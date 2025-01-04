Безответная любовь голливудских знаменитостей, которые по уши, но тщетно втрескались в коллег.

Это нам кажется, что все они небожители: богатые, знаменитые, успешные, желанные звезды Голливуда, по которым сохнет весь мир. Но на самом деле все эти артисты и музыканты - такие же люди, как и мы с вами. С проблемами, кредитами, личными драмами и даже разбитыми сердцами. Сложно поверить, что открытые комплименты Николь Кидман остаются без ответа, но бывает и так. «Телепрограмма» собрала несколько забавных случаев того, как пары шагов не хватило для громкого голливудского романа.

Киану Ривз и Сандра Буллок

Эта пара могла бы стать одной из самых эффектных в Голливуде и составить конкуренцию «блондинистому союзу» Брэда Питта и Дженнифер Энистон. В 1994 году вышел приключенческий фильм «Скорость» 18+ про несущийся без тормозов автобус, в котором сыграли Киану Ривз и Сандра Буллок. Оказывается, партнеры так сильно вошли в раж, что чуть не улетели в кювет, будучи очарованными друг другом. Выяснилось это, как часто бывает, только спустя время. Никто не решился подать первый знак. Сандра - девушка, ей не положено форсировать события, а Киану - главный скромник Голливуда.

- Я вспоминаю, каким симпатичным был Ривз, очень красивым, - высказалась в 2018 году актриса. - Мне было тяжело оставаться серьезной рядом, когда он смотрел на меня, я начинала хихикать. Мы ни разу не ходили на свидание. Думаю, его что-то во мне отталкивало.

После этого интервью вопрос по поводу симпатии задали и Киану, который вдруг ответил, что тоже был неравнодушен к артистке.

- Знал ли я, что она в меня влюблена? Нет! - честно сказал актер. - Более того, она, по всей видимости, тоже не знала, что я был в нее тогда влюблен.

Как говорила в картине «Место встречи изменить нельзя» в похожей ситуации героиня Натальи Фатеевой: «Не удалось».

Мэттью Перри и Софи Тернер