Номинация Юрия Борисова на «Золотой глобус», Каннский триумф для Марка Эйдельштейна и другие прорывы русской культуры

Оставшийся почти незамеченным в России сериал «Лада Голд» 18+ отметили в Испании. Кровавая драма про необычную ОПГ из молодых людей, стремящихся сорвать куш на отлитой из воровского золота машине, получила приз сериального кинофестиваля Seriesland в Бильбао. По сюжету внуки когда-то кровных врагов Артур (внук вора в исполнении Романа Евдокимова) и Павел (внук офицера Эльдар Калимулин) едут на убитой, но отлитой из золота «четверке». Эта машина - и есть «Лада Голд»: воровской общак, который авторитет Мидас (Павел Прилучный) увековечил в виде автомобиля.

Драгоценную машину герои гонят на восток, чтобы потеряться в бесконечных степях Казахстана. Понятное дело, на компанию открывают охоту «откинувшиеся» из тюрьмы руководители трех бандитских группировок - Лысый (Кирилл Полухин), Буба (Марина Зудина) и Гришка-певец (Игорь Черневич). А еще беспредельщик Шамрай (Даниил Воробьев), который пойдет на все, чтобы вернуть золото, влияние и власть. Вот такое кино и нравится Западу. Типичная Россия! По итогам отбора из 45 проектов русский сериал вошел сразу в три шорт-листа фестиваля - Best Long Series, Best Photography и Best Art & Design. И победил в последней номинации за лучшее визуальное решение.