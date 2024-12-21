Идеи креатива для корпоратива: смотрим на звезд и берем на вооружение

Как одеться на новогоднюю вечеринку в офисе? Предлагаем варианты нарядов, которые помогут очаровать коллег.
Веселая елка
Фото: t.me/juliaperesild_tg
Юлия Пересильд напоминает, что на праздник можно прийти в забавном костюме. Так вы станете главной героиней корпоратива, поднимете всем (и себе) настроение и получите приз за самый ор гинальный наряд. Новогодняя ночь - она же еще и карнавальная. Актриса обернулась символом праздника, еще и песню выпустила - «Елки зеленые».
Красная королева
Фото: vk.com/valeriya.official
Валерия дважды в тренде. Первый - это платье из кожи. Второй - оно темно-красное. Певица любит вечерние наряды креативного кроя.
Рядом с певицей ее юная коллега Анет Сай в нежном и нарядном платье. Образ Анет претендует на праздничный благодаря накидке, расшитой стразами и перьями. Красивая накидка поверх платья или водолазки с лосинами легким движением рук превращает вас из офисной сотрудницы в королеву бала.
Сама элегантность
Фото: t.me/astrologtamaragloba
Тамара Глоба нашла идеальное платье и для вечеринки, и для официальных праздничных мероприятий, и для встречи Нового года. Многослойный наряд астролога из бежевой и нежно-желтой ткани с благородным, едва заметным блеском намекает на важность повода для встречи. Если синтетическая ткань смотрится дорого, то это уже половина успеха. Вторая половина - фасон, здесь он удачно подчеркивает достоинства фигуры. Пояс с тяжелой металлической пряжкой к невесомому многослойному платью - стильная и нарядная фишка.
Звезда танцпола
Фото: t.me/ekaterinaandreeva_official
Екатерина Андреева сумела создать одновременно и дерзкий, и элегантный образ. Телеведущая подчеркнула стройные длинные ноги мини-платьем, декорированным в новогоднем стиле - камнями и перьями. Серебристые туфли на легкой платформе и устойчивом каблуке, плотные лосины и косуха отвечают за танцевальный настрой этого стильного образа.
Блестящая парочка
Фото: t.me/utiashevaliasan
Ляйсан Утяшева выбрала беспроигрышный вариант: платье декорировано парой тысяч пайеток и дополнено меховой накидкой. Модная фишка наряда - драпировка на груди и на поясе. Одежда с мягкими складками, как и блеск, делает образ нарядным.
От мужа звезды экрана и спорта Павла Воли тоже глаз не оторвать. Мужской вариант блеска - благородные матовые крупные пайетки, которые дают легкие блики на костюме. Кстати, такими нарядными мы увидим эту идеальную пару 31 декабря в новогоднем выпуске Comedy Club.
Совет эксперта
Стилист Анвар ОЧИЛОВ:
- Главное, чтобы вы чувствовали себя в этом платье уверенно, чтобы образ нравился вам самой. Актуальны оттенки зеленого, красного, золотого, серебряного. На празднике красный создает настроение, но это н обязательно должно быть платье. Красным может быть цвет губ, стрелок, перчаток, сумочки. Актуальны сложные фактурные ткани с узорами из переплетенных нитей или с тиснением под рептилий и т. п.