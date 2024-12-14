Как строила свою личную жизнь Марина Федункив

Вместе они прожили ни много ни мало 12 лет, при этом официально отношения не оформляли. Ни о какой сцене речи тогда еще не шло - в девяностые Марина, как и вся страна, пыталась выживать.

- Кучу профессий сменила, - вспоминала она потом. - Посуду мыла, проводницей на поездах работала, на теплоходе - массовиком-затейником, в детском доме - ночным воспитателем. На свадьбах я садилась рядом с невестой и часто даже не знала, как ее зовут, зато искренне кричала горько, танцевала и пела для молодоженов.

А вот как только Федункив нашла себя в комедийном амплуа и заблистала в КВН, дома начались проблемы. Разойтись пришлось по банальной причине: ревность. Мужчина к стремительному взлету артистки, которая начала колесить по стране с концертами в составе команды «Добрянка», оказался не готов.

- Не все мужчины могут простить твою успешность, если они не самодостаточные, - аккуратно намекала потом Марина. - Была обида: мол, я не хочу быть Федункив плюс один. Завидовали? Да! Если б я была кроткой женщиной, которая: «Ну ничего, все мужики гуляют, перебесится»… Но если уже неинтересно человеку со мной, что я буду, терпеть и выжидать?

После расставания артистка поняла, что в Москве вся сила и пора перебираться в столицу, чтобы выйти на новый уровень. На дворе начались сытые нулевые. В 2004 году Марина переехала в лучший город земли, но счастье выглядело специфически: жили вшестером в трехкомнатной съемной квартире, за койко-место отдавала 15 тыс. руб. «Приходилось выбирать, что купить: сырок или яблоко на обед», - признавалась актриса. Когда Федункив не выдержала и собралась возвращаться в Пермь, о чем сообщила сестре, та ответила, что сожжет аэропорт в этом случае, - и это Марину остановило.

Теперь мы все можем только поблагодарить Наталью Федункив, ту самую сестру. Потому что, сверкнув в скетч-шоу «Даешь молодежь!» 18+, Марина начала уверенное восхождение на комедийный олимп. Пермский народный хит ТНТ «Реальные пацаны» принес артистке, без преувеличения, всенародную славу.

В 2006 году личное счастье забрезжило с новой силой - на горизонте нарисовался настоящий мужчина, которому точно нет никакого дела до достижений Марины на сцене, ведь у него самого в карьере все прекрасно. И с самореализацией нет никаких проблем. Так казалось, когда Федункив закрутила отношения с симпатичным бизнесменом по имени Михаил (фамилию до сих пор не называет, видимо, из опасений), который красиво ухаживал. И если с деньгами у предпринимателя было все хорошо, то с окружением, психикой и самоконтролем - не очень.

- Пил много и долго, это ужасно, - сокрушалась Марина, пытавшаяся сохранить брак. - Я такого и врагу не пожелаю! Приезжаешь с гастролей и прикидываешь, что у тебя украли из дома, что еще там произошло. Люди, которые находятся рядом с алкоголиками или наркоманами, вынуждены жить их жизнью. К тому же у него были другие женщины, с которыми он вращался в одной компании.

В таком режиме пара прожила 13 лет. И детей так и не завела.

- Я строила карьеру, - говорила Марина. - Я не хотела ни семью, ни детей. Просто мы жили и занимались любовью. Я понимала, что если я на это решусь, то уйду из профессии, потому что надо заниматься этим ребенком.

И все же терпение актрисы лопнуло. Когда перед съемками Федункив просила гримеров замазывать синяки, это одно, но когда едешь на гастроли в гипсе, потому что в ходе ссоры муж сломал ей ногу, это уже было за гранью.

Аморе, аморе

Возраст Марины перешел за 40 - отметку, опасную для родов. Актриса отдавала себе отчет в том, что, скорее всего, мамой уже не станет. Как вдруг в жизни пермской звезды появился римский гладиатор Стефано Маджи: импозантный мужчина, окончивший университет Ла Сапиенца по двум специальностям: журналистика и экономика. 35-летний коммерсант прилетал читать лекции в РАНХиГС и, обладая итальянским обаянием и манерами, без труда покорил сердце затюканной жизнью и мужиками Федункив. Актриса растаяла.