Где отдохнут на каникулах Стас Михайлов, Люся Чеботина и Григорий Лепс.

В новогодние каникулы одни артисты просто отдыхают в Дубае, а другим удается еще и подзаработать - совместить выступления на местных площадках и частных вечеринках с пляжем и отпуском в кругу семьи.

Здесь будет самая большая концентрация артистов. У некоторых на курорте даже есть свои квартиры: к примеру, у семей Стаса Михайлова, Александра Реввы, Басты, Люси Чеботиной, Иланы Юрьевой из «Уральских пельменей». Также в первые недели января в ОАЭ можно будет встретить на пляже с членами семей Владимира Кузьмина, Нюшу, Алсу, Джони, Ани Лорак, Марину Кравец, Павла Волю, Любовь Успенскую и многих других.