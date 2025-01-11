Жила в коммуналке, в квартире на Старом Арбате и загородном двухэтажном доме: какое наследство оставила актриса Евгения Добровольская

Не стало известной актрисы Евгении Добровольской. Она умерла от острой сердечной недостаточности на фоне онкологического заболевания.

Евгению можно назвать одной из самых энергичных и смелых артисток нашего кино. В ее фильмографии более ста ролей, в числе которых фильмы и сериалы «На тебя уповаю», «Охота на изюбря», «Королева Марго», «Участок», и четверо детей от разных мужей.

Счастливыми отцами становились актеры Вячеслав Баранов, Михаил Ефремов, Ярослав Бойко, а также оператор Дмитрий Мананников. Со всеми этими мужчинами Евгения состояла в законном браке, за исключением Ярослава Бойко, с которым закрутился служебный роман на съемках сериала «Подозрение».

Московские адреса Евгении Добровольской

Евгения Добровольская – из тех людей, кто никогда не боялся пробовать все новое. Артистка – коренная москвичка, но в одном из своих интервью признавалась, что ей всегда владела охота к перемене мест. И она сменила немало адресов и внутри столицы.

Детство актрисы прошло в рабочем районе Москворечье. В студенческие годы, чтобы начать самостоятельную жизнь, она переехала в комнату в коммунальной квартире на Большом Каретном.

В 38 лет у нее появилась своя квартира, в переулках Старого Арбата, около Сивцева Вражка.