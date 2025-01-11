В каких российских фильмах и сериалах снимаются турецкие актеры

То ли курортный шлейф наложил такой отпечаток, то ли русские женщины истосковались по знойным брюнетам, а мужчины - по чернобровым красавицам, но раз за разом наши продюсеры заманивают кинозвезд Турции в Россию.

Бурак Озчивит, 40

Одна из главных звезд турецкого кино и сериалов - могучий и брутальный Бурак Озчивит отметил в конце декабря 40-летие (да, выглядит постарше, но это пока не побрился). Популярность артиста в нашей стране настолько огромна, что один из самых популярных сетевых продуктовых магазинов заключил с ним рекламный контракт - и теперь картонный Бурак встречает домохозяек по всей стране, стоя в белоснежной рубашке и игриво зазывая в Турцию. Официально Озчивита уже можно наблюдать в российском фильме: в 11-й части «Елок» 6+ артист сыграл самого себя - звезду, прилетевшую в Россию к молодой Золушке (Мария Раскина), но попавшую в цепкие объятия любвеобильной Мачехи (Кристина Бабушкина). Артиста встречали в нашей стране гостеприимнее, чем американского журналиста Такера Карлсона, и взяли слово, что турок в наше кино еще вернется.

Али Эрсан Дуру, 40