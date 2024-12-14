Как выглядели русские топ-модели Шейк, Водянова и другие до отъезда в Америку и Европу

Бывшая девушка Криштиану Роналду и мать дочери Брэдли Купера, которую сайт Models называет иконой индустрии моды, родилась в Челябинской области, в городе Еманжелинске в семье татарского шахтера Валерия Шайхлисламова (это и есть настоящая фамилия красотки) и учительницы Ольги Шайхлисламовой. По стопам мамы Ира могла пойти, если бы после переезда в Челябинск на одном из конкурсов красоты 14-летнюю фигуристую девушку не заприметил Гия Джикидзе - модельный скаут известного агентства Viva Model Management, «перевезший» в мир моды и Наталью Водянову с Полиной Куклиной.

Так началось восхождение модели, которая до сих пор не забывает Россию, любит пельмени и ходит в баню, даже живя в Нью-Йорке.