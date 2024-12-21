Идеи креатива для корпоратива: смотрим на звезд и берем на вооружение

Ляйсан Утяшева выбрала беспроигрышный вариант: платье декорировано парой тысяч пайеток и дополнено меховой накидкой. Модная фишка наряда - драпировка на груди и на поясе. Одежда с мягкими складками, как и блеск, делает образ нарядным.

От мужа звезды экрана и спорта Павла Воли тоже глаз не оторвать. Мужской вариант блеска - благородные матовые крупные пайетки, которые дают легкие блики на костюме. Кстати, такими нарядными мы увидим эту идеальную пару 31 декабря в новогоднем выпуске Comedy Club.

Совет эксперта

Стилист Анвар ОЧИЛОВ:

- Главное, чтобы вы чувствовали себя в этом платье уверенно, чтобы образ нравился вам самой. Актуальны оттенки зеленого, красного, золотого, серебряного. На празднике красный создает настроение, но это н обязательно должно быть платье. Красным может быть цвет губ, стрелок, перчаток, сумочки. Актуальны сложные фактурные ткани с узорами из переплетенных нитей или с тиснением под рептилий и т. п.