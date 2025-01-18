Секрет долголетия Максима Дунаевского: «Просыпаюсь и сразу берусь за дела»

- Я от папы унаследовал энергию, представляю такой же энергетический сгусток. К великому сожалению, папа мало прожил - всего 55 лет. Я уже его на 25 лет обогнал. Думаю, что одна из причин его ранней смерти была как раз в том, что он не давал себе отдыха. Папа очень много работал, очень много отдавал себя везде… И средняя продолжительность жизни тогда была гораздо ниже, чем теперь. Для папы инфаркт стал первым и последним - сейчас его бы, думаю, спасли врачи. Конечно, сыграла огромную роль душная атмосфера послевоенного идеологического давления на искусство, музыку, авторов, композиторов…

- Вам вряд ли кто даст 80 лет. Выглядите на несколько десятков лет моложе. Наверняка делали подтяжку лица?

- Ничего такого не делал. Выгляжу так благодаря генетике. Энергичность - это, кстати, тоже генетика.

Человек может заниматься спортом, вести здоровый образ жизни (не есть жирного и вредного), и все равно его может сразить какая-то болезнь, и он может рано умереть. А может ничего этого не делать и прожить до 90 лет. Это труднообъяснимо. Я не сторонник правил и ограничений. Источник жизни - в нашей энергии. Энергия или есть, или в какой-то момент заканчивается. По возрасту старость вроде бы уже наступила, а вот энергетически нет. Я энергичен: просыпаюсь утром и сразу берусь за дела. Спортом занимаюсь с детства и до сих пор: играю в теннис. Кстати, у меня больше теннисных призов, чем наград, полученных за мою музыку.

- Получается, что это не так работает: вот вы написали сто самых-самых известных мелодий к нашим кинофильмам, и все потому, что там бушевали чувства, так молоды вы были?

- Конечно, нет. Я знаю людей намного моложе меня, которые совершенно потеряли всякую энергию и доживают свое время. Мне кажется, что это действительно как энергия «из космоса». Какая-то тайна, которую мы никогда не узнаем.

- Ваша музыкальная династия продолжается? Известно, что ваш сын Дмитрий от брака с Натальей Андрейченко стал финансистом. Андрейченко увезла мальчика еще в детстве к новому мужу в Швейцарию, он там отучился и остался жить, создал свою семью. А ваш младший ребенок - 22-летняя дочь Полина от брака с Мариной Рождественской живет в Москве. Вы ее обеспечили квартирой, постоянно видитесь. Какую дочь выбрала профессию, какие у нее отношения с музыкой?

- Очень были хорошие отношения у Полины с музыкой, с театром. На мой взгляд, она просто создана для искусства. Но Полина почему-то принципиально пошла по другому пути - решила заниматься пиаром, рекламой.

- Вы переживали, что она не пошла по вашим музыкальным стопам?

- Попереживал, конечно, ведь все говорили - талантливая девочка. Полина же и в детских кружках занималась, и в театре играла, и даже во взрослом театре начала играть, будучи еще совсем юной. У дочери все было для того, чтобы она стала либо актрисой, либо певицей, но этого не произошло. При этом я спокойно отношусь к самостоятельному выбору детей. Главное, чтобы были счастливые и здоровые.

Был такой случай

Телевизионный художественный музыкальный фильм режиссера Леонида Квинихидзе под названием «Мэри Поппинс, до свидания» снимали в 1983 году. Телепремьера состоялась 8 января 1984 года. Режиссер сам предложил композитору Максиму Дунаевскому написать музыку к этому телефильму по произведениям Памелы Трэверс о Мэри Поппинс. В том числе к песням: «Непогода», «Леди совершенство», «Цветные сны», «33 коровы», «Лев и брадобрей», «Ветер перемен». Все песни были записаны до начала съемок - их исполнили Павел Смеян, Татьяна Воронина, Светлана Степченко.

Сценарий писали под Анастасию Вертинскую, и песни были записаны под ее высокий голос. Но в последний момент Вертинская отказалась сниматься - ей не понравились ни ее роль, ни музыка к фильму. Тогда режиссер решил заменить не музыку, а актрису. На эту роль утвердили тогдашнюю жену Дунаевского - актрису Наталью Андрейченко, которая только завершила съемки у Петра Тодоровского в «Военно-полевом романе».

Максим Исаакович вспоминал: «Наташе было непросто. Песни уже записаны - не под нее, а у Вертинской голос гораздо выше. А у Наташи он довольно низкий - и во время озвучания ей приходилось поднимать голос. Это актерский подвиг - пожертвовать своим голосом. Притом, что она упрямая, с принципиальным характером. Но в этом случае она даже не намекала, чтобы переписать песни с ней или другой певицей». Дунаевский в музыке к этому фильму воплотил давнюю мечту - синтезировал разные жанры: «В «Мэри Поппинс» есть и джаз, и попсовые песенки, и рок, и симфоническая музыка».