая только улетела из Сочи, но обещала скоро прибыть вновь: «Ноги гудят, лицо обгорело, но улетаю с невероятным желанием как можно скорее вернуться на склон». Красивые фото Оли на склоне делал ее кавалер, которого она пока скрывает от публики.
Фото: t.me/dolinaofficial
Лариса Долина с дочкой и внучкой проходит оздоровительные процедуры в санатории в Кисловодске, после которых семья много гуляет по курортному городу. Певица сообщила: «Мы наслаждаемся совместным отдыхом и поправляем здоровье заодно в нашем любимом санатории. А какой здесь воздух, мои дорогие! Солнце утром нас будит, и хочется из постели моментально выскочить на улицу и ловить эти долгожданные лучи, что, собственно, мы и делаем».
Фото: t.me/GALICH_onok
Ида Галич с женихом Олегом Ледвичем (с ней на фото), сыном Леоном (на фото на экскурсии) и родителями отдохнула в городе Апатиты в Мурманской области. Жили в местном санатории «Изовела», совладельцем которого является телеведущий Андрей Малахов. Он и Виктория Шелягова (жена бизнесмена Олега Шелягова) организовали познавательные и развлекательные мероприятия.
Фото: t.me/GALICH_onok
Галич рассказала об экскурсиях: «Поднялись в Хибины на самый верх, холод сопровождал невероятной красоты закат. Вечером дети лепили пиццу, взрослые были на вечеринке у бассейна. Также побывали в гостях у саамов - малочисленных жителей Крайнего Севера. Знакомились с бытом, гладили домашних животных и оленей».
Фото: t.me/ElenaKsenofontovaofficial
Елена Ксенофонтова побывала в Коломне. Актриса поделилась впечатлениями: «Коломна настолько самобытна, что ты абсолютно теряешь ощущение времени. История этой земли уникальна. Уютные улочки, синее небо, храмы, купеческие дома, лавки, брусчатка, набережная, калачи, торговые ряды со всякой всячиной, все это радует глаз и высветляет душу! А какой замечательный музей в Зарайске.
Фото: t.me/ElenaKsenofontovaofficial
Об артефактах (научно-историческую ценность которых сложно переоценить), найденных там совсем недавно, уже знает весь мир. Как много интересного я узнала об этой земле!»