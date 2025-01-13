Бурунов и Петров, Галустян и Светлаков, Харламов и Батрутдинов: лучшие комедийные дуэты на российском телевидении

«Одна голова хорошо, а две лучше» — гласит народная поговорка. И правда, если бы когда-то некоторые комики не объединились и не стали единым целым, то мир никогда бы не получил золотого сборника цитат, любимых шуток и самых смешных шоу.
Собрали подборку легендарных комедийных дуэтов российского телевидения, которые стали любимцами народа.
Марина Кравец и Демис Карибидис
Комики Демис Карибидис и Марина Кравец знакомы уже много лет, а их дуэт зрители полюбили еще в шоу Comedy Club. Кажется, только нежная и уточненная Марина может балансировать с громким и разгоряченным Демисом. Как хорошо, что не только мы это понимаем!
Марина Кравец и Демис Карабидис. Фото: телеканал ТНТ
Совсем скоро на ТНТ состоится премьера нового счетчкома — «Демис и Марина». Неожиданные образы, закулисье шоу-бизнеса, повседневные проблемы комиков — все это ждет зрителей в самом свежем юмористическом дуэте «Демис и Марина».
Смотрите с 13 января в 20:00 на ТНТ!
Михаил Галустян и Сергей Светлаков
«Да ты успокойся! Я сто раз так делал» — эта фраза прочно вошла в лексикон людей, которые смотрели телевидение в нулевые. Краснодарские пикаперы Славик и Димон, гастарбайтер Равшан и его «насяйник» Леонид, челябинские мужики Иван Дулин и Михалыч — сатирический тандем комиков Михаила Галустяна и Сергея Светлакова в скетч-шоу «Наша Russia» был идеален, как утренний кофе с молоком.
Сергей Светлаков и Михаил Галустян. Фото: телеканал ТНТ
В наступающем 2025 году телеканал ТНТ обещает вернуть парочку, которая поздравит нас с Международным женским днем в новом фильме «Наша Russia. 8 Марта».
Сергей Бурунов и Александр Петров
Сериал «Полицейский с Рублевки» подарил нам дуэт циничного полицейского Гриши Измайлова (Александр Петров) и его коррумпированного начальника — Володи Яковлева (Сергей Бурунов), над которым Гриша постоянно подшучивает.
Сергей Бурунов и Александр Петров. Фото: телеканал ТНТ
Первый молод и красив, часто превышает свои полномочия во благо общества, которое он спасает, ну и постоянно доводит своего начальника. Со вторым дело обстоит немного сложнее — из-за действий Гриши у него отрываются последние нервные клетки, а в сейфе уже давно лежит заявление на увольнение (которое нужно только подписать), четвертинка беленькой и пистолет с одним патроном.
Юрий Стоянов и Илья Олейников
Этим двум сами звезды благоволили создать дуэт: актеры родились в один день — 10 июля, правда, с разницей в 10 лет. Комики познакомились в 1990 году на съемках фильма «Анекдоты». И с тех пор началось их легендарное творческое сотрудничество.
Юрий Стоянов и Илья Олейников. Фото: телеканал ТНТ
С 1993 по 2012 год на российском ТВ выходила известная всем программа — «Городок». Комики создали 439 сатирических выпусков, в которых Стоянов и Олейников превращали опасную и суровую жизнь 1990-х годов в смешную и поучительную. А еще подарили нам теплый «городок», в который всегда так хочется вернуться.
Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов
Веселые и задорные «ХБ, ХБ, ХБ» пели почти все у телевизора, когда начиналось скетч-шоу «ХБ». Комикам удалось создать не только юмористическое, но и философское шоу, ведь после каждого эпизода было о чем задуматься, особенно о последствиях своих действий.
Самое жесткое и самое смешное шоу на ТНТ возвело в абсолют культ дуэта Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова, который зародился много лет назад еще в КВН, а затем развивался в Comedy Club.
Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов. Фото: телеканал ТНТ
Сейчас Харламов и Батрутдинов остаются резидентами клуба и даже выступают вместе, но это происходит все реже.
Тимур решил развивать актерскую карьеру: каждый год он появляется в главной роли в новогодних фильмах ТНТ, а также снимается в сериалах. Гарик же ведет шоу в интернете с Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, а также работает в Comedy уже как креативный продюсер.
«Лена Кука»
Кабардино-балкарские комики Рустам Рептилоид и Тамби Масаев начинали свой путь с шоу «Comedy Баттл» на ТНТ. Тогда дуэт выступал под названием «Лена Кука» и выиграл шоу целых два раза.
А уже некоторое время спустя комики вместе придумывали продолжение историй в шоу «Что было дальше», где понимали друг друга с полуслова и «добивали» шутки друг друга.
Дуэт «Лена Кука». Фото: телеканал ТНТ
Правда, несколько лет назад юмористические пути друзей разошлись — Рептилоид ушел в музыку и стал диджеем, а Тамби остался сидеть в кресле «ЧБД» и стал ведущим спортивно-развлекательного шоу «Игры без границ».
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