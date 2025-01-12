12 громких свадеб года: «Иванушка» Туриченко угощал фастфудом, а к Харламову пришли главные комики страны

27-летняя Мила Ершова («Трудные подростки», «По щучьему велению») и 26-летний Святослав Рогожан («Трудные подростки», «Многоэтажка») долго работали вместе и в конце концов полюбили друг друга. Мила рассказала о подготовке к торжеству: «Еще в конце декабря мы начали подготовку - нашли организаторов, прикинули смету и выбрали площадку. Мы сразу знали, что хотим устроить праздник за городом, чтобы церемония прошла на природе, а у гостей всегда была возможность выйти из зала и подышать воздухом». Для гостей придумали дресс-код - черный цвет. Соблюли его все, даже педагог молодоженов Константин Райкин. Свадебный танец

был под песню Билли Айлиш I Love You. Композиция про несчастную любовь была выбрана не случайно: молодые впервые под нее поцеловались и поговорили по душам.

Родные с обеих сторон одобрили свадьбу своим присутствием. Из звезд на свадьбе была актриса Агата Муцениеце и другие актеры фильма «Тур с «Иванушками», после съемок которого у Марка и Александрины начался роман.

Молодая жена говорит, что чувствует защиту мужа. А супруг не жалел красивых слов: «Самая умная! Самая талантливая! Самая мудрая! Самая красивая! Самая добрая! Самая заботливая! Самая любимая! Самая! Самая! Самая! Самая Александрина! Будь счастлива, а с остальным мы разберемся! Я всегда буду рядом, и моя рука всегда будет в твоей. Я тебя очень люблю…»

Август

На десерт - Сосо Павлиашвили