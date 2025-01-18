Дети звезд, чьи модные образы обсуждают чаще других

Но в каждом возрасте и у каждого родителя - свои предпочтения. Рассматриваем наряды наследников знаменитостей, которых обсуждают в социальных сетях.
Фото: Persona Stars
Телеведущий Дмитрий Шепелев с 11-летним сыном Платоном стал посещать кинопремьеры. Выходы мальчика всегда обсуждают, отмечая, как сильно он стал похож на свою маму Жанну Фриске. Платон Шепелев участвует в выборе одежды - посещает с отцом магазины. Мальчик любит деним, выбирает разноцветные креативные джинсовые вещи. Мягкая разноцветная джинсовая одежда в новом году занимает одно из ведущих мест в детских коллекциях одежды.
Фото: Global Look Press
Модель Ирина Шейк не устает подчеркивать, что их с Брэдли Купером 7-летняя дочь Лея сама выбирает, что надеть каждый раз перед выходом из дома. Лее есть на кого равняться - мама ведь модница и она заполняет шкаф ребенка вещами. Вот и на свежем фото девочка модничает в одежде актуального анималистичного принта.
Фото: Ирины Шейк в социальной сети
А лосины девочка просто обожает - обычно носит их в школу под юбки и платья.
Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальной сети
Телеведущая Ксения Бородина подбирает вещи 15-летней дочери Марусе с учетом вкусов девочки-подростка, которая предпочитает красивую, удобную и максимально закрытую одежду. На фото мама с дочкой в Большом театре - Маруся в модном жакете, юбке-брюках с блеском и с сумочкой модного бренда.
Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальной сети
А вот Бородина с Марусей и младшей дочерью, 9-летней Теоной, на ее дне рождении - девочки одеты модно и максимально удобно.
Фото: Persona Stars
Актриса Юлия Пересильд с дочкой, 15-летней артисткой Анной Пересильд, умеют удивлять своими выходами на светские мероприятия и премьеры. Обе одеты модно, но Юлия любит элегантные вещи, а Анна эпатируют публику открытыми нарядами, из-за чего в соцсетях гремят нешуточные споры: уместно или неуместно девочке-подростку так по-взрослому наряжаться? Одни считают - неуместно. Другие настаивают, что так как Анна актриса, то может одеваться так, как ей нравится - в том числе и в одежду, которая более уместна для взрослых женщин.
Фото: vk.com/samoylovaoxxana
Блогер Оксана Самойлова тщательно подбирает для всей семьи одежду на мероприятия в одном стиле. Оксана наряжает себя, мужа, трех дочек и сына в одной цветовой гамме, старается, чтобы у каждого на костюме или платье были детали, объединяющие одежду в так называемый фэмили лук.
Фото: vk.com/samoylovaoxxana
Это подтверждают два снимка с семейных мероприятий - перья, банты, крой, цвет: вся одежда многодетной семьи в одной стилистике.