В каких российских фильмах и сериалах снимаются турецкие актеры

То ли курортный шлейф наложил такой отпечаток, то ли русские женщины истосковались по знойным брюнетам, а мужчины - по чернобровым красавицам, но раз за разом наши продюсеры заманивают кинозвезд Турции в Россию.
Бурак Озчивит, 40
Одна из главных звезд турецкого кино и сериалов - могучий и брутальный Бурак Озчивит отметил в конце декабря 40-летие (да, выглядит постарше, но это пока не побрился). Популярность артиста в нашей стране настолько огромна, что один из самых популярных сетевых продуктовых магазинов заключил с ним рекламный контракт - и теперь картонный Бурак встречает домохозяек по всей стране, стоя в белоснежной рубашке и игриво зазывая в Турцию. Официально Озчивита уже можно наблюдать в российском фильме: в 11-й части «Елок» 6+ артист сыграл самого себя - звезду, прилетевшую в Россию к молодой Золушке (Мария Раскина), но попавшую в цепкие объятия любвеобильной Мачехи (Кристина Бабушкина). Артиста встречали в нашей стране гостеприимнее, чем американского журналиста Такера Карлсона, и взяли слово, что турок в наше кино еще вернется.
Али Эрсан Дуру, 40
Фото: личная страница Али Эрсан Дуру в социальной сети
Еще один жгучий брюнет из Средиземноморья - звезда сериала «Султан моего сердца» 16+, который в 2018 году показывал Первый канал. И не просто показывал, а снимал. Да-да, «СМС» - это совместный проект России и Турции (продюсеры Константин Эрнст и Сергей Титинков). Эрсан Дуру исполнил главную роль - османского султана-реформатора Махмуда II, который правит в начале XIX века и вдруг знакомится с симпатичной дочкой русского дипломата Анной (Александра Никифорова). Али очень популярен на родине - и в телехите «Постучись в мою дверь» тоже сыграл.
- Россия много раз пересекалась с Турцией в разные эпохи и, как и любая другая страна, находила какие-то для себя близкие, интересные особенности, - объяснял во время съемок актер. - Наш сериал позволяет получить представление об исторической эпохе, о культурных традициях, из него можно узнать много полезного. И конечно, зрителя привлекает любовный сюжет. Кстати, моя мама и вообще вся моя семья - демократичные, адекватные люди, которые уважают любые культурные традиции. Если я когда-нибудь полюблю русскую девушку, мне никто не будет препятствовать. У меня нет предрассудков на тему смешанных браков.
Оузхан Чеми, 43
Фото: кадр из фильма
Еще один турецкий артист, которому не чужд берег российский. Во-первых, посмотрите на него - похож на простого таксиста из кавказской части России, верно? Это неслучайно. У него действительно есть славянские корни - родители актера много лет назад переехали из России в Турцию, родился и вырос он в городе Кайсери, но до сих пор прекрасно говорит по-русски. Именно поэтому и был утвержден в несколько наших проектов - и хорошо запомнился публике по ролям в российских сериалах «Горько-соленое море» 16+ (2022) и «Острое блюдо» 16+ (2023). Чеми доверяли в том числе и главные роли обольстителей из Турции - ну а как иначе?
А пока вы доедаете остатки оливье, Оузхан продолжает сниматься еще в одной российской мелодраме - под названием «Близкое счастье» 18+ (KION), где в компании Алины Воскресенской и Михаила Кремера играет «владельца самого красивого магазина одежды в Анталье».
Керем Бюрсин, турецкий холоп
Фото: кадр из фильма
Еще один из главных крашей киномира Турции - рыжий и обаятельный Керем Бюрсин, звезда сериала «Постучись в мою дверь». Российская публика настолько полюбила эту мелодраму, что хваткие продюсеры ТНТ решили снять официальную адаптацию. Мелодрама «Постучись в мою дверь в Москве» 16+ запомнилась зрителю разве что диким по абсурду, цинизму и пошлости пиар-вбросом - в СМИ разгонялась версия про драку на почве ревности жены главного актера сериала Никиты Волкова с исполнительницей главной роли Лианой Грибой, которую якобы «били по голове руками и ногами 40 минут».
Но мы «породнимся» с Бюрсином еще раз - в Турции сняли адаптацию российской комедии «Холоп»! И теперь у нашей аудитории есть возможность увидеть, как избалованного героя Керема по имени Мете перевоспитывают в конюшне и хлеву, и сравнить с работой Милоша Биковича.
В Турции премьера картины «Холоп. Великолепный век» 12+ прошла 20 декабря, в России - 23 января.
Есть в Неслихан Атагюль что-то родное… И неспроста
Фото: кадр из фильма
Неслихан Атагюль, получившая мировую известность после выхода сериала «Черная любовь» (Бурак Озчивит тоже там сыграл) и похожая на Анастасию Вертинскую времен «Человека-амфибии», имеет советские корни. Атагюль - дочь белорусской домохозяйки и дальнобойщика с черкесскими корнями. Так что турецкого в ней - только имя и фамилия.
Есть среди турчанок и блондинки, которые отлично играют русских девушек. Так, Фара Зейнеп Абдулла побывала в роли русской аристократки Александры Юлиановны Верженской в сериале «Курт Сеит и Александра». Красавица воплотила образ возлюбленной главного героя, крымского татарина Курта Эминова, офицера армии Российской империи, - и сильно полюбилась зрителю после этой роли.