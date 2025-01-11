Мужик «Скока вешать в граммах?»: что стало с героями культовой рекламы 90-х

Креатива ноль, про качество давно забыли, зато очень много звезд с космическими гонорарами. В девяностые все было наоборот: начинающие актеры, ролики за три копейки, зато какой подход, какие слоганы! Помнятся до сих пор, ушли в народ. «Всемирная империя, банк «Империал», «Деточка, а ты не лопнешь?», «И Сережа тоже!», «Бабушка, я опять летал во сне» - перечислять можно очень долго. «Телепрограмма» вспоминает лишь несколько самых популярных рекламных видео и рассказывает, как сложилась судьба их главных героев.

Сергей Рубеко («Билайн»)

Вся страна помнит вопрос «Скока. Вешать. В граммах?», который на рынке, выпучив глаза, задавал усатый мужчина. Так подавалась реклама «Билайна», который ввел посекундную тарификацию. Образ вредного мясника талантливо воплотил Сергей Рубеко.