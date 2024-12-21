Скалолазание Джареда Лето, гонки Киану Ривза, скачки Беллы Хадид и другие экстремальные хобби голливудских звезд

Один вышивает крестиком, другой смотрит сериалы, третий высаживает цветочки и фотографирует птичек. Но некоторым этого тихого счастья недостаточно: они видят упоение только во взрыве адреналина внутри организма. Когда срывает крышу и захватывает дух. «Телепрограмма» собрала голливудских звезд, которым не сидится дома, даже когда выпадает редкий выходной.
Джаред Лето
Теперь мы точно знаем, почему американский актер и музыкант Джаред Лето не стареет и в 52 года выглядит на все 18. Он просто адреналинщик! Обладатель «Оскара» фанатеет от скалолазания - да не такого, которое в зале с постеленными матами, а настоящего, экстремального. Сначала артист нашел гуру, который обучил его тонкостям и азам, а затем и сам начал покорять вершины. Даже не боится делать селфи на гигантских высотах.
- Порой мечтаешь, чтобы на тебе был подгузник: впечатления бывают очень сильными и будоражащими, - признается он. - Но в то же время из скалолазания можно извлечь жизненные уроки и получить массу удовольствия.
С одной стороны, конечно, страшновато видеть звезду на отвесе горы или сидящим на выступе со свешенными ножками (однажды у него оборвался страховочный трос на 200-метровой высоте, и все могло кончиться печально). С другой - возможно, это единственное место, где Джаред может посидеть в тишине и помечтать.
Киану Ривз
Фото: Global Look Press
Самый скромный и добрый актер Голливуда Киану Ривз не только раздает деньги нуждающимся и палит из пистолета, как заправский спецназовец (найдите в интернете видео с репетицией боевика «Джон Уик» 18+). Звезда «Матрицы» 18+ еще и гоняет на мотоциклах! Да-да, когда Ривза не фотографируют в метро, он резвится на двухколесном. И это не дешевые понты. Без гонок он чувствует себя некомфортно.
- Для меня важнее всего физические ощущения: вибрации, ветер, звук, - говорит актер. - К тому же это отличная возможность побыть наедине с собой. Если я долго не езжу на мотоцикле, у меня начинается ломка.
Киану действительно одержим мотоциклами - он не раз разбивался, а в юности вообще чуть не погиб. Но это никак не отвадило артиста от скоростной страсти. После получения гонорара за первую часть «Матрицы» Ривз потратил часть на покупку нескольких десятков мотоциклов Harley-Davidson, которые он раздарил участникам съемочной группы. А позже и вовсе открыл собственную компанию по производству байков - ARCH Motorcycle.
В октябре 60-летний актер дебютировал как профи: принял участие в серии гонок Toyota GR Cup на автодроме Indianapolis Motor Speedway и финишировал на 25-м месте. Достойный результат для любителя!
Крис Хемсворт
Фото: Личная страница Криса Хемсворта в социальной сети
Качок из «Мстителей» 18+ Крис Хемсворт тоже гоняет на байках и даже лошадях, но больше всего обожает рассекать волны на доске. Это неудивительно, ведь Крис вырос на австралийском побережье (как и Мэтью Макконахи, фанатеющий от серфинга), чем еще он мог заниматься? Вместе с отцом он ездил к океану ловить волны, а теперь делает все то же самое, только с собственными детьми. Тор ловит от воды не только адреналин, но и покой с гармонией.
- Если у меня возникает внутренний конфликт, океан - это единственное место, куда я иду, - считает Хемсворт. - Ты как будто смываешь с себя проблемы и начинаешь все сначала. Всегда любил серфинг: это одна из немногих вещей, которая полностью поглощает мое внимание.
Белла Хадид
Американская супермодель Белла Хадид, одна из самых высокооплачиваемых красавиц мира, не может представить жизнь без лошадок. «Какой экстрим? - скажете вы. - Это ж милые существа». А опробуйте оседлать хотя бы разок. Без навыка и сноровки можно упасть так, что мало не покажется. Но Белла не боится. Девушка скачет давно и так хорошо, что недавно поучаствовала в профессиональных соревнованиях и даже стала призером соревнований по верховой езде. Сообщил об этом бойфренд знаменитости, которого Хадид нашла... тоже в конюшне.
Фото: Личная страница Беллы Хадид в социальной сети
«Гордимся нашей девочкой! - написал в соцсетях Адан Бануэлос, бизнесмен, профессиональный наездник и сын одного из самых знаменитых дрессировщиков мира. - Белла Хадид и конь Металлик Тито заняли третье место на своем первом выступлении! Не могу дождаться, чтобы увидеть, какое будущее ждет этот дуэт».
Милли Бобби Браун
Фото: Личная страница Милли Бобби Браун в социальной сети
Британская актриса и модель Милли Бобби Браун - звезда сериалов «Очень странные дела» 18+ и «Анатомия страсти» 18+ - обожает нырять туда, где сильно закладывает уши и нет воздуха. Глубоководное погружение помогло Браун не только справиться со стрессом, но и любовь найти. Именно во время занятий дайвингом она познакомилась с Джейком Бон Джови, который совсем недавно сделал актрисе предложение руки и сердца. Разумеется, под водой.
Фото: Личная страница Милли Бобби Браун в социальной сети
- Итак, мы погружаемся, и мы уже на глубине нескольких метров, - вспоминала девушка. - И он дает мне ракушку, я переворачиваю, а там кольцо!
Колечко оказалось великовато миниатюрной звезде - и слетело с пальца еще глубже под воду. Но жених артистки не зря занимался дайвингом - нырнул и поймал. На языке жестов Милли ответила да.