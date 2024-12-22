Номинация Юрия Борисова на «Золотой глобус», Каннский триумф для Марка Эйдельштейна и другие прорывы русской культуры

С одной стороны, отличные условия для роста внутри страны. С другой, санкции и закрытые двери почти везде. Поэтому каждый раз микроуспех любого нашего проекта - или с нашими актерами - за рубежом расценивается как огромное достижение. Ну а если удается прорваться на фестиваль класса «А», так вообще время выходить на Никольскую! «Телепрограмма» под конец года собрала несколько примеров того, что музыка и кино могут быть без границ (но и то - весьма условно).

Юрий Борисов

Кажется, звезда сериалов «Ольга» 16+ и «Мир! Дружба! Жвачка!» 18+ Юра Борисов сейчас на пике формы: «Бык» 18+, «Купе номер 6» 18+, «Капитан Волконогов бежал» 18+, «Сто лет тому вперед» 12+, «Кентавр» 18+ - что ни картина, то снайперский выстрел. А впереди еще и «Пророк», где артист сыграет Александра Пушкина! Особняком стоит упомянутый уже фильм «Анора» 18+: к сожалению, именно эта лубочная мелодрама, а не множество других прекрасных фильмов, запала в сердце западным кинокритикам, но, к счастью для актера, это может сулить большое будущее. За роль сентиментального шаблонного гопника Игоря с Брайтон-Бич артист номинирован на «Золотой глобус» - престижную американскую кинопремию, предтечу «Оскара», и это уже успех.

Ни один наш современный артист такой чести не удостаивался. Так что можно сказать, что на «Глобусе» Юра стал первым, как когда-то его знаменитый тезка Гагарин - в космосе. За этот приз в номинации «Лучший актер второго плана» Юра будет конкурировать с легендами Голливуда: Дензэлом Вашингтоном и Эдвардом Нортоном. Кроме того, западная пресса пишет, что по такой же номинации он может войти и в состав претендентов на «Оскар». Все будет зависеть от того, как 5 января 2025 года пройдет «Золотой глобус».

Марк Эйдельштейн