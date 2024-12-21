Сколько денег заработают эстрадные артисты с 31-го на 1-е

В новогоднюю ночь в Дубае наши звезды будут выступать сразу на двух крупных и модных площадках. Все организовано красиво: столики, шикарный ужин, эффектная сцена. На одной площадке поют Джони, Тимати, Нюша, Люся Чеботина, Слава Марлоу, «Артик и Асти», ведущие - Марина Кравец и Константин Анисимов. На другой площадке обеспеченную публику развлекают Люся Чеботина (артистка нарасхват, поэтому переезжает с одной площадки на другую), Валерий Леонтьев, Владимир Кузьмин. Средняя цена билета на такой праздничный ужин со звездой в ОАЭ - 200 тыс. руб.

Артисты за работу в новогодние праздники получают больше, чем обычно. Гонорар Валерия Леонтьева, Владимира Кузьмина, Люси Чеботиной, Джони стартует от 6 млн руб. У других выступающих на этом курорте - поменьше.

На праздники в других теплых краях поют Сергей Шнуров и группа «Ленинград»: у них концерт на острове Пхукет и на Бали. Григорий Лепс отработает праздники дома и только 11 января рванет отдыхать и петь на Пхукет. Средняя цена заграничных билетов на этих артистов (без ужина и прочих допуслуг) - 30 тыс. руб. Праздничный гонорар этих звезд - от 10 млн руб.

На Родине - от 3 млн руб.