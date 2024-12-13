Дмитрий Маликов о хейтерах, вере сына в Деда Мороза и предстоящем юбилее: «В пятницу вечером язык у некоторых моих подписчиков развязывается»

Дмитрий Маликов. Фото: Global Look Press

Певец стал гостем музыкального фестиваля «Песня года».

Дмитрий Маликов обещает, что угостит кофе каждого, кто случайно встретится с ним. Впрочем, есть небольшое условие. Вы должны быть настоящим поклонником творчества артиста.

А о том, где можно встретить певца, о хейтерах и о том, верит ли еще его сын Марк в Деда Мороза, Дмитрий рассказал журналистам в кулуарах музыкального фестиваля «Песня года».

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«В «Звездах в Сибири» я играл не совсем себя»

- Дмитрий, правда, что вы угощаете своих поклонников кофе?

- Если я ваш любимый артист, и я у вас на первом месте в Яндекс музыке, я вас угощу не только кофе, но и всем, чем захотите.

Итак, где же мы можем встретиться? В магазине, в ресторане, на улице…

- А если человек, например, захочет съесть несвежий тунец…

- Лучше пойдем на рынок и купим свежий.

- И с вами можно пойти на рынок?

- Да. Но я чаще захожу в ресторан, на фудкорт, в бар, в кафетерий.

- У вас, наверное, почти и нет хейтеров…

- Минимально. Честно говоря, в этом отношении Телеграм – очень лояльный ресурс. А вообще, конечно, любой человек сталкивается с хейтом.

И потом знаете, я обращаю внимание, что в пятницу поздним вечером язык у некоторых моих подписчиков развязывается. Понятно почему!

Дмитрий Маликов. Фото: Global Look Press

- Как вы думаете, новогодние огоньки еще не изжили себя?

- В любом случае новогодние передачи же себя не изжили. Все равно в Новый год должно быть что-то напоказ.

Поэтому это просто будет называться не Новогодний огонек, а как-то иначе. Я вот недавно снялся в хорошей передаче «Звезды на НТВ».

Замечательный фильм идет «Звезды в Сибири». Первый уикенд прошел, мы все волнуемся!

- Как вам актерский опыт в этом фильме?

- Эта работа сложная с точки зрения времени, а с точки зрения исполнения – нет, потому что я играл самого себя. Хотя, конечно, не совсем себя.

«Я всегда шучу экспромтом»

- Вы в одном из своих постов написали, что ваша песня Love story про отношения в стиле БДСМ. Это действительно так?

- Ну нет, конечно (Смеется). Но в любом случае человек то страдает, переживает, то у них опять любовь. Это же как бы эмоции. Это одна из самых безобидных моих шуток.

- А стендапы еще не пробовали записывать?

- Я в стендапах. «Звезды на НТВ» это и есть стендап. Вот придете ко мне в Кремль 31 января на юбилейный концерт, и я там буду шутить.

Дмитрий Маликов с сыном Марком. Фото: соцсети Дмитрия Маликова

- Вы заранее придумаете шутки?

- Нет, конечно. Я всегда шучу экспромтом.

- А сами на шутки обижаетесь?

- Если зло шутят, то конечно. Я же человек.

- Что собираетесь придумывать на свой юбилей?

- Ничего необычного. Я просто сделаю для своих многочисленных друзей банкет.

- Но пока вернемся в Новый год. Ваш сын Марк еще верит в Деда Мороза?

- Верит. Вот сейчас ждет.

- Но Дед Мороз – это вы…

- Конечно. Я же ДМ!

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