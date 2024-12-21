Ольга Науменко, сыгравшая в новогоднем фильме Эльдара Рязанова, теперь работает больше, чем в молодости, и сделала пластику

Теперь Ольга Николаевна не соглашается играть в сериалах, если героиня по сценарию болеет онкологией, - ее муж скоропостижно умер от этой болезни. Ольга Науменко тяжело переживала смерть мужа - быстро вышла на сцену, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. На ее долю выпало много испытаний - в молодости они с мужем похоронили годовалую дочь, которая умерла от тяжелой болезни. Женщина выстояла после такого горя и родила Светлану в 40 лет.

Науменко умеет ценить каждый день жизни и с радостью много работает - благо здоровье позволяет. Актриса весьма энергична, бодра, и морщинок с годами стало меньше. Науменко не скрывает: «Одну пластическую операцию сделала, но тогда сказала себе, что это первый и последний раз. Это очень тяжело, но самый эффективный способ, потому что какие бы кремы замечательные ни были - чудес не бывает». Сейчас Науменко для поддержания здоровья и формы питается только правильно, не позволяя себе вредной пищи. А за лицом регулярно следит в кабинете косметолога.

Пробы с Олегом Далем

На роль Гали пробовались многие актрисы, в том числе Наталья Гвоздикова. Пробы Науменко проходила с Олегом Далем, так как на роль Жени Лукашина тоже было много претендентов. Науменко и Даль на пробах играли первую сцену фильма - наряжали елку и разговаривали про Катанянов. Науменко вспоминала: «Мне очень повезло с Олегом! Чудный, нежный, ласковый, добрый, он настолько меня раскрепостил (а волнение было страшное), что я сыграла на одном дыхании. Хотя мне и говорили, что вроде как характер у него сложный. В тот же день меня утвердили. С Мягковым мы встретились уже на площадке, всего на три съемочных дня. Ничего не скажу плохого, но точно знаю, если бы мы пробовались с Андреем, я не получила бы эту роль».

На премьеру «Иронии судьбы...» в Дом кино Ольга Науменко пришла с будущим мужем Александром Скворцовым.

Когда Ольга увидела себя на экране, то обомлела: