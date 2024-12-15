Крупные шары и веточки из гербария вместо дождика: как артисты украшают свои дома к Новому году

Ксения Бородина пригласила декораторов, которые соорудили стильную елку с помощью огромных шаров и свеч с искусственными огнями. Максимум два вида украшений - один из трендов в этом деле. А вместо Деда Мороза со Снегурочкой под елку теперь модно посадить семью лесных обитателей. У Бородиной это медведи.