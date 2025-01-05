Где отдохнут на каникулах Стас Михайлов, Люся Чеботина и Григорий Лепс.

В январе многие артисты разлетятся по теплым краям. У знаменитостей есть любимые курорты, куда они заранее купили билеты и где предпочитают отдыхать после новогодних концертов и съемок. Журнал «Телепрограмма» приценился, сколько стоит похожий отдых в этом сезоне.
От 400 тыс. руб. - неделя в ОАЭ
Люся Чеботина соблюдает неписаное правило: отдыхаешь в Дубае - сфотографируйся у отеля «Парус». Фото: личная страница Юлии Чеботиной в социальной сети
В новогодние каникулы одни артисты просто отдыхают в Дубае, а другим удается еще и подзаработать - совместить выступления на местных площадках и частных вечеринках с пляжем и отпуском в кругу семьи.
Здесь будет самая большая концентрация артистов. У некоторых на курорте даже есть свои квартиры: к примеру, у семей Стаса Михайлова, Александра Реввы, Басты, Люси Чеботиной, Иланы Юрьевой из «Уральских пельменей». Также в первые недели января в ОАЭ можно будет встретить на пляже с членами семей Владимира Кузьмина, Нюшу, Алсу, Джони, Ани Лорак, Марину Кравец, Павла Волю, Любовь Успенскую и многих других.
Владимир Кузьмин отдыхает с женой Екатериной. Фото: личная страница Владимира Кузьмина в социальной сети
В Дубае открылись салоны красоты, рестораны, клубы, бутики, прокаты автомобилей, медклиники, ориентированные в том числе на нашу состоятельную публику. Днем публика загорает на пляже, с детьми посещает парки аттракционов и развлечения, потом перемещается в бутики, рестораны, где по вечерам развлекательные программы. Ценники в ресторанах такие, что неделя ужинов будет стоить не меньше, чем затраты на авиаперелет и проживание.
Температура воздуха в Дубае сейчас +25 градусов, воды +23 градуса.
Цена отдыха: Номер на двух человек в отеле 5 звезд на неделю - от 300 тыс. руб. Перелет туда-обратно экономклассом - от 50 тыс. руб. Бизнес-классом - от 400 тыс. руб.
От 1,1 млн руб. - неделя на Мальдивах
Владимир Кузьмин отдыхает с женой Екатериной. Фото: личная страница Владимира Кузьмина в социальной сети
На Мальдивах зимой отдохнут с семьями Михаил Шуфутинский, Лариса Долина, Александр Петров, Слава, Елизавета Боярская, Полина Гагарина и другие артисты. Анастасия Волочкова пока скрывает, с кем полетит в отпуск в этом году, - балерина часто бывает на этом курорте, в то время как большинство ее коллег выбираются на курорт раз в год. Многие сначала встретят 2025-й дома, а потом рванут в теплые края.
Народная артистка Лариса Долина вскоре после концерта в новогоднюю ночь улетит в отпуск с дочерью и внучкой: «Восстановиться я могу только на море». Артистка, помимо обычного плавания, обожает сноркелинг - это плавание в ластах и маске на поверхности воды.
Отличный отпуск Ларисы Долиной с внучкой Сашей. Фото: личная страница Ларисы Долиной в социальной сети
Народ купается, загорает, устраивает романтические вечера, плавает на морские прогулки и рыбалки. Стоит отметить, что звезды выбирают дорогие варианты размещения на курортах, поэтому там развит сервис - множество ресторанов, шоу-программа и т. п.
Температура воздуха на Мальдивах сейчас +30 градусов, воды +29 градусов.
Цена: Вилла 5 звезд на неделю - от 900 тыс. руб. Перелет туда-обратно экономклассом - от 200 тыс. руб. (если без пересадок). Бизнес-классом - от 1 млн руб. (если без пересадок).
От 700 тыс. руб. - неделя в Таиланде
Григорий Лепс счастлив в Таиланде. Фото: личная страница Григория Лепса в социальной сети
Поют и отдыхают в большой компании на каникулах в Таиланде Сергей Шнуров, Григорий Лепс, Диана Арбенина. Загорать и купаться на Пхукете также собираются с семьями Ксения Бородина, Павел Деревянко, Сергей Жуков и другие артисты
Цена: Вилла на неделю - от 1 млн руб. Перелет туда-обратно экономклассом - от 180 тыс. руб. (без пересадок). Бизнес-класс - от 600 тыс. руб. (без пересадок).
От 100 тыс. руб. - неделя в Сочи
Стас Михайлов с родителями в Сочи. Фото: личная страница Стаса Михайлова в социальной сети
Стас Михайлов перед отъездом в Дубай проведет праздники с семьей и родителями в Сочи. Здесь же на горнолыжном курорте побывают Анна Асти, Мот и другие артисты.
Стоимость: Номера на двух человек на неделю в отеле 5 звезд - от 90 тыс. руб. Перелет туда-обратно экономклассом - от 13 тыс. руб. Бизнес-классом - от 80 тыс. руб.