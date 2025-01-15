Сколько недвижимости и денег у Филиппа Киркорова

Итого: только недвижимость Киркорова может быть оценена почти в 3 млрд руб.

Цветы жизни

Недавно Киркоров красиво рассуждал, что его дети, получив диплом о высшем образовании, будут сами зарабатывать себе на жилье и прочие блага: «Я им дал жизнь. Дальше я им обязан дать обучение, знания. Потом сами должны себя обеспечивать. Я всегда рядом, если что - всегда помогу, но пропихивать не буду…»

Вероятно, эти красивые слова - скорее для создания определенного имиджа. Все, что нажил Филипп Бедросович, предназначено для двух наследников. Дочери и сыну звезды бремя славы отца нести тяжелее, чем самому Киркорову, потому как их однокашники по-разному интерпретируют информацию из Сети об их знаменитом отце. Певец жаловался: «Иногда мои дети приходят из школы с какими-то неожиданными вопросами - папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа оказалась искусственной? Это была Собчак, когда брала интервью у меня. Я говорю - деточка, ну это хайп, шоу-бизнес, тетя не со зла… Дочка отвечает: как с этим жить, она же взяла тебя за попу, меня хейтят в школе…» Чтобы детей вот так не обижали сверстники, в прошлом учебном году отец отправил Аллу-Викторию и Мартина учиться в международную школу-пансион в Дубае, где за каждого ребенка певец платил около 5,5 млн руб. за учебный год. Но дети захотели домой - поближе к отцу, тете Мари, дедушке Бедросу и крестной маме Наташе, которая также принимает активное участие в их воспитании. Киркоров подчеркивал: «Мои дети любят свою страну, они растут патриотами. У Аллы-Виктории в спальне над кроватью висит российский флаг».

Сейчас дочь и сын Филиппа Киркорова вновь учатся на Родине - в новой частной школе, отец платит за обучение каждого ребенка по 1 млн руб. за год. На днях Алла-Виктория рассказала, что папа не отказывает ей в карманных деньгах - она их тратит в основном на одежду, хотя выбирает вещи попроще. Раньше девочка хотела стать дизайнером интерьеров, но теперь передумала и пока не определилась с будущей профессией. В то время как ее брат Мартин серьезно увлечен игрой в футбол, и в отличие от сестры, которая может и тройку схватить, мальчик - отличник. Алла-Виктория также сообщила о самом строгом наказании от отца: «Может телефон на два-три дня забрать и все…»

Зато теперь Киркоров стал строг к себе: старается (насколько может) тщательнее фильтровать публичные высказывания, одевается менее броско, избранно выносит на общее обозрение детали частной жизни. Меняет имидж - все ради детей и их будущего.

Так же трепетно Киркоров заботится об отце. Недавно Филипп после очередной госпитализации Бедроса говорил: «Ему 92 года, любая малейшая инфекция в его возрасте тяжело протекает. Мы стараемся быть рядом, он окружен любовью близких». Забота близких, медицинская помощь продлевают жизнь народному артисту Бедросу Киркорову, который и теперь иногда участвует в телесъемках.

В их семье давние музыкальные корни. Дед Филиппа по отцу Пилибос Крикорян был сапожником, но пел в городском хоре, как и бабушка. Семья жила в Болгарии, и когда Бедроса отдавали в местную школу, то поменяли армянскую фамилию Крикорян на Киркоров, чтобы мальчик не выделялся среди других детей. Бедрос Киркоров пел с детства, и когда композитор Арно Бабаджанян был в Болгарии, то пообещал Итого: только недвижимость Киркорова может быть оценена почти в 3 млрд руб.

Цветы жизни

Недавно Киркоров красиво рассуждал, что его дети, получив диплом о высшем образовании, будут сами зарабатывать себе на жилье и прочие блага: «Я им дал жизнь. Дальше я им обязан дать обучение, знания. Потом сами должны себя обеспечивать. Я всегда рядом, если что - всегда помогу, но пропихивать не буду…»

Вероятно, эти красивые слова - скорее для создания определенного имиджа. Все, что нажил Филипп Бедросович, предназначено для двух наследников. Дочери и сыну звезды бремя славы отца нести тяжелее, чем самому Киркорову, потому как их однокашники по-разному интерпретируют информацию из Сети об их знаменитом отце. Певец жаловался: «Иногда мои дети приходят из школы с какими-то неожиданными вопросами - папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа оказалась искусственной? Это была Собчак, когда брала интервью у меня. Я говорю - деточка, ну это хайп, шоу-бизнес, тетя не со зла… Дочка отвечает: как с этим жить, она же взяла тебя за попу, меня хейтят в школе…» Чтобы детей вот так не обижали сверстники, в прошлом учебном году отец отправил Аллу-Викторию и Мартина учиться в международную школу-пансион в Дубае, где за каждого ребенка певец платил около 5,5 млн руб. за учебный год. Но дети захотели домой - поближе к отцу, тете Мари, дедушке Бедросу и крестной маме Наташе, которая также принимает активное участие в их воспитании. Киркоров подчеркивал: «Мои дети любят свою страну, они растут патриотами. У Аллы-Виктории в спальне над кроватью висит российский флаг».

Сейчас дочь и сын Филиппа Киркорова вновь учатся на Родине - в новой частной школе, отец платит за обучение каждого ребенка по 1 млн руб. за год. На днях Алла-Виктория рассказала, что папа не отказывает ей в карманных деньгах - она их тратит в основном на одежду, хотя выбирает вещи попроще. Раньше девочка хотела стать дизайнером интерьеров, но теперь передумала и пока не определилась с будущей профессией. В то время как ее брат Мартин серьезно увлечен игрой в футбол, и в отличие от сестры, которая может и тройку схватить, мальчик - отличник. Алла-Виктория также сообщила о самом строгом наказании от отца: «Может телефон на два-три дня забрать и все…»

Зато теперь Киркоров стал строг к себе: старается (насколько может) тщательнее фильтровать публичные высказывания, одевается менее броско, избранно выносит на общее обозрение детали частной жизни. Меняет имидж - все ради детей и их будущего.

Так же трепетно Киркоров заботится об отце. Недавно Филипп после очередной госпитализации Бедроса говорил: «Ему 92 года, любая малейшая инфекция в его возрасте тяжело протекает. Мы стараемся быть рядом, он окружен любовью близких». Забота близких, медицинская помощь продлевают жизнь народному артисту Бедросу Киркорову, который и теперь иногда участвует в телесъемках.

В их семье давние музыкальные корни. Дед Филиппа по отцу Пилибос Крикорян был сапожником, но пел в городском хоре, как и бабушка. Семья жила в Болгарии, и когда Бедроса отдавали в местную школу, то поменяли армянскую фамилию Крикорян на Киркоров, чтобы мальчик не выделялся среди других детей. Бедрос Киркоров пел с детства, и когда композитор Арно Бабаджанян был в Болгарии, то пообещал Итого: только недвижимость Киркорова может быть оценена почти в 3 млрд руб.

Цветы жизни

Недавно Киркоров красиво рассуждал, что его дети, получив диплом о высшем образовании, будут сами зарабатывать себе на жилье и прочие блага: «Я им дал жизнь. Дальше я им обязан дать обучение, знания. Потом сами должны себя обеспечивать. Я всегда рядом, если что - всегда помогу, но пропихивать не буду…»

Вероятно, эти красивые слова - скорее для создания определенного имиджа. Все, что нажил Филипп Бедросович, предназначено для двух наследников. Дочери и сыну звезды бремя славы отца нести тяжелее, чем самому Киркорову, потому как их однокашники по-разному интерпретируют информацию из Сети об их знаменитом отце. Певец жаловался: «Иногда мои дети приходят из школы с какими-то неожиданными вопросами - папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа оказалась искусственной? Это была Собчак, когда брала интервью у меня. Я говорю - деточка, ну это хайп, шоу-бизнес, тетя не со зла… Дочка отвечает: как с этим жить, она же взяла тебя за попу, меня хейтят в школе…» Чтобы детей вот так не обижали сверстники, в прошлом учебном году отец отправил Аллу-Викторию и Мартина учиться в международную школу-пансион в Дубае, где за каждого ребенка певец платил около 5,5 млн руб. за учебный год. Но дети захотели домой - поближе к отцу, тете Мари, дедушке Бедросу и крестной маме Наташе, которая также принимает активное участие в их воспитании. Киркоров подчеркивал: «Мои дети любят свою страну, они растут патриотами. У Аллы-Виктории в спальне над кроватью висит российский флаг».

Сейчас дочь и сын Филиппа Киркорова вновь учатся на Родине - в новой частной школе, отец платит за обучение каждого ребенка по 1 млн руб. за год. На днях Алла-Виктория рассказала, что папа не отказывает ей в карманных деньгах - она их тратит в основном на одежду, хотя выбирает вещи попроще. Раньше девочка хотела стать дизайнером интерьеров, но теперь передумала и пока не определилась с будущей профессией. В то время как ее брат Мартин серьезно увлечен игрой в футбол, и в отличие от сестры, которая может и тройку схватить, мальчик - отличник. Алла-Виктория также сообщила о самом строгом наказании от отца: «Может телефон на два-три дня забрать и все…»

Зато теперь Киркоров стал строг к себе: старается (насколько может) тщательнее фильтровать публичные высказывания, одевается менее броско, избранно выносит на общее обозрение детали частной жизни. Меняет имидж - все ради детей и их будущего.

Так же трепетно Киркоров заботится об отце. Недавно Филипп после очередной госпитализации Бедроса говорил: «Ему 92 года, любая малейшая инфекция в его возрасте тяжело протекает. Мы стараемся быть рядом, он окружен любовью близких». Забота близких, медицинская помощь продлевают жизнь народному артисту Бедросу Киркорову, который и теперь иногда участвует в телесъемках.

В их семье давние музыкальные корни. Дед Филиппа по отцу Пилибос Крикорян был сапожником, но пел в городском хоре, как и бабушка. Семья жила в Болгарии, и когда Бедроса отдавали в местную школу, то поменяли армянскую фамилию Крикорян на Киркоров, чтобы мальчик не выделялся среди других детей. Бедрос Киркоров пел с детства, и когда композитор Арно Бабаджанян был в Болгарии, то пообещал посодействовать обучению парня в Москве. Так Бедрос Киркоров попал в Москву, поступил в ГИТИС, потом стал известным исполнителем. Но фамилию Киркоров прославил их с женой Викторией (умерла 30 лет назад) единственный сын Филипп. Сам Филипп Киркоров не хочет, чтобы дети продолжили музыкальную династию, так как знает, что профессия артиста слишком нервная.