Рэпер Натан о человеке года, кринже года и своей стратегии в шоу «Звезды в джунглях»: «Никто не приходит в голову, кроме меня самого»

В этом году жизнь певца Натана (Алишера Мирзохонова) повернулась на 180 градусов. И теперь он желанный гость на любых мероприятиях. В кулуарах шепчутся, что такой успех связан отнюдь не с творческими победами, а с любовными перипетиями на шоу «Звезды в джунглях».
Ведь отныне Натан – первый парень на деревне, а точнее в колумбийских джунглях. И все благодаря роману с Лерчек и кратковременной интрижке с Бьянкой. А на днях, по следам своих приключений, музыкант даже выпустил автобиографичный трек «Не святой».
На статуэтку «Золотой граммофон» в паре с Ириной Дубцовой он все-таки получил за песню «Тянет». И в кулуарах пообщался с журналистами.
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«Объективная критика расстраивает»
- Как вы чувствуете себя в конце года? Уставшим или же, наоборот, ощущаете энтузиазм?
- Энтузиазм просто некуда девать. Я думаю, большое количество людей уже в курсе всех происшедших событий.
Наверное, я за этот год устал.
- На что сейчас направлены ваши усилия?
- Все время работаю. Сейчас появились какие-то другие моменты. И погружаться во все происходящее не хотелось бы.
Поэтому я выбираю для себя радостные события.
- Вас расстраивает агрессивная критика, которой вы подвергаетесь сейчас?
- Объективная критика – конечно, да.
Натан. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
- Вас называют чуть ли не кринжем года… Как к этому относитесь?
- Как я отношусь, что меня называют кринжем года? Не то, чтобы я этим гордился, но мнение артистов, как и обычных людей, меняется. Я надеюсь, что с моей стороны это изменится в скорейшем времени.
- Если бы вы могли что-то изменить в прошлом, что бы это было?
- Сделал бы какое-нибудь вложение. В биткоин, например. Вы же об этом меня спрашиваете…
«Ем один раз в день – и то фастфуд»
- Смотрите сейчас серии шоу «Звезды в джунглях»?
- Нет, не смотрю, но потому что мне действительно не хватает времени. Иногда даже нет возможности перекусить.
Натан. Фото: телеканал ТНТ
- Все-таки была ли у вас какая-то стратегия игры в шоу «Звезды в джунглях»?
- Сейчас, наверное, от меня глупо будет услышать что-то умное…
- Поделитесь, пожалуйста, своими эмоциями от получения «Золотого граммофона»…
- Я, честно говоря, не могу сосредоточиться на этом событии. Потому что у меня происходит все это (обсуждение шоу «Звезды в джунглях» - прим. ред). И сейчас мы с командой пойдем отмечать получение награды.
Это действительно радостное событие за весь этот год. Да, конечно, я буду рад и счастлив отметить его. Шампанское уже взято!
- Кого вы бы могли назвать человеком года?
- Никто не приходит в голову, кроме меня самого.
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