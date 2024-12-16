Рэпер Натан о человеке года, кринже года и своей стратегии в шоу «Звезды в джунглях»: «Никто не приходит в голову, кроме меня самого»

В этом году жизнь певца Натана (Алишера Мирзохонова) повернулась на 180 градусов. И теперь он желанный гость на любых мероприятиях. В кулуарах шепчутся, что такой успех связан отнюдь не с творческими победами, а с любовными перипетиями на шоу «Звезды в джунглях».

Ведь отныне Натан – первый парень на деревне, а точнее в колумбийских джунглях. И все благодаря роману с Лерчек и кратковременной интрижке с Бьянкой. А на днях, по следам своих приключений, музыкант даже выпустил автобиографичный трек «Не святой».

На статуэтку «Золотой граммофон» в паре с Ириной Дубцовой он все-таки получил за песню «Тянет». И в кулуарах пообщался с журналистами.

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«Объективная критика расстраивает»

- Как вы чувствуете себя в конце года? Уставшим или же, наоборот, ощущаете энтузиазм?

- Энтузиазм просто некуда девать. Я думаю, большое количество людей уже в курсе всех происшедших событий.

Наверное, я за этот год устал.

- На что сейчас направлены ваши усилия?

- Все время работаю. Сейчас появились какие-то другие моменты. И погружаться во все происходящее не хотелось бы.

Поэтому я выбираю для себя радостные события.

- Вас расстраивает агрессивная критика, которой вы подвергаетесь сейчас?

- Объективная критика – конечно, да.