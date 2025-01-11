Жила в коммуналке, в квартире на Старом Арбате и загородном двухэтажном доме: какое наследство оставила актриса Евгения Добровольская

Не стало известной актрисы Евгении Добровольской. Она умерла от острой сердечной недостаточности на фоне онкологического заболевания.
Евгению можно назвать одной из самых энергичных и смелых артисток нашего кино. В ее фильмографии более ста ролей, в числе которых фильмы и сериалы «На тебя уповаю», «Охота на изюбря», «Королева Марго», «Участок», и четверо детей от разных мужей.
Счастливыми отцами становились актеры Вячеслав Баранов, Михаил Ефремов, Ярослав Бойко, а также оператор Дмитрий Мананников. Со всеми этими мужчинами Евгения состояла в законном браке, за исключением Ярослава Бойко, с которым закрутился служебный роман на съемках сериала «Подозрение».
Московские адреса Евгении Добровольской
Евгения Добровольская – из тех людей, кто никогда не боялся пробовать все новое. Артистка – коренная москвичка, но в одном из своих интервью признавалась, что ей всегда владела охота к перемене мест. И она сменила немало адресов и внутри столицы.
Детство актрисы прошло в рабочем районе Москворечье. В студенческие годы, чтобы начать самостоятельную жизнь, она переехала в комнату в коммунальной квартире на Большом Каретном.
В 38 лет у нее появилась своя квартира, в переулках Старого Арбата, около Сивцева Вражка.
«Мне всегда нравилось путешествовать: снимать квартиры, загородные дома — это ведь тоже маленькое путешествие. Я много где пожила, много что повидала, было с чем сравнить и поэтому уже точно знала, чего я не хочу, - рассказывала Евгения Добровольская в интервью изданию Moskvichmag.Ru –
Благодаря этому моя квартира сделана так, чтобы было удобно всем, ведь я всегда хотела большую семью, много детей, тем более что так и получилось».
Как рассказывала тогда Евгения Добровольская, Арбат ей полюбился своей старинной энергетикой. Ведь в этом районе жило столько творческих личностей: что ни дом, то памятная доска.
Как выглядел двухэтажный дом Евгении Добровольской
Также Евгения владела загородным домом с хозяйством, на приобретение которого ее вдохновила британская подруга.
«У нее небольшой загородный домик с огромным хозяйством, в котором есть гуси, утки, кони и даже… павлины. Поэтому теперь у меня есть собаки, кошки, куры и даже козы. Это часть меня, - рассказывала актриса в интервью Moskvichmag. Ru.
- Я люблю за всем этим ухаживать, даже научилась доить козу! Именно там, в доме, я восстанавливаюсь за работой после репетиций и съемок».
Двухэтажный дом с мансардой расположен в поселке Загорянский Щелковского района, в ближайшем Подмосковье, в 20 минутах езды от Москвы.
Рядом с поселком протекает река Клязьма и растет реликтовый хвойный лес, в котором есть деревья возрастом до 230 лет. Хотя раньше на этом месте было болото и березовая роща.
Участок Евгении небольшой, всего 8 соток. Однако на этой площади она разместила зону отдыха с барбекю, бассейн и хозяйственные постройки для животных.
Внутреннее оформление дома Евгении Добровольской отличается оригинальностью. Дом разделен на зоны, которые артистка называла «квартирами». В каждой «квартире» есть собственный балкон, ванная комната и гардеробная, что обеспечивает каждому члену семьи личное пространство.
Кухня является центром притяжения для семейства, поэтому Евгения сделала ее максимально удобной и комфортной.
Для обустройства кухни Евгении Добровольской дизайнеры программы «Идеальный ремонт» разделили помещение площадью 25 кв.м. на три зоны: рабочую, обеденную и гостиную.
Актриса вдохновлялась кухней Юлии Высоцкой, супруги Андрея Кончаловского, которую считала идеальным сочетанием комфорта, удобства и стиля.
Поэтому для кухни Добровольской был выбран французский стиль прованс. Главным украшением помещения стал отреставрированный старинный сервант 19 века.
Чтобы актриса могла быстро готовить ужины для своей большой семьи, дизайнеры установили современную плиту с пятью конфорками.
В загородном доме семья Добровольских проводила выходные, но в основном жила в центре столицы. Теперь и дом, и квартира на Старом Арбате перейдет по наследству четырем детям Евгении Добровольской. А дети были ее главным богатством в жизни.
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