Дмитрий Маликов о хейтерах, вере сына в Деда Мороза и предстоящем юбилее: «В пятницу вечером язык у некоторых моих подписчиков развязывается»

Дмитрий Маликов обещает, что угостит кофе каждого, кто случайно встретится с ним. Впрочем, есть небольшое условие. Вы должны быть настоящим поклонником творчества артиста.

А о том, где можно встретить певца, о хейтерах и о том, верит ли еще его сын Марк в Деда Мороза, Дмитрий рассказал журналистам в кулуарах музыкального фестиваля «Песня года».

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«В «Звездах в Сибири» я играл не совсем себя»

- Дмитрий, правда, что вы угощаете своих поклонников кофе?

- Если я ваш любимый артист, и я у вас на первом месте в Яндекс музыке, я вас угощу не только кофе, но и всем, чем захотите.

Итак, где же мы можем встретиться? В магазине, в ресторане, на улице…

- А если человек, например, захочет съесть несвежий тунец…

- Лучше пойдем на рынок и купим свежий.

- И с вами можно пойти на рынок?

- Да. Но я чаще захожу в ресторан, на фудкорт, в бар, в кафетерий.

- У вас, наверное, почти и нет хейтеров…

- Минимально. Честно говоря, в этом отношении Телеграм – очень лояльный ресурс. А вообще, конечно, любой человек сталкивается с хейтом.

И потом знаете, я обращаю внимание, что в пятницу поздним вечером язык у некоторых моих подписчиков развязывается. Понятно почему!