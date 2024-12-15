Крупные шары и веточки из гербария вместо дождика: как артисты украшают свои дома к Новому году

Посмотрели, как артисты украсили дома, узнали тренды новогоднего декора.
Фото: личная страница Елены Ксенофонтовой в социальной сети
Елена Ксенофонтова нарядила елку коллеге - актрисе Алике Смеховой. Ксенофонтова много лет занимается новогодним декором. На этом дереве мы видим тренд сезона - шаров мало, но они крупные.
Фото: личная страница Елены Ксенофонтовой в социальной сети
Рядом елка, которую Елена поставила у себя дома, на ней - игрушки прошлого века, а вместо дождика и прочей мишуры - веточки из гербария.
Фото: личная страница Ольги Орловой в социальной сети
Ольга Орлова украсила весь свой огромный загородный дом: венки, икебаны, гирлянды. Чтобы порадовать дочку Анну, певица и ведущая установила светящиеся игрушки в виде животных.
Фото: личная страница Ольги Орловой в социальной сети
Пока это самая высокая звездная елка - выше 3 м.
Фото: личная страница Ксении Бородиной в социальной сети
Ксения Бородина пригласила декораторов, которые соорудили стильную елку с помощью огромных шаров и свеч с искусственными огнями. Максимум два вида украшений - один из трендов в этом деле. А вместо Деда Мороза со Снегурочкой под елку теперь модно посадить семью лесных обитателей. У Бородиной это медведи.
Фото: личная страница Леры Кудрявцевой в социальной сети
Лера Кудрявцева украшала дом сама, ее фишка - оригинальные шары, на которые надели чехлы из бахромы.
Фото: личная страница Анастасии Волочковой в социальной сети
Анастасия Волочкова нарядила елку по бартеру за рекламу в соцсетях. Вышло красиво - акцент сделан на гирляндах на дереве и на лестнице.
Еще советы
Фото: shutterstock
- Украшать новогоднее дерево нужно так, чтобы вам самим нравилось. Особые чувства вызывают елки, которые наряжают игрушками, оставшимися от бабушек и дедушек.
- Если дерево искусственное, придумайте несколько композиций с живыми ветками. Украсьте их фруктами и деревянными игрушками.
- Если у вас есть кот, неравнодушный к мишуре и блестящим шарикам, то можно нарядить дерево лишь красивой гирляндой. Так вы прослывете модным декоратором и сбережете здоровье котика.
- Астролог Инна Любимова составила инструкцию по встрече Нового года. Есть там советы и про декор дома. 2025-й - год Зеленой Деревянной Змеи. Не нужно заполонять дом множеством змеиных фигурок - достаточно одного сувенира. По мнению Инны Любимовой, лучшее новогоднее дерево - это пихта.