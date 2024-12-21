Сколько денег заработают эстрадные артисты с 31-го на 1-е

За границей - от 6 млн руб.
Сосо Павлиашвили, как и некоторые другие артисты, выступит сразу на двух площадках. Фото: Канал «Россия 1»
В новогоднюю ночь в Дубае наши звезды будут выступать сразу на двух крупных и модных площадках. Все организовано красиво: столики, шикарный ужин, эффектная сцена. На одной площадке поют Джони, Тимати, Нюша, Люся Чеботина, Слава Марлоу, «Артик и Асти», ведущие - Марина Кравец и Константин Анисимов. На другой площадке обеспеченную публику развлекают Люся Чеботина (артистка нарасхват, поэтому переезжает с одной площадки на другую), Валерий Леонтьев, Владимир Кузьмин. Средняя цена билета на такой праздничный ужин со звездой в ОАЭ - 200 тыс. руб.
Артисты за работу в новогодние праздники получают больше, чем обычно. Гонорар Валерия Леонтьева, Владимира Кузьмина, Люси Чеботиной, Джони стартует от 6 млн руб. У других выступающих на этом курорте - поменьше.
На праздники в других теплых краях поют Сергей Шнуров и группа «Ленинград»: у них концерт на острове Пхукет и на Бали. Григорий Лепс отработает праздники дома и только 11 января рванет отдыхать и петь на Пхукет. Средняя цена заграничных билетов на этих артистов (без ужина и прочих допуслуг) - 30 тыс. руб. Праздничный гонорар этих звезд - от 10 млн руб.
На Родине - от 3 млн руб.
Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков - один из самых популярных в России. Фото: Первый канал
В ресторанах Москвы в новогоднюю ночь настоящий звездопад. Пока мы будем смотреть на ТВ огоньки, некоторые наши соотечественники раскошелятся и встретят 2025 год в компании звезд. Мы составили список артистов, которые будут петь в ресторанах столицы: Слава (на трех площадках), Сергей Мазаев и «Моральный кодекс» (на трех площадках), Дмитрий Маликов (на двух площадках), Полина Гагарина (на двух площадках), Анна Асти (на двух площадках), Сосо Павлиашвили (на двух площадках), Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Лариса Долина, Султан Лагучев, Лолита, Алексей Глызин, Инна Маликова, Анна Плетнева, Ксения Новикова, группы «Отпетые мошенники», Uma2Rman, «Непара», «Жуки», «Кватро».
Как успеют артисты спеть в ночь на 1-е сразу в трех ресторанах? Запросто! Одно выступление длится час, потом артист садится в машину, и личный водитель мчит в следующий ресторан. Средняя цена билета в ресторан в новогоднюю ночь, где поет известный артист, - от 50 до 200 тыс. руб. В стоимость, помимо развлекательной программы, обычно включены праздничный ужин и несколько бокалов игристого.
Полина Гагарина берет за выступление с 31-го на 1-е до 10 млн руб. Фото: канал «Россия 1»
Рекордсмены по запросам на корпоративы и прочие частные предновогодние вечеринки - не только перечисленные выше счастливчики, получившие заказы на новогоднюю ночь, но и другие их коллеги. Это Сергей Жуков, Николай Басков, группы «Комбинация», «Мираж» и «Иванушки International», Леонид Агутин, Зиверт, Любовь Успенская, Баста, Сергей Лазарев, Дима Билан и некоторые другие артисты. Платят в конце декабря больше, чем обычно, а поют некоторые артисты ежедневно.
Певица Слава весьма востребована в новогоднюю ночь. Фото: Первый канал
Табриз Шахиди и его агентство «Империя Музыки»
20 лет организуют мероприятия (деловые, развлекательные, зрелищные, познавательные) со звездами. Он рассказал: «В целом гонорары большинства популярных артистов в сравнении даже с прошлым годом увеличились на 20 - 60%, и средний чек на хедлайнера в декабре 2024-го - от 3 до 10 млн руб. Плюс налоги. Ставка также увеличивается в зависимости от дня недели в декабре. Так, начиная с первой пятницы декабря артисты завышают гонорары или не идут на уступки в части скидок с номинальной стоимости за выступление. В целом события в ивент-индустрии делятся на три категории общего бюджета «под ключ»: от 3 до 8 млн рублей (почти без звезд), от 15 до 30 млн (с одним-двумя хедлайнерами - самый распространенный сегмент торжеств) и дорогие - от 40 млн руб. Последних максимум 5% от общего числа событий в принципе».
Средние гонорары звезд на Новый год:
Филипп Киркоров, Николай Басков, Анна Асти, Сергей Жуков («Руки Вверх!»), Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Баста, Леонид Агутин, «Иванушки International» - до 10 млн руб.
Дима Билан, Зиверт, Любовь Успенская, Сосо Павлиашвили, «Дискотека Авария», Сергей Лазарев, «Мираж» (Маргарита Суханкина), Наташа Королева, Uma2Rman - до 5 млн руб.