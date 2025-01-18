Дети звезд, чьи модные образы обсуждают чаще других

Актриса Юлия Пересильд с дочкой, 15-летней артисткой Анной Пересильд, умеют удивлять своими выходами на светские мероприятия и премьеры. Обе одеты модно, но Юлия любит элегантные вещи, а Анна эпатируют публику открытыми нарядами, из-за чего в соцсетях гремят нешуточные споры: уместно или неуместно девочке-подростку так по-взрослому наряжаться? Одни считают - неуместно. Другие настаивают, что так как Анна актриса, то может одеваться так, как ей нравится - в том числе и в одежду, которая более уместна для взрослых женщин.