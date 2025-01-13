Бурунов и Петров, Галустян и Светлаков, Харламов и Батрутдинов: лучшие комедийные дуэты на российском телевидении

«Одна голова хорошо, а две лучше» — гласит народная поговорка. И правда, если бы когда-то некоторые комики не объединились и не стали единым целым, то мир никогда бы не получил золотого сборника цитат, любимых шуток и самых смешных шоу.

Собрали подборку легендарных комедийных дуэтов российского телевидения, которые стали любимцами народа.

Марина Кравец и Демис Карибидис

Комики Демис Карибидис и Марина Кравец знакомы уже много лет, а их дуэт зрители полюбили еще в шоу Comedy Club. Кажется, только нежная и уточненная Марина может балансировать с громким и разгоряченным Демисом. Как хорошо, что не только мы это понимаем!