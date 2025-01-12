12 громких свадеб года: «Иванушка» Туриченко угощал фастфудом, а к Харламову пришли главные комики страны

Декабрь
Жених на 31 год старше
Фото: личная страница Александрины Олексюк в социальной сети
49-летний режиссер Марк Горобец («Желтый глаз тигра», «Корни», «Стая», «Блиндаж», «Братья») и 18-летняя актриса Александрина Олексюк («Чертов камень», «Внутри убийцы», «Ёлки 10») праздновали узким кругом человек на пятьдесят в московском ресторане. Невеста в свадебном мини-платье и жених в черной водолазке и модном костюме с брюками полуклеш танцевали без устали. Жених плясал энергичнее всех - видимо, это был ответ тем завистникам, кто обсуждал разницу в возрасте в этой паре.
Ноябрь
Кусок торта за 10 млн
Фото: личная страница Дарьи Тарасовой в социальной сети
41-летний певец Кирилл Туриченко («Иванушки International») сыграл шикарную свадьбу с 37-летней предпринимательницей Дарьей Тарасовой. Кирилл копил деньги на этот банкет 10 лет. Позвали 213 гостей, которых в том числе угощали черной икрой и устрицами. Кухня была на любой вкус, на одном столе даже разложили... гору фастфуда (бургеры, картошка фри, наггетсы). Среди гостей - Николай Басков, Алсу, Стас Костюшкин, Игорь Матвиенко, Вадим Галыгин и другие артисты. Первый кусок огромного свадебного торта с малиной ушел с молотка за 10 млн рублей. Купил его один бизнесмен, друг молодоженов. Кстати, представители шоу-бизнеса чаще дарят творческие номера в собственном исполнении, а не конверты с деньгами.
Октябрь
Из загса на работу
Фото: личная страница Дениса Матросова в социальной сети
52-летний актер Денис Матросов и 43-летняя глава юридической компании Оксана Рудич-Каструбина сыграли свадьбу и из загса поехали в театр, где у жениха был спектакль. Его жена стала еще и директором частного театра актера.
В свадебное путешествие пара улетела в ОАЭ вместе с сыновьями Дениса от предыдущего брака - 8-летним Федей и 13-летним Ваней. Матросов говорит, что ему очень повезло: «Забота Оксаны проявляется во всем, каждую минуту. Оксана очень сдружилась с моими детьми. С Федей и Ваней она общается, печется о них как о родных».
Сентябрь
Гости строго в черном. Даже Райкин
Фото: личная страница Милы Ершовой в социальной сети
27-летняя Мила Ершова («Трудные подростки», «По щучьему велению») и 26-летний Святослав Рогожан («Трудные подростки», «Многоэтажка») долго работали вместе и в конце концов полюбили друг друга. Мила рассказала о подготовке к торжеству: «Еще в конце декабря мы начали подготовку - нашли организаторов, прикинули смету и выбрали площадку. Мы сразу знали, что хотим устроить праздник за городом, чтобы церемония прошла на природе, а у гостей всегда была возможность выйти из зала и подышать воздухом». Для гостей придумали дресс-код - черный цвет. Соблюли его все, даже педагог молодоженов Константин Райкин. Свадебный танец
был под песню Билли Айлиш I Love You. Композиция про несчастную любовь была выбрана не случайно: молодые впервые под нее поцеловались и поговорили по душам.
Родные с обеих сторон одобрили свадьбу своим присутствием. Из звезд на свадьбе была актриса Агата Муцениеце и другие актеры фильма «Тур с «Иванушками», после съемок которого у Марка и Александрины начался роман.
Молодая жена говорит, что чувствует защиту мужа. А супруг не жалел красивых слов: «Самая умная! Самая талантливая! Самая мудрая! Самая красивая! Самая добрая! Самая заботливая! Самая любимая! Самая! Самая! Самая! Самая Александрина! Будь счастлива, а с остальным мы разберемся! Я всегда буду рядом, и моя рука всегда будет в твоей. Я тебя очень люблю…»
Август
На десерт - Сосо Павлиашвили
Сергей Бурунов - тамада дорогой. Но с друзей денег не взял. Фото: личная страница Гарика Харламова в социальной сети
43-летний телеведущий, комик, продюсер и бизнесмен Гарик Харламов устроил для любимой женщины, 31-летней актрисы Екатерины Ковальчук («Крепостная», «Гусар», «Беспринципные») красивый праздник. Гуляли в подмосковном поселке, где на территории и в ресторане есть все для церемонии и масштабных декораций. Пел товарищ молодожена Сосо Павлиашвили. Тамадой стал еще один товарищ - артист Сергей Бурунов, в роли выездного регистратора он зачитал «брачный контракт»: «Дорогие молодожены, Игорь и Екатерина! Два одиноких парусника, бессмысленно блуждающих в огромном океане жизни, прибило к берегу любви и надежды...»
Были красивый дорогой декор из живых цветов, кейтеринг, фейерверк и другие атрибуты богатого празднества. Среди известных гостей были замечены с женами и подругами Тимур Батрутдинов, Денис Дорохов, Зураб Матуа, Андрей Бебуришвили, Игорь Джабраилов, Демис Карибидис, Азамат Мусагалиев.
Апрель
С фаната хоть шерсти клок
Фото: личная страница Влада Соколовского в социальной сети
33-летний певец Влад Соколовский и 25-летняя певица Ангелина Суркова расписались сразу после рождения сына два года назад, а свадьбу устроили только теперь, пригласив на нее… всех, кто захочет. «У нас появилась безумная идея! - написали Влад и Ангелина в соцсетях. - Сразу после официальной и закрытой части для семьи устроим электронный фестиваль на террасе клуба. Таким образом мы отметим наш замечательный праздник вместе с вами».
Билеты на такую свадьбу продавались по 2500 рублей. Говорят, что было продано около 50 штук. Сначала молодожены с родней отгуляли в дорогом ресторане, а в клуб опоздали на три часа. Соколовский отвел родителей и друзей в ВИП-зону, а сам встал за диджейский пульт. Его жена развлекала гостей пением.
Февраль
Невеста в положении
Фото: личная страница Зои Бербер в социальной сети
34-летний Максим Белбородов («Переговорщик», «За час до рассвета», «28 панфиловцев») и 37-летняя артистка Зоя Бербер («Фарца», «Реальные пацаны», «Триггер») сыграли свадьбу, пригласив самый близкий круг. На тот момент Зоя уже была беременна. Белбородов не стесняется делать комплименты жене: «У нас была прекрасная свадьба - очень трогательная, теплая. Мои друзья говорят, что после свадьбы ничего не меняется, а я не согласен. Я стал еще больше любить свою семью и ненаглядную жену. Зоя - особенный человек, очень тонкой душевной организации, она по-особому чувствует мир». В июне у пары родился сын Максим.
Кто собирается в загс в 2025-м
Илья Бурец и Кристина Асмус. Фото: KION
40-летний продюсер Илья Бурец и 36-летняя Кристина Асмус живут вместе и уже познакомили дочерей от предыдущих браков.
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальной сети
41-летняя блогер и телеведущая Ксения Бородина и 36-летний блогер Николай Сердюков уже наняли организаторов свадьбы и выбрали место торжества. Николай переехал в загородный дом Ксении со своей съемной квартиры.
47-летний актер Сергей Бурунов влюбился и собрался жениться на 35-летней предпринимательнице Екатерине Леви. Вопреки слухам пара не рассталась, у них уже была по-
молвка.
46-летняя певица Анна Семенович и 43-летний бизнесмен Денис Шреер обещали, что поженятся в 2025-м. Денис завершает бракоразводный процесс и вот-вот будет готов вести Аню под венец.