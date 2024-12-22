Номинация Юрия Борисова на «Золотой глобус», Каннский триумф для Марка Эйдельштейна и другие прорывы русской культуры

С одной стороны, отличные условия для роста внутри страны. С другой, санкции и закрытые двери почти везде. Поэтому каждый раз микроуспех любого нашего проекта - или с нашими актерами - за рубежом расценивается как огромное достижение. Ну а если удается прорваться на фестиваль класса «А», так вообще время выходить на Никольскую! «Телепрограмма» под конец года собрала несколько примеров того, что музыка и кино могут быть без границ (но и то - весьма условно).
Юрий Борисов
Кажется, звезда сериалов «Ольга» 16+ и «Мир! Дружба! Жвачка!» 18+ Юра Борисов сейчас на пике формы: «Бык» 18+, «Купе номер 6» 18+, «Капитан Волконогов бежал» 18+, «Сто лет тому вперед» 12+, «Кентавр» 18+ - что ни картина, то снайперский выстрел. А впереди еще и «Пророк», где артист сыграет Александра Пушкина! Особняком стоит упомянутый уже фильм «Анора» 18+: к сожалению, именно эта лубочная мелодрама, а не множество других прекрасных фильмов, запала в сердце западным кинокритикам, но, к счастью для актера, это может сулить большое будущее. За роль сентиментального шаблонного гопника Игоря с Брайтон-Бич артист номинирован на «Золотой глобус» - престижную американскую кинопремию, предтечу «Оскара», и это уже успех.
Ни один наш современный артист такой чести не удостаивался. Так что можно сказать, что на «Глобусе» Юра стал первым, как когда-то его знаменитый тезка Гагарин - в космосе. За этот приз в номинации «Лучший актер второго плана» Юра будет конкурировать с легендами Голливуда: Дензэлом Вашингтоном и Эдвардом Нортоном. Кроме того, западная пресса пишет, что по такой же номинации он может войти и в состав претендентов на «Оскар». Все будет зависеть от того, как 5 января 2025 года пройдет «Золотой глобус».
Марк Эйдельштейн
Фото: кадр из фильма
Нижегородский актер, которого зачем-то сравнивают со звездой «Дюны» 12+ Тимоти Шаламе (недавно появилось их совместное фото - ничего общего), тоже потихонечку прорубает окно в Голливуд. Вместе с Юрой Борисовым, кстати. Они уже играли в блокбастере «Сто лет тому вперед» и в той самой «Аноре» - тоже. В картине Шона Бейкера про «рюсски бидло», армянскую мафию и vodka Эйдельштейну отвели главную роль Иванушки-дурачка. И буквально, и фигурально: его герой Иван Захаров довольно странно себя ведет, влюбляется в стриптизершу и демонстрирует всему Голливуду, что такое русский мажор - сын типичного мрачного русского олигарха (Алексей Серебряков).
К недоумению критиков, именно этой карикатурной картине выдали «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля вместо свежих работ Педро Альмодовара и Вуди Аллена. Но повесточка есть повесточка. И пока в США востребован стереотипно-пропагандистский образ русского дурачка на поводке у армянской мафии, наше кино будут замечать! Теперь Марка заметили и позвали сниматься во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит», первый сезон которого провалился с таким треском, что ключевых актеров решили разогнать. Эйдельштейн сыграет главную роль.
Дмитрий Волынкин (Оneheart)
Фото: личная страница Дмитрия Волынкина в социальной сети
Песня не только строить и жить помогает, она может и славу, и большие деньги принести. В наше время для этого даже из дома выходить не надо. Записал дома - выложил в интернет, и, если народу понравилось, ты звезда. Примерно так добрался до статуэтки «Грэмми» обходчик железнодорожных путей из Казахстана Иманбек Зейкенов, который сделал любительский ремикс песни пятилетней давности Roses бруклинского рэпера SAINt JHN: трек завирусился так, что в 2021 году парню вручили премию «Грэмми»!
Примерно по такому же пути идет и наш Дима Волынкин - 18-летний музыкант из Тамбовской области, который в трендах музыкальных платформ обогнал и Тимати, и группу «Тату», и даже великого Петра Ильича Чайковского. Что же он такого сделал? Дмитрий пишет электронную музыку под псевдонимом Оneheart, которую очень многие пользователи ставят на телефоны, записывая короткие ролики для соцсетей. Таким образом треки композитора из города Кирсанова набрали сумасшедшее число прослушиваний: более 700 млн на Spotify (плюс 150 млн прослушиваний у ремиксов). У композиций Oneheart почти 8,5 млн слушателей в месяц - для сравнения у 50-летнего Робби Уильямса около 12 млн.
Сейчас музыкант живет в Москве и учится в Юридической академии - хочет использовать знания для заключения грамотного долгосрочного контракта, ведь на него уже выходили и Союз Мьюзик, и даже Sony Music Entertainment, которые продвигают Depeche Mode, Тейлор Свифт, Милен Фармер, Диану Арбенину, Дениса Мацуева и Сергея Лазарева. А не так давно 18-летнему парню предлагали аванс в 1 млн долларов (94 млн рублей) и договор, но он пока что остается предан лейблу Dreamscape, благодаря которому и поднялся на вершину. И почти дотянулся до звезд.
«Наконец-то рад сообщить вам долгожданную новость! - написал музыкант. - Альбом Midnight Journey участвует в голосовании на номинацию «Грэмми». Получается, самое время переслушать релиз?»
Сериал «Лада Голд»
Фото: кадр из фильма
Оставшийся почти незамеченным в России сериал «Лада Голд» 18+ отметили в Испании. Кровавая драма про необычную ОПГ из молодых людей, стремящихся сорвать куш на отлитой из воровского золота машине, получила приз сериального кинофестиваля Seriesland в Бильбао. По сюжету внуки когда-то кровных врагов Артур (внук вора в исполнении Романа Евдокимова) и Павел (внук офицера Эльдар Калимулин) едут на убитой, но отлитой из золота «четверке». Эта машина - и есть «Лада Голд»: воровской общак, который авторитет Мидас (Павел Прилучный) увековечил в виде автомобиля.
Драгоценную машину герои гонят на восток, чтобы потеряться в бесконечных степях Казахстана. Понятное дело, на компанию открывают охоту «откинувшиеся» из тюрьмы руководители трех бандитских группировок - Лысый (Кирилл Полухин), Буба (Марина Зудина) и Гришка-певец (Игорь Черневич). А еще беспредельщик Шамрай (Даниил Воробьев), который пойдет на все, чтобы вернуть золото, влияние и власть. Вот такое кино и нравится Западу. Типичная Россия! По итогам отбора из 45 проектов русский сериал вошел сразу в три шорт-листа фестиваля - Best Long Series, Best Photography и Best Art & Design. И победил в последней номинации за лучшее визуальное решение.