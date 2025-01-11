Мистеру Бину - 70! Откуда актер появился и как стал популярным

С годами англичанин все больше становился похож на сову. Иной бы на его месте утешился ролью Квазимодо - как-никак это персонаж великого Гюго. Но Аткинсон сумел сделать эту специфику внешности конкурентным преимуществом! Как только комик понял, что может делать своим лицом все что угодно (ну кто из нас может коснуться нижней губой носа?), он тут же сотворил образ несуразного одинокого простофили Мистера Бина, который спит с плюшевым мишкой и отправляет письма самому себе. Ничего более примитивного, чем недотепа, попадающий в дурацкие ситуации, и придумать нельзя - но только особое обаяние и харизма Роуэна смогли сделать этот проект культовым. Ситком показывали с 1990 по 1995 год, и в пиковые моменты он собирал по 20 млн английских семей у экранов.