Как выглядели русские топ-модели Шейк, Водянова и другие до отъезда в Америку и Европу

Русские женщины - гордость планеты Земля. Стоит заглянуть в любой медвежий угол страны, и можно обнаружить целую галерею красавиц, сражающих наповал. Не все из них мечтают переехать в столицу, тем более в Голливуд и Европу, чтобы покорять мир с обложек глянцевых журналов. Но у некоторых это все же получается весьма успешно. В подборке «Телепрограммы» - первые фото русских моделей с мировым именем из тех времен, когда они еще жили в своих маленьких российских городках.
Ирина Шейк, 38
Фото: Global Look Press
Бывшая девушка Криштиану Роналду и мать дочери Брэдли Купера, которую сайт Models называет иконой индустрии моды, родилась в Челябинской области, в городе Еманжелинске в семье татарского шахтера Валерия Шайхлисламова (это и есть настоящая фамилия красотки) и учительницы Ольги Шайхлисламовой. По стопам мамы Ира могла пойти, если бы после переезда в Челябинск на одном из конкурсов красоты 14-летнюю фигуристую девушку не заприметил Гия Джикидзе - модельный скаут известного агентства Viva Model Management, «перевезший» в мир моды и Наталью Водянову с Полиной Куклиной.
Так началось восхождение модели, которая до сих пор не забывает Россию, любит пельмени и ходит в баню, даже живя в Нью-Йорке.
Фото: личная страница Ирины Шейк в социальной сети
На подростковых фото из России видно, почему на Ирину обратили внимание: естественные вихры, бесконечные ноги, идеальная фигура и грудь - то, что сводило с ума мужскую часть земляков девушки.
Наталья Водянова, 42
Фото: Global Look Press
В любые сказки про Золушку и латиноамериканские мыльные оперы можно брать на главные роли Наталью Водянову - простую блондинку из бедной нижегородской семьи, совершившую гагаринский взлет от прилавка с мороженым, которое она продавала, до мировых подиумов, многомиллионных контрактов и жизни во Франции с местным миллиардером. Примерно все бренды, о которых вы только могли слышать, работали с нашей звездой: Gucci, Chanel, Christian Dior, Calvin Klein, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Herm`еs, Kenzo и так далее. Безусловно, у Водяновой есть неповторимый инопланетный шарм (чем-то напоминает Роми Шнайдер).
Фото: личная страница Натальи Водяновой в социальной сети
Но если взглянуть на нижегородские снимки Натальи, станет отрадно и за других русских девушек - ведь таких красавиц на улицах нашей страны еще очень и очень много.
Саша Лусс, 32
Фото: Global Look Press
Александра Лусс - актриса, модель и лицо линий Dior Beauty и Carolina Herrera - родом из Магадана, не самого перспективного для топ-моделей города. Девочка родилась в семье врачей и в принципе уже была готова пойти по стопам родителей, настраивавших Сашу на продолжение династии. Но уже в 15 лет колоритная блондинка заключила первый контракт с агентством Avant Models. Шел 2007 год - обложки мирового глянца, супердоходы, работа с Карлом Лагерфельдом и главные роли в картинах «Анна» и «Флирт с дьяволом» были только впереди.
Фото: личная страница Саши Лусс в социальной сети
Даже на подростковых фото Саши скрыть харизму и пронзительный взгляд довольно сложно.
Наташа Поли, 39
Фото: Global Look Press
Весь мир знает Наташу Поли как супермодель, участвовавшую в показах почти всех топовых брендов, в числе которых Versace, Balmain, Givenchy, Roberto Cavalli, Christian Dior, Gucci, Dolce & Gabbana, Chanel и так далее. Vogue включал девушку в список лучших моделей мира в нулевых, шоу Victoria’s Secret приглашало к участию, а голландский бизнесмен Питер Баккер взял в жены. И все же в Перми, в которую красотка иногда залетает, ее помнят как Наташу Полевщикову - ученицу школы № 49 Мотовилихинского района.
Фото: личная страница Наташи Полли в социальной сети
По ранним фото Поли видно, что она обладала обезоруживающей улыбкой, идеальным для моделей разрезом глаз и бесконечным зарядом естественной красоты.
Анна Вьялицына, 38
Фото: Global Look Press
Землячка Натальи Водяновой, как и Саша Лусс, родилась в семье врачей (папа впоследствии стал видным спортивным функционером и возглавил футбольный клуб «Волга»). Анна окончила горьковскую школу № 70 с золотой медалью и тоже начала карьеру модели в 15 - засветилась в Петербурге на кастинге MTV’s Fashionably Loud Europe - и пошла колесить по европейским модным домам. Работала, как и коллеги из России, со всеми крупными брендами, снималась в клипе группы Maroon 5 и пятой части «Крепкого орешка», выходила на обложках и даже была вовлечена в слухи про интрижку с Леонардо ДиКаприо (в итоге родила от старшего вице-президента компании Yahoo Адама Кэхана).
Фото: личная страница Анны Вьялицыной в социальной сети
Крупные уши, пухлые губы, высокий рост - по первым фото было очевидно, что кабинет в поликлинике едва ли станет пределом мечтаний обворожительной девушки.