Сколько недвижимости и денег у Филиппа Киркорова

Новости о жизни певца не дают скучать его поклонникам разных возрастов. Участь популярного артиста - быть на виду, что успешно монетизируется. Журнал «Телепрограмма» заглянул в звездные закрома Филиппа Киркорова и узнал, куда певец инвестирует свои миллионы.
Царские замашки
Впервые на телеэкране Филипп Киркоров появился 40 лет назад - студент музыкального училища имени Гнесиных исполнил песню «Алеша» в программе «Шире круг». Прилично зарабатывать Киркоров стал с начала 90-х. Певец ежегодно попадал в рейтинги самых богатых российских знаменитостей журнала Forbes. Несколько примеров: в этом рейтинге Киркорову приписывали ежегодный доход в 2009-м размером $3 млн (по курсу того года - 96 млн руб.), в 2015-м - $10,3 млн (628 млн руб.), в 2018-м - $8,9 млн (551 млн руб.), в 2021-м - $4,9 млн (357 млн руб.). Теперь таких рейтингов не составляют, но вряд ли заработки популярного исполнителя сильно изменились.
Сейчас основные источники дохода 57-летнего Филиппа Киркорова - это выступления на частных мероприятиях. Средний гонорар за час концерта 10 млн руб. - сумма варьируется в зависимости от загруженности артиста, статуса заказчика и других условий. Подобные мероприятия не афишируются, поэтому подсчитать их число невозможно. Но в сезон свадеб или в корпоративный декабрь у популярных артистов может быть до 20 выступлений за месяц. Также певец зарабатывает благодаря рекламным контрактам, съемкам в передачах на ТВ в качестве члена жюри или в других ролях, в музыкальных и художественных телефильмах, онлайн-проектах. Меньше прибыли по звездным меркам приносят прослушивания песен на музыкальных площадках и коллаборации с малоизвестными персонами (за это звездам тоже платят).
Популярный артист не жалеет денег на членов семьи. Также Киркоров изрядно тратится на поддержание собственного имиджа и образа жизни обеспеченного человека со всеми атрибутами дорогой жизни: гардероб, автомобили, отдых, клипы и т. п. Но потратить столько, сколько заработано, просто невозможно. Поэтому остается инвестировать. Какие суммы Филипп Киркоров хранит на банковских счетах, неизвестно, но очевидно, что с шестью нулями. А главные инвестиции народного артиста можно подсчитать, так как они сделаны в недвижимость.
Сыну Мартину уже 12 лет, дочери Алле-Виктории - 13. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Филипп Киркоров с 13-летней дочерью Аллой-Викторией, 12-летним сыном Мартином, 92-летним отцом Бедросом, 79-летней тетей Мари проживают в загородном особнячке. Рядом - дом с помощниками по хозяйству и охраной. Дом и землю в Мякининской пойме Москвы-реки Киркоров купил в 2017 году, вложился в строительные и дизайнерские работы по обустройству территории. По оценкам риелторов, стоимость этой земли и недвижимости стремится к 800 млн руб.
На территории в 1 га в Мякинине - особняк, дом для персонала, часовня, фонтан, бассейн, парк, пруд (каток), пляж, теннисный корт. Фото: Руслан Вороной/Экспресс газета
На площади в 1 га расположены: главный дом площадью более 1000 кв. м, часовня, дом для прислуги, бассейн, сауна, теннисный корт. В шутку это жилье называют «усадьбой помещика XXI века», так как владения с классическим интерьером оснащены по последнему слову техники - лифт, современные технологии в системе охраны, видеонаблюдения, даже вход в некоторые комнаты по отпечаткам пальцев и т. п.
В холле лестница на второй этаж. На стенах картины, много полок с подарками друзей. Фото: кадр из видеоклипа Филиппа Киркорова «Черная пантера»
В Москве у певца три квартиры. Самая старая - на Земляном Валу (неподалеку от метро «Таганская»), где Филипп жил с детства. Став звездой, Киркоров выкупил еще и квартиру соседей, так получилось жилье площадью 260 кв. м - там сейчас хранятся концертные костюмы артиста. По оценкам риелторов, квартира может стоить 100 млн руб.
По мнению маэстро, на картине художника Яниса Кирякиди изображен ангел музыки. Фото: личная страница Филиппа Киркорова в социальной сети
Две квартиры у Филиппа в Филипповском переулке (у метро «Смоленская»). Пентхаус площадью 537 кв. м оценивается в полмиллиарда рублей, плюс шикарный ремонт и мебель - на такую же сумму. И еще одна квартира «поменьше» - площадью 260 кв. м, рыночная цена такого жилья - не менее 300 млн руб. Внутри - как во дворце: люстра из муранского стекла, кристаллы Сваровски там даже на подхвате для штор, мебель в столовой от Versace, в прихожей - от Cavalli и т. п. Здесь сейчас тоже хранится часть огромного гардероба Киркорова.
Киркоров говорит, что шкура медведя - это давний подарок Никиты Михалкова. Фото: vkvideo.ru/ostorozhno_Sobchak
Есть у Филиппа Бедросовича и недвижимость за границей: вилла в курортном городке на северном побережье острова Крит (цена около 800 млн руб.); дом в Майами (около 400 млн руб.); апартаменты в Болгарии (около 20 млн руб.). Кстати, особнячок в США оформлен на Филиппа и его тетю, оперную певицу Мари Киркорову.
Дом в Майами площадью 800 кв. м с бассейном и семью спальнями. Фото: zillow.com
Итого: только недвижимость Киркорова может быть оценена почти в 3 млрд руб.
Цветы жизни
Недавно Киркоров красиво рассуждал, что его дети, получив диплом о высшем образовании, будут сами зарабатывать себе на жилье и прочие блага: «Я им дал жизнь. Дальше я им обязан дать обучение, знания. Потом сами должны себя обеспечивать. Я всегда рядом, если что - всегда помогу, но пропихивать не буду…»
Вероятно, эти красивые слова - скорее для создания определенного имиджа. Все, что нажил Филипп Бедросович, предназначено для двух наследников. Дочери и сыну звезды бремя славы отца нести тяжелее, чем самому Киркорову, потому как их однокашники по-разному интерпретируют информацию из Сети об их знаменитом отце. Певец жаловался: «Иногда мои дети приходят из школы с какими-то неожиданными вопросами - папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа оказалась искусственной? Это была Собчак, когда брала интервью у меня. Я говорю - деточка, ну это хайп, шоу-бизнес, тетя не со зла… Дочка отвечает: как с этим жить, она же взяла тебя за попу, меня хейтят в школе…» Чтобы детей вот так не обижали сверстники, в прошлом учебном году отец отправил Аллу-Викторию и Мартина учиться в международную школу-пансион в Дубае, где за каждого ребенка певец платил около 5,5 млн руб. за учебный год. Но дети захотели домой - поближе к отцу, тете Мари, дедушке Бедросу и крестной маме Наташе, которая также принимает активное участие в их воспитании. Киркоров подчеркивал: «Мои дети любят свою страну, они растут патриотами. У Аллы-Виктории в спальне над кроватью висит российский флаг».
Сейчас дочь и сын Филиппа Киркорова вновь учатся на Родине - в новой частной школе, отец платит за обучение каждого ребенка по 1 млн руб. за год. На днях Алла-Виктория рассказала, что папа не отказывает ей в карманных деньгах - она их тратит в основном на одежду, хотя выбирает вещи попроще. Раньше девочка хотела стать дизайнером интерьеров, но теперь передумала и пока не определилась с будущей профессией. В то время как ее брат Мартин серьезно увлечен игрой в футбол, и в отличие от сестры, которая может и тройку схватить, мальчик - отличник. Алла-Виктория также сообщила о самом строгом наказании от отца: «Может телефон на два-три дня забрать и все…»
Зато теперь Киркоров стал строг к себе: старается (насколько может) тщательнее фильтровать публичные высказывания, одевается менее броско, избранно выносит на общее обозрение детали частной жизни. Меняет имидж - все ради детей и их будущего.
Так же трепетно Киркоров заботится об отце. Недавно Филипп после очередной госпитализации Бедроса говорил: «Ему 92 года, любая малейшая инфекция в его возрасте тяжело протекает. Мы стараемся быть рядом, он окружен любовью близких». Забота близких, медицинская помощь продлевают жизнь народному артисту Бедросу Киркорову, который и теперь иногда участвует в телесъемках.
В их семье давние музыкальные корни. Дед Филиппа по отцу Пилибос Крикорян был сапожником, но пел в городском хоре, как и бабушка. Семья жила в Болгарии, и когда Бедроса отдавали в местную школу, то поменяли армянскую фамилию Крикорян на Киркоров, чтобы мальчик не выделялся среди других детей. Бедрос Киркоров пел с детства, и когда композитор Арно Бабаджанян был в Болгарии, то пообещал Итого: только недвижимость Киркорова может быть оценена почти в 3 млрд руб.
Цветы жизни
Недавно Киркоров красиво рассуждал, что его дети, получив диплом о высшем образовании, будут сами зарабатывать себе на жилье и прочие блага: «Я им дал жизнь. Дальше я им обязан дать обучение, знания. Потом сами должны себя обеспечивать. Я всегда рядом, если что - всегда помогу, но пропихивать не буду…»
Вероятно, эти красивые слова - скорее для создания определенного имиджа. Все, что нажил Филипп Бедросович, предназначено для двух наследников. Дочери и сыну звезды бремя славы отца нести тяжелее, чем самому Киркорову, потому как их однокашники по-разному интерпретируют информацию из Сети об их знаменитом отце. Певец жаловался: «Иногда мои дети приходят из школы с какими-то неожиданными вопросами - папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа оказалась искусственной? Это была Собчак, когда брала интервью у меня. Я говорю - деточка, ну это хайп, шоу-бизнес, тетя не со зла… Дочка отвечает: как с этим жить, она же взяла тебя за попу, меня хейтят в школе…» Чтобы детей вот так не обижали сверстники, в прошлом учебном году отец отправил Аллу-Викторию и Мартина учиться в международную школу-пансион в Дубае, где за каждого ребенка певец платил около 5,5 млн руб. за учебный год. Но дети захотели домой - поближе к отцу, тете Мари, дедушке Бедросу и крестной маме Наташе, которая также принимает активное участие в их воспитании. Киркоров подчеркивал: «Мои дети любят свою страну, они растут патриотами. У Аллы-Виктории в спальне над кроватью висит российский флаг».
Сейчас дочь и сын Филиппа Киркорова вновь учатся на Родине - в новой частной школе, отец платит за обучение каждого ребенка по 1 млн руб. за год. На днях Алла-Виктория рассказала, что папа не отказывает ей в карманных деньгах - она их тратит в основном на одежду, хотя выбирает вещи попроще. Раньше девочка хотела стать дизайнером интерьеров, но теперь передумала и пока не определилась с будущей профессией. В то время как ее брат Мартин серьезно увлечен игрой в футбол, и в отличие от сестры, которая может и тройку схватить, мальчик - отличник. Алла-Виктория также сообщила о самом строгом наказании от отца: «Может телефон на два-три дня забрать и все…»
Зато теперь Киркоров стал строг к себе: старается (насколько может) тщательнее фильтровать публичные высказывания, одевается менее броско, избранно выносит на общее обозрение детали частной жизни. Меняет имидж - все ради детей и их будущего.
Так же трепетно Киркоров заботится об отце. Недавно Филипп после очередной госпитализации Бедроса говорил: «Ему 92 года, любая малейшая инфекция в его возрасте тяжело протекает. Мы стараемся быть рядом, он окружен любовью близких». Забота близких, медицинская помощь продлевают жизнь народному артисту Бедросу Киркорову, который и теперь иногда участвует в телесъемках.
В их семье давние музыкальные корни. Дед Филиппа по отцу Пилибос Крикорян был сапожником, но пел в городском хоре, как и бабушка. Семья жила в Болгарии, и когда Бедроса отдавали в местную школу, то поменяли армянскую фамилию Крикорян на Киркоров, чтобы мальчик не выделялся среди других детей. Бедрос Киркоров пел с детства, и когда композитор Арно Бабаджанян был в Болгарии, то пообещал Итого: только недвижимость Киркорова может быть оценена почти в 3 млрд руб.
Цветы жизни
Недавно Киркоров красиво рассуждал, что его дети, получив диплом о высшем образовании, будут сами зарабатывать себе на жилье и прочие блага: «Я им дал жизнь. Дальше я им обязан дать обучение, знания. Потом сами должны себя обеспечивать. Я всегда рядом, если что - всегда помогу, но пропихивать не буду…»
Вероятно, эти красивые слова - скорее для создания определенного имиджа. Все, что нажил Филипп Бедросович, предназначено для двух наследников. Дочери и сыну звезды бремя славы отца нести тяжелее, чем самому Киркорову, потому как их однокашники по-разному интерпретируют информацию из Сети об их знаменитом отце. Певец жаловался: «Иногда мои дети приходят из школы с какими-то неожиданными вопросами - папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа оказалась искусственной? Это была Собчак, когда брала интервью у меня. Я говорю - деточка, ну это хайп, шоу-бизнес, тетя не со зла… Дочка отвечает: как с этим жить, она же взяла тебя за попу, меня хейтят в школе…» Чтобы детей вот так не обижали сверстники, в прошлом учебном году отец отправил Аллу-Викторию и Мартина учиться в международную школу-пансион в Дубае, где за каждого ребенка певец платил около 5,5 млн руб. за учебный год. Но дети захотели домой - поближе к отцу, тете Мари, дедушке Бедросу и крестной маме Наташе, которая также принимает активное участие в их воспитании. Киркоров подчеркивал: «Мои дети любят свою страну, они растут патриотами. У Аллы-Виктории в спальне над кроватью висит российский флаг».
Сейчас дочь и сын Филиппа Киркорова вновь учатся на Родине - в новой частной школе, отец платит за обучение каждого ребенка по 1 млн руб. за год. На днях Алла-Виктория рассказала, что папа не отказывает ей в карманных деньгах - она их тратит в основном на одежду, хотя выбирает вещи попроще. Раньше девочка хотела стать дизайнером интерьеров, но теперь передумала и пока не определилась с будущей профессией. В то время как ее брат Мартин серьезно увлечен игрой в футбол, и в отличие от сестры, которая может и тройку схватить, мальчик - отличник. Алла-Виктория также сообщила о самом строгом наказании от отца: «Может телефон на два-три дня забрать и все…»
Зато теперь Киркоров стал строг к себе: старается (насколько может) тщательнее фильтровать публичные высказывания, одевается менее броско, избранно выносит на общее обозрение детали частной жизни. Меняет имидж - все ради детей и их будущего.
Так же трепетно Киркоров заботится об отце. Недавно Филипп после очередной госпитализации Бедроса говорил: «Ему 92 года, любая малейшая инфекция в его возрасте тяжело протекает. Мы стараемся быть рядом, он окружен любовью близких». Забота близких, медицинская помощь продлевают жизнь народному артисту Бедросу Киркорову, который и теперь иногда участвует в телесъемках.
В их семье давние музыкальные корни. Дед Филиппа по отцу Пилибос Крикорян был сапожником, но пел в городском хоре, как и бабушка. Семья жила в Болгарии, и когда Бедроса отдавали в местную школу, то поменяли армянскую фамилию Крикорян на Киркоров, чтобы мальчик не выделялся среди других детей. Бедрос Киркоров пел с детства, и когда композитор Арно Бабаджанян был в Болгарии, то пообещал посодействовать обучению парня в Москве. Так Бедрос Киркоров попал в Москву, поступил в ГИТИС, потом стал известным исполнителем. Но фамилию Киркоров прославил их с женой Викторией (умерла 30 лет назад) единственный сын Филипп. Сам Филипп Киркоров не хочет, чтобы дети продолжили музыкальную династию, так как знает, что профессия артиста слишком нервная.