Безответная любовь голливудских знаменитостей, которые по уши, но тщетно втрескались в коллег.

Это нам кажется, что все они небожители: богатые, знаменитые, успешные, желанные звезды Голливуда, по которым сохнет весь мир. Но на самом деле все эти артисты и музыканты - такие же люди, как и мы с вами. С проблемами, кредитами, личными драмами и даже разбитыми сердцами. Сложно поверить, что открытые комплименты Николь Кидман остаются без ответа, но бывает и так. «Телепрограмма» собрала несколько забавных случаев того, как пары шагов не хватило для громкого голливудского романа.
Киану Ривз и Сандра Буллок
Эта пара могла бы стать одной из самых эффектных в Голливуде и составить конкуренцию «блондинистому союзу» Брэда Питта и Дженнифер Энистон. В 1994 году вышел приключенческий фильм «Скорость» 18+ про несущийся без тормозов автобус, в котором сыграли Киану Ривз и Сандра Буллок. Оказывается, партнеры так сильно вошли в раж, что чуть не улетели в кювет, будучи очарованными друг другом. Выяснилось это, как часто бывает, только спустя время. Никто не решился подать первый знак. Сандра - девушка, ей не положено форсировать события, а Киану - главный скромник Голливуда.
- Я вспоминаю, каким симпатичным был Ривз, очень красивым, - высказалась в 2018 году актриса. - Мне было тяжело оставаться серьезной рядом, когда он смотрел на меня, я начинала хихикать. Мы ни разу не ходили на свидание. Думаю, его что-то во мне отталкивало.
После этого интервью вопрос по поводу симпатии задали и Киану, который вдруг ответил, что тоже был неравнодушен к артистке.
- Знал ли я, что она в меня влюблена? Нет! - честно сказал актер. - Более того, она, по всей видимости, тоже не знала, что я был в нее тогда влюблен.
Как говорила в картине «Место встречи изменить нельзя» в похожей ситуации героиня Натальи Фатеевой: «Не удалось».
Мэттью Перри и Софи Тернер
Фото: Global Look Press
2019 год. Ему - 50, ей - 23. Очаровательная звезда «Людей Икс» и «Игры престолов» 18+ Софи Тернер узнает, что рядом с ее домом каждый день снимается Мэттью Перри - великий Чендлер Бинг из «Друзей». Блондинка не может найти себе места, потому что хочет обратить на себя внимание актера, но не придумывает как. Написать в соцсетях первой не решается. А потом решается, но делает это так, что Перри не замечает.
- Однажды даже ему написала пост в соцсети. Думала, что он увидит это сообщение, а потом свяжется со мной, пригласит на свидание или что-то еще. Но этого не произошло, - признавалась Тернер.
Кто знает, может быть, эти отношения переросли бы в нечто большее и помогли уберечь харизматичного артиста, который утонул в собственном бассейне в 2023 году.
Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон и Мэттью Перри
С Дэвидом Швиммером Дженнифер Энистон (слева) крутила роман только в сериале, а с Мэттью Перри (справа) и там ничего не было. Фото: Shutterstock
Звездам «Друзей» 18+, конечно, сложно было столько лет играть отношения и не иметь никакой симпатии. Вот и Мэттью Перри буквально за год до смерти признался в мемуарах, что был безответно влюблен в Дженнифер Энистон. Правда, случилось это еще до съемок ставшего культовым сериала. Мэттью начал оказывать знаки внимания коллеге, узнал ее телефон и позвонил как бы сообщить, что получил роли. Дженнифер сразу поняла, что дело в другом.
Он позвал Энистон на свидание, но она отказалась, предложив остаться друзьями. «Мы не можем остаться друзьями!» - в отчаянии ответил актер. И в 1994 году их утвердили в сериал «Друзья». Представляете, каково было Мэттью играть в нем, особенно с учетом того, что его герой имел отношения не с героиней Энистон. Но это еще не все! Дженнифер, которая в сериале разыгрывала любовь с Дэвидом Швиммером, по-настоящему втрескалась в партнера. И он, как выяснилось совсем недавно, тоже. Но актриса тогда крутила серьезный роман с Брэдом Питтом, поэтому спустя годы заявила, что искреннюю симпатию она только искусно переносила на экран.
Николь Кидман и Джимми Фэллон
Фото: Global Look Press
Кто не знает, Джимми Фэллон - это тот человек, с которого полностью, вплоть до ужимок и интонаций, скопировал образ для своей программы Иван Ургант. В США ведущий дико популярен, потому что более 10 лет успешно и остроумно ведет ночное авторское шоу на NBC. Такой артист может приглянуться каждой гостье. Исключением не стала даже Николь Кидман. Обладательница «Оскара» приходила к Джимми и в разговоре недвусмысленно намекнула, что он нравится ей как мужчина.
- Помню, я сказала, что ты мне нравишься, а ты молчал, - рассказала Николь, когда пришла в шоу Джимми снова. - Я ушла и думала: «Ладно, никакой химии!»
Едва ли проницательный Фэллон мог пропустить мимо ушей эти слова. Но с 2007 года он женат на сценаристке Нэнси Джувонен.
Эмма Уотсон и Том Фелтон
Фото: Global Look Press
Цикл фэнтези-фильмов про Гарри Поттера так плотно засел в зрительских сердцах, что породил кучу любительских продолжений. Есть в них, конечно, и развитие любовных линий. В основном они касаются Гарри (Дэниел Рэдклифф), Гермионы (Эмма Уотсон) и Рона (Руперт Гринт). Однако мало кто знает, что в жизни маленькая Эмма, пока снималась в проекте, была безответно влюблена совершенно в другого персонажа. Из противоположного лагеря - Тома Фелтона, сыгравшего пакостника Драко Малфоя.
- Я обожала его во время съемок первых двух фильмов, - призналась Эмма, которой тогда было всего 10 - 11 лет. - Он все знал. Мы говорили об этом и до сих пор вспоминаем.