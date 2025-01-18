Секрет долголетия Максима Дунаевского: «Просыпаюсь и сразу берусь за дела»

15января композитор Максим Дунаевский отмечает 80-й день рождения. А 30 января 125 лет со дня рождения его знаменитого отца - композитора и дирижера Исаака Дунаевского. Два народных артиста написали музыку, которую слушают несколько поколений наших соотечественников. Журнал «Телепрограмма» узнал у Максима Исааковича его секрет долголетия.
Сын своего отца
4 февраля в Московском театре оперетты состоится юбилейный вечер «Дунаевские. Двойной портрет». В первом отделении артисты с оркестром исполнят шлягеры Исаака Дунаевского из фильмов «Веселые ребята» и «Кубанские казаки», а также «Песню о Родине», «Дорогая моя столица» и другие мелодии. Во втором отделении прозвучит музыка Максима Дунаевского из мюзиклов, идущих на московских сценах, и фильмов «Три мушкетера», «Карнавал», «Летучий корабль», «Алые паруса», «Граница. Таежный роман» и многих других.
Накануне юбилея мы узнали у Максима Дунаевского секреты его отличной формы. Как удается выглядеть на 20 лет моложе цифр в паспорте и столько успевать - Максим Исаакович пишет музыку, выступает, готовит премьеры мюзиклов. Также Дунаевский - президент Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра». Маэстро говорит, что пышных празднеств не будет - весь в работе. И в личной жизни все в порядке: счастлив в браке с восьмой женой - музыковед, доцент, кандидат наук Алла Новоселова моложе мужа на 35 лет. Познакомились они на работе - в Институте культуры, где оба преподавали. У Дунаевского двое детей от предыдущих браков: 42-летний сын Дмитрий (от четвертого брака с Натальей Андрейченко) живет в Швейцарии, работает в банке, с отцом они чаще общаются по телефону. 22-летняя дочь Полина (от седьмого брака с Мариной Рождественской) живет в Москве и часто общается с отцом.
- Максим Исаакович, что у вас в ближайших планах, помимо юбилейных выступлений?
- Работы много. Будет двойная премьера: в Театре Российской армии и в Санкт-Петербургском государственном театре музкомедии. Речь о музыкальной драме «Святая Анна», которая повествует о научно-торговой экспедиции по Северному морскому пути. Содержание пьесы, стихов Михаила Бартенева и музыки высоко драматично и, я бы сказал, патриотично! В Санкт-Петербурге готовятся два мюзикла: один детский в театре «Карамболь», а другой комедийный - в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии.
- Исаак Осипович Дунаевский тоже был трудоголиком. Но он рано ушел из жизни. Вы от отца унаследовали его энергичность?
Андрейченко и Дунаевский с сыном Дмитрием в 1985 году. Через год Наталья с сыном уедет за границу - к новому мужу. Фото: личный архив Максима Дунаевского
- Я от папы унаследовал энергию, представляю такой же энергетический сгусток. К великому сожалению, папа мало прожил - всего 55 лет. Я уже его на 25 лет обогнал. Думаю, что одна из причин его ранней смерти была как раз в том, что он не давал себе отдыха. Папа очень много работал, очень много отдавал себя везде… И средняя продолжительность жизни тогда была гораздо ниже, чем теперь. Для папы инфаркт стал первым и последним - сейчас его бы, думаю, спасли врачи. Конечно, сыграла огромную роль душная атмосфера послевоенного идеологического давления на искусство, музыку, авторов, композиторов…
- Вам вряд ли кто даст 80 лет. Выглядите на несколько десятков лет моложе. Наверняка делали подтяжку лица?
- Ничего такого не делал. Выгляжу так благодаря генетике. Энергичность - это, кстати, тоже генетика.
Человек может заниматься спортом, вести здоровый образ жизни (не есть жирного и вредного), и все равно его может сразить какая-то болезнь, и он может рано умереть. А может ничего этого не делать и прожить до 90 лет. Это труднообъяснимо. Я не сторонник правил и ограничений. Источник жизни - в нашей энергии. Энергия или есть, или в какой-то момент заканчивается. По возрасту старость вроде бы уже наступила, а вот энергетически нет. Я энергичен: просыпаюсь утром и сразу берусь за дела. Спортом занимаюсь с детства и до сих пор: играю в теннис. Кстати, у меня больше теннисных призов, чем наград, полученных за мою музыку.
- Получается, что это не так работает: вот вы написали сто самых-самых известных мелодий к нашим кинофильмам, и все потому, что там бушевали чувства, так молоды вы были?
- Конечно, нет. Я знаю людей намного моложе меня, которые совершенно потеряли всякую энергию и доживают свое время. Мне кажется, что это действительно как энергия «из космоса». Какая-то тайна, которую мы никогда не узнаем.
- Ваша музыкальная династия продолжается? Известно, что ваш сын Дмитрий от брака с Натальей Андрейченко стал финансистом. Андрейченко увезла мальчика еще в детстве к новому мужу в Швейцарию, он там отучился и остался жить, создал свою семью. А ваш младший ребенок - 22-летняя дочь Полина от брака с Мариной Рождественской живет в Москве. Вы ее обеспечили квартирой, постоянно видитесь. Какую дочь выбрала профессию, какие у нее отношения с музыкой?
- Очень были хорошие отношения у Полины с музыкой, с театром. На мой взгляд, она просто создана для искусства. Но Полина почему-то принципиально пошла по другому пути - решила заниматься пиаром, рекламой.
- Вы переживали, что она не пошла по вашим музыкальным стопам?
- Попереживал, конечно, ведь все говорили - талантливая девочка. Полина же и в детских кружках занималась, и в театре играла, и даже во взрослом театре начала играть, будучи еще совсем юной. У дочери все было для того, чтобы она стала либо актрисой, либо певицей, но этого не произошло. При этом я спокойно отношусь к самостоятельному выбору детей. Главное, чтобы были счастливые и здоровые.
Был такой случай
Телевизионный художественный музыкальный фильм режиссера Леонида Квинихидзе под названием «Мэри Поппинс, до свидания» снимали в 1983 году. Телепремьера состоялась 8 января 1984 года. Режиссер сам предложил композитору Максиму Дунаевскому написать музыку к этому телефильму по произведениям Памелы Трэверс о Мэри Поппинс. В том числе к песням: «Непогода», «Леди совершенство», «Цветные сны», «33 коровы», «Лев и брадобрей», «Ветер перемен». Все песни были записаны до начала съемок - их исполнили Павел Смеян, Татьяна Воронина, Светлана Степченко.
Сценарий писали под Анастасию Вертинскую, и песни были записаны под ее высокий голос. Но в последний момент Вертинская отказалась сниматься - ей не понравились ни ее роль, ни музыка к фильму. Тогда режиссер решил заменить не музыку, а актрису. На эту роль утвердили тогдашнюю жену Дунаевского - актрису Наталью Андрейченко, которая только завершила съемки у Петра Тодоровского в «Военно-полевом романе».
Максим Исаакович вспоминал: «Наташе было непросто. Песни уже записаны - не под нее, а у Вертинской голос гораздо выше. А у Наташи он довольно низкий - и во время озвучания ей приходилось поднимать голос. Это актерский подвиг - пожертвовать своим голосом. Притом, что она упрямая, с принципиальным характером. Но в этом случае она даже не намекала, чтобы переписать песни с ней или другой певицей». Дунаевский в музыке к этому фильму воплотил давнюю мечту - синтезировал разные жанры: «В «Мэри Поппинс» есть и джаз, и попсовые песенки, и рок, и симфоническая музыка».