Кто из знаков зодиака обретет любовь, кто построит карьеру, а кому следует подумать о здоровье: астропрогноз от Тамары Глобы

Что год грядущий нам готовит? Ответ на этот вопрос знает астролог Тамара Глоба.

В студии программы «Малахов» на канале «Россия» она дала подробный расклад на каждый знак зодиака. А Teleprogramma.org пересказывает вам все, что предсказывает Тамара Глоба.

Овен

В этом году Овны будут полны энтузиазма и стремления к переменам. Они будут искать новые впечатления и возможности, как в личной жизни, так и в карьере. Звезды благоприятствуют Овнам, особенно в творческих начинаниях.

Возможно расширение семьи, укрепление отношений и активный образ жизни. Год обещает быть насыщенным и динамичным для представителей этого знака.

Телец

Тельцов в этом году ждут новые возможности в карьере. Возможны крупные проекты и долгосрочные планы. Поддержку окажут друзья и семья, но не забывайте, что и им может понадобиться ваша помощь.

Год благоприятен для обучения, путешествий, ремонта и обустройства дома. В семейной жизни возможны изменения: в апреле и ноябре уделите внимание здоровью близких.

Близнецы

Для Близнецов наступающий год будет плодотворным. Он раскроет их сильные стороны и поможет добиться успеха в реализации давних планов.

Это благоприятный период для финансового роста, но следует быть осторожным в отношениях с партнерами и конкурентами. Астролог предупреждает, что возможны финансовые споры.