Финансовые итоги - 2024: на что звезды тратили огромные деньги с большим удовольствием

Филипп устроил роскошную презентацию клипа, в котором снял многих звезд шоу-бизнеса. Видео на песню «Черная пантера» (слова Михаила Гуцериева, музыка Сергея Ревтова) назвали «короткометражным фильмом» - его длина 20 мин. Презентация прошла в кинотеатре «Художественный», где аренда на один вечер стартует от 1 млн руб. Все места в зале были заняты звездами - гостями, друзьями Киркорова.

Креативное мероприятие три месяца готовила продюсер Яна Рудковская: «За декор традиционно отвечала Лида Симоновa. Около миллиона страз ушло на то, чтобы сделать пять арт-объектов - черных пантер». Гости пили шампанское, а угощали тортом от кондитеров Синицких.

Марина Синицкая рассказала про сладкую полутораметровую пантеру со светящимися глазами из карамели: «1 кг торта стоит 5 тыс. руб., а вес - 50 кг. Плюс декор торта - он обошелся в 800 тыс. руб. Филипп хотел, чтобы торт был грандиозный и обязательно в виде пантеры. Я посмотрела на пригласительные от Филиппа и увидела там интерактивную молнию. Так возникла идея использовать электричество на торте». В общем, в итоге торт обошелся в 1,05 млн руб.

А ведь еще деньги ушли на приглашения, шампанское, работу официантов, 500 подарков - каждый гость получил чемоданчик, а в нем - проигрыватель и виниловый диск с песней звезды. После презентации часть гостей переместилась в модный ресторан - на банкет и ужин по поводу премьеры. Расходы на проведение такого мероприятия могут достигать 5 млн руб. Учитывая, что гонорар певца Киркорова на новогоднем корпоративе в два раза больше этой суммы, для него это сущий пустяк.