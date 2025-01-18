Как звезды весело и с пользой проводят время на Родине в январе.

После череды новогодних концертов и съемок артисты отправились на каникулы. Многие знаменитости отдохнули или еще продолжают, путешествуя по стране.

Ольга Бузова на горнолыжном курорте Красная Поляна каталась с утра до вечера. Телеведущая только улетела из Сочи, но обещала скоро прибыть вновь: «Ноги гудят, лицо обгорело, но улетаю с невероятным желанием как можно скорее вернуться на склон». Красивые фото Оли на склоне делал ее кавалер, которого она пока скрывает от публики.