Мистеру Бину - 70! Откуда актер появился и как стал популярным

Наверное, сложно представить человека, к которому маска киногероя прилепилась бы более крепко, чем пучеглазый Мистер Бин - к Роуэну Аткинсону. Ну кто из нас, в самом деле, называет этого артиста по имени и фамилии? Конечно, это старина Бин - он умеет делать такие гримасы, что любая гимнастика лица кажется ленивой и меланхоличной рутиной. Может, юмор того самого британского ситкома, что показывали в 90-е по ТВ-6, был слегка парадоксальным, наивным и местами даже банальным, но вошел в историю - до сих пор в интернете и мессенджерах бродят картинки, гифки и ролики с физиономией этого британского господина. «Телепрограмма» отмечает 70-летие комедианта Аткинсона ламповым фотодневником.
Фото: личный архив Роуэна Аткинса
Этот юноша - семнадцатилетний Роуэн Аткинсон, в детстве учившийся в подготовительной школе в Даремском соборе вместе с мальчиком по имени Тони Блэр, который подрос и стал премьер-министром Великобритании. Сам Роуэн окончил Ньюкаслский университет по специальности электротехника и стал магистром по электротехнике в старейшем оксфордском Куинз-колледже.
Фото: кадр из фильма
У многих в голове хронология наверняка перепутана - ибо Бин был настолько ярок, что, казалось, шел в эфире всегда. Но нет - пародийный исторический ситком «Черная гадюка», где Аткинсон играл вместе с Хью Лори («Доктор Хаус»), вышел до «Мистера Бина», еще в 1983 году. И за эту работу Аткинсон получил одну из высших наград Британии - премию BAFTA.
Фото: кадр из фильма
С годами англичанин все больше становился похож на сову. Иной бы на его месте утешился ролью Квазимодо - как-никак это персонаж великого Гюго. Но Аткинсон сумел сделать эту специфику внешности конкурентным преимуществом! Как только комик понял, что может делать своим лицом все что угодно (ну кто из нас может коснуться нижней губой носа?), он тут же сотворил образ несуразного одинокого простофили Мистера Бина, который спит с плюшевым мишкой и отправляет письма самому себе. Ничего более примитивного, чем недотепа, попадающий в дурацкие ситуации, и придумать нельзя - но только особое обаяние и харизма Роуэна смогли сделать этот проект культовым. Ситком показывали с 1990 по 1995 год, и в пиковые моменты он собирал по 20 млн английских семей у экранов.
Фото: кадр из видео
Мистер Бин стал одним из символов Британии наряду с чаем, Биг-Беном и футболом. Именно поэтому Роуэна пригласили сыграть на синтезаторе на открытии ОИ-2012 в Лондоне на глазах у королевы Елизаветы II именно в образе всеми любимого дурачка.
Жена Луиза на 30 лет моложе супруга. Фото: Global Look Press
Как известно преисполнившимся мужчинам, лучший афродизиак - чувство юмора. Поэтому никакие кубики пресса, никакие бицепсы и «Феррари» не понадобились Роуэну, чтобы начать жить с девушкой, которая на 30 лет моложе. Луиза Форд, известная по роли Кейт Миддлтон в телекомедии «Виндзоры», в 2017 году родила Аткинсону третьего ребенка - дочь Ислу (еще от гримерши Сунетры Састри, с которой комик прожил почти 25 лет, есть взрослые сын Бенджамин и дочь Лили).
Дочь Лили и сын Бенджамин - старшие дети актера. Фото: Global Look Press
Да, брак не оформляли, ну и что? Это не мешает актеру делать любимой сверхромантичные подарки. К примеру, в 2022 он арендовал спа-отель и устроил такой салют, что соседи повыбегали из домов и бросились наутек, решив, что русские начали бомбардировку Лондона.
Фото: кадр из фильма
Ряд мультфильмов посвящен инопланетному происхождению Мистера Бина. В одной из серий показано, как целая раса Бинов прибывает из иных миров, чтобы найти их потерянного друга, однако он решает остаться на Земле со своей подругой Ирмой Гобб. Пожалуй, этот сюжет больше всего подходит для раскрытия природы образа Роуэна Аткинсона. Он просто с другой планеты.