Мужик «Скока вешать в граммах?»: что стало с героями культовой рекламы 90-х

Креатива ноль, про качество давно забыли, зато очень много звезд с космическими гонорарами. В девяностые все было наоборот: начинающие актеры, ролики за три копейки, зато какой подход, какие слоганы! Помнятся до сих пор, ушли в народ. «Всемирная империя, банк «Империал», «Деточка, а ты не лопнешь?», «И Сережа тоже!», «Бабушка, я опять летал во сне» - перечислять можно очень долго. «Телепрограмма» вспоминает лишь несколько самых популярных рекламных видео и рассказывает, как сложилась судьба их главных героев.
Сергей Рубеко («Билайн»)
Вся страна помнит вопрос «Скока. Вешать. В граммах?», который на рынке, выпучив глаза, задавал усатый мужчина. Так подавалась реклама «Билайна», который ввел посекундную тарификацию. Образ вредного мясника талантливо воплотил Сергей Рубеко.
- Снималась реклама на Новокузнецком рыбном рынке, - вспоминал он. - Моей партнершей была прекрасная актриса Театра Моссовета Лариса Наумкина, с которой мы не виделись почти 30 лет. Так что параллельно мы очень мило поболтали о жизни.
Фото: Артур Новосильцев/Агенство «Москва»
Более 20 лет актер служил в Театре Маяковского, где и познакомился с женой - актрисой Светланой Кузнецовой, родившей ему дочь Анастасию (артистка МХАТ им. Горького). И до сих пор ему продолжают припоминать те самые «сколько вешать». Хотя Рубеко сыграл более чем в 120 фильмах и сериалах («Бригада», «Ликвидация», «Физрук»). Летом Сергей Владимирович отметит 70-летие.
Максим Аверин (Wagon Wheels)
Фото: кадр из видео
Вкусное печенье с суфле Wagon Wheels до сих пор можно найти в магазинах. А в 90-е вкусняшку рекламировал крикливый ковбой, который спорил с лошадью. Слоганы врезались в память навсегда: «Вагон Вилз - мой любимый размер!», «Вагон Вилз - и ты победитель!».
Вдохновенно выкрикивал их с экрана студент Щукинского театрального училища Максим Аверин, теперь уже звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский». Ролик, надо признать, немного подбешивал. Но его крутили без остановки. Ковбоя все чаще хотелось назвать, как выражался Владимир Жириновский, «сраным». Так и работает вирусная реклама!
Фото: Сергей Ведяшкин/Агенство «Москва»
30 лет прошло, Максиму Аверину в текущем году стукнет 50 (!), он заслуженный артист России, худрук Сочинского концертно-филармонического объединения, популярный ведущий («Три аккорда») и с недавних пор после ухода из Театра сатиры - член труппы театра «Ленком», где играет белого генерала Чарноту в «Беге»… А мы все еще помним то видео.
Игорь Угольников (Bledina)
Фото: кадр из видео
Детское питание Bledina от французской компании Danone стало практически первым продуктом, который привезли в Россию из Европы. Продукция заполнила прилавки, но в отсутствие лингвистической экспертизы звучала неприлично.
Телеведущий и актер Игорь Угольников решил снять пародийную рекламу с провокационным слоганом: «Bledin’ой» вскормлен весь мир». Да, это крутили по ТВ! Игорь хайпанул как надо. Начал выпускать шоу «Оба-на!» и авторское «Угол-шоу». После 1995 года запустил программу «Доктор Угол» на НТВ. Недолго работал в руководстве ВГТРК, вел «Добрый вечер с Игорем Угольниковым» и вдруг ушел с телевидения.
Фото: Сергей Ведяшкин/Агенство «Москва»
Играл в театрах, снимался в кино, пробовал писать сценарии. Сейчас Игорь Станиславович - народный артист России, президент кинофестиваля «Циолковский», эксперт совета Фонда поддержки военно-патриотического кино.
Про кино не забывает - снимает и продюсирует, иногда играет в сериалах («По колено», «Год культуры», «Глубже!»).
Михаил Богдасаров (Invite)
Фото: кадр из видео
В голодные и нищие девяностые вся молодежь разбавляла водой из-под крана «соки» Zuko, Yupi, Invite и прочую химозную пакость. В рекламе порошка энергичный Михаил Богдасаров предлагал: «Просто добавь воды!» Три слова легко ложились на слух и в чертоги разума, раз за разом всплывая, когда на витрине возникал цветастый пакетик.
Артист приходил в рекламу не новичком - он уже сыграл в популярных картинах «Тайна Снежной королевы» и «Курочка Ряба». После рекламы продолжил играть эпизодические роли кавказцев в российском кино («ДМБ. Снова в бою», «Любовь под прикрытием»). Затем стал сценаристом и режиссером («Семейный детектив», «Неравный брак», «Ясновидящая»). А теперь ведет курс в Институте театрального искусства им. Кобзона.
Фото: Дмитрий Белицкий/Агенство «Москва»
С женой Раисой актер познакомился еще в молодости, у них двое взрослых детей. В конце нулевых в семье случился разлад, Богдасаров начал встречаться с молодой актрисой «Ленкома» Викторией Березиной, но спустя пять лет вновь вернулся к жене. В 2025 году Михаилу Сергеевичу исполнится 65.
Марина Голуб и Людмила Артемьева («Рондо»)
Фото: кадр из видео
Реклама освежающих конфет «Рондо» была удачным продуктом. Все помнят ролики про тщедушного тренера регбистов («Ты кто? Я - белый орел!», актер Анатолий Калмыков), который «просто бизон», «зверюга» и «скажет - как отрежет». Но были в той рекламе и другие артисты. Например, Людмила Артемьева и Марина Голуб (на фото -
слева). Они разыгрывали послушных бухгалтерш, которым приказали работать в выходные.
- Наш начальник - такой умница! - твердила Голуб.
- Он такой внимательный, такой заботливый! - соглашалась Артемьева.
- С сегодняшнего дня работаем без выходных! - строго велел шеф (Андрей Лебедев).
- Ой, ну надо - так надо! - соглашались женщины.
Девиз-мораль «Свежее дыхание облегчает понимание» и «Рондо» сближает» тоже помнят все.
Разгон карьеры Голуб пошел после ведения передач «Пойми меня», «Девчата» и «Утренняя почта». В начале нулевых Марина Григорьевна перешла в тогда еще МХАТ им. Чехова. Начала чаще появляться в кино и сериалах. Стала заслуженной артисткой. Играла главные роли в спектаклях.
Фото: Агенство «Москва»
Трижды была замужем. Но в октябре 2012-го страшное ДТП оборвало путь артистки - она ушла из жизни в 55 лет.
А Людмила Артемьева, игравшая до 2003 года в «Ленкоме», попала в сериал «Сваты», который принес ей всенародную любовь. Она много снимается в кино и сериалах. В феврале актрисе исполнится 62.