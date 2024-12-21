Скалолазание Джареда Лето, гонки Киану Ривза, скачки Беллы Хадид и другие экстремальные хобби голливудских звезд

Один вышивает крестиком, другой смотрит сериалы, третий высаживает цветочки и фотографирует птичек. Но некоторым этого тихого счастья недостаточно: они видят упоение только во взрыве адреналина внутри организма. Когда срывает крышу и захватывает дух. «Телепрограмма» собрала голливудских звезд, которым не сидится дома, даже когда выпадает редкий выходной.

Джаред Лето

Теперь мы точно знаем, почему американский актер и музыкант Джаред Лето не стареет и в 52 года выглядит на все 18. Он просто адреналинщик! Обладатель «Оскара» фанатеет от скалолазания - да не такого, которое в зале с постеленными матами, а настоящего, экстремального. Сначала артист нашел гуру, который обучил его тонкостям и азам, а затем и сам начал покорять вершины. Даже не боится делать селфи на гигантских высотах.

- Порой мечтаешь, чтобы на тебе был подгузник: впечатления бывают очень сильными и будоражащими, - признается он. - Но в то же время из скалолазания можно извлечь жизненные уроки и получить массу удовольствия.

С одной стороны, конечно, страшновато видеть звезду на отвесе горы или сидящим на выступе со свешенными ножками (однажды у него оборвался страховочный трос на 200-метровой высоте, и все могло кончиться печально). С другой - возможно, это единственное место, где Джаред может посидеть в тишине и помечтать.

Киану Ривз