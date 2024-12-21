Ольга Науменко, сыгравшая в новогоднем фильме Эльдара Рязанова, теперь работает больше, чем в молодости, и сделала пластику

Всенародную любовь ей принесла роль хрупкой и робкой Вари в телесериале «Тени исчезают в полдень». Науменко снялась более чем в 70 картинах, но ее самой узнаваемой ролью остается Галя из главного новогоднего фильма страны «Ирония судьбы, или С легким паром!». И в этом году миллионы телезрительниц опять посочувствуют Гале, которую 31 декабря бросил Женя Лукашин. Журнал «Телепрограмма» рассказывает, как сейчас живет Ольга Науменко.
Жизнь с нового лица
На юбилей Ольга Науменко работала - вышла на сцену в роли Марфы Кабановой в спектакле «Гроза. Искушение» по пьесе Александра Островского. Спектакль шел в Московском драматическом театре имени Гоголя, где актриса служит больше 50 лет. Еще в декабре у Науменко премьера в Театре наций - в спектакле «Тартюф» она исполнит роль Пернель. В Театре им. Пушкина Ольга Николаевна играет в паре с Верой Алентовой в «Мадам Рубинштейн». Плюс антрепризные постановки. График спектаклей у актрисы плотный - работает и в праздничные дни. Продолжает сниматься - недавно зрители видели Науменко в фильме «Баба Яга спасает мир», в сериалах «Раневская», «СуперИвановы» и многих других.
Живет актриса одна в двухкомнатной квартире в центре Москвы. День рождения Ольга Николаевна отметила днем позже в кругу семьи - ее навестила дочка, 34-летняя Светлана Скворцова (журналистка, переводчик), внуки. Наследница звезды экрана живет отдельно, но всегда на связи с мамой. Как говорит Науменко: все, что она делает в жизни, - для единственной дочери. Науменко оказалась однолюбом. Замужем была один раз и прожила с мужем 32 года - заслуженный артист Александр Скворцов умер в 2009 году.
Ольга с мужем Александром Скворцовым и дочерью Светланой. Фото: личный архив Ольги Науменко
Теперь Ольга Николаевна не соглашается играть в сериалах, если героиня по сценарию болеет онкологией, - ее муж скоропостижно умер от этой болезни. Ольга Науменко тяжело переживала смерть мужа - быстро вышла на сцену, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. На ее долю выпало много испытаний - в молодости они с мужем похоронили годовалую дочь, которая умерла от тяжелой болезни. Женщина выстояла после такого горя и родила Светлану в 40 лет.
Науменко умеет ценить каждый день жизни и с радостью много работает - благо здоровье позволяет. Актриса весьма энергична, бодра, и морщинок с годами стало меньше. Науменко не скрывает: «Одну пластическую операцию сделала, но тогда сказала себе, что это первый и последний раз. Это очень тяжело, но самый эффективный способ, потому что какие бы кремы замечательные ни были - чудес не бывает». Сейчас Науменко для поддержания здоровья и формы питается только правильно, не позволяя себе вредной пищи. А за лицом регулярно следит в кабинете косметолога.
Пробы с Олегом Далем
На роль Гали пробовались многие актрисы, в том числе Наталья Гвоздикова. Пробы Науменко проходила с Олегом Далем, так как на роль Жени Лукашина тоже было много претендентов. Науменко и Даль на пробах играли первую сцену фильма - наряжали елку и разговаривали про Катанянов. Науменко вспоминала: «Мне очень повезло с Олегом! Чудный, нежный, ласковый, добрый, он настолько меня раскрепостил (а волнение было страшное), что я сыграла на одном дыхании. Хотя мне и говорили, что вроде как характер у него сложный. В тот же день меня утвердили. С Мягковым мы встретились уже на площадке, всего на три съемочных дня. Ничего не скажу плохого, но точно знаю, если бы мы пробовались с Андреем, я не получила бы эту роль».
На премьеру «Иронии судьбы...» в Дом кино Ольга Науменко пришла с будущим мужем Александром Скворцовым.
Когда Ольга увидела себя на экране, то обомлела:
«На моем лице было видно все, что должно быть незаметным, например ярко прокрашенные брови.
Роль невесты Жени Лукашина (Андрей Мягков) сделала артистку знаменитой. Фото: кадр из фильма
Правильно мне говорила Брыльска:
«Дружи с операторами». Она-то на экране выглядела необыкновенно красивой. Меня всю жизнь расспрашивают про «Иронию…», а еще любопытствуют: «В Новый год вы тоже смотрите этот фильм?» Ну что я, сумасшедшая? Садиться у экрана и смотреть кадры, которые знаю наизусть. Разве что включаю фоном и наслаждаюсь песнями Таривердиева».