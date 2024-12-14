Финансовые итоги - 2024: на что звезды тратили огромные деньги с большим удовольствием

Лариса Гузеева: вилла в тропиках за 13,2 млн руб.
Фото: личная страница Ларисы Гузеевой в социальной сети
65-летняя заслуженная артистка и ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева в начале зимы отметила новоселье на Бали. Гузеева похвасталась покупкой в соцсетях: «Поздравьте меня! У меня теперь есть здесь недвижимость! Приезжайте!» Артистка сообщила о приобретении двухэтажного дома с панорамным видом на океан за $127 тыс. (13,2 млн руб.). Гузеева обмолвилась, что прилетать на Бали планирует не чаще раза в год на две недели. В остальное время дом планируется сдавать в аренду. Вилла расположена в новом комплексе застроек, где есть общий бассейн площадью 39 кв. м.
А может, Лариса Александровна еще и огородик разобьет. Фото: личная страница Ларисы Гузеевой в социальной сети
Учитывая, что в фотоотчете о пребывании на Бали и заключении сделки упоминается застройщик, то можно предположить, что артистка получила недвижимость с большой скидкой за свой звездный статус.
Тимати: картина за 63,6 млн руб.
Тимати (справа) так радовался полотну, что можно было подумать, он сам его написал. Фото: личная страница Тимати в социальной сети
41-летний бизнесмен и музыкант Тимати (Тимур Юнусов) купил за €578 тыс. (63,6 млн руб.) на отечественном аукционе картину известного художника-нонконформиста Олега Целкова под названием «Ребенок с шариком» (1988). Тимати коллекционирует произведения искусства. Картины Целкова легко узнать по главным образам - как говорил сам художник, это «лица, в которых отпечатались миллионы лет, прожитые человечеством в прошлом». Придуманный типаж называли по-разному: «надувной манекен», «пузырь» и т. п. Сам Целков называл его просто «рожица». Тимати покупкой доволен: «До конца не мог осознать уровня этой работы, пока не увидел вживую. Ну а после знал, что этой возможности я не упущу». У нас картины Целкова стоят несколько дешевле, чем за границей. К примеру, три года назад на аукционе Sotheby's картину Олега Целкова «Мальчик с воздушными шарами» (1957 год) продали за $760 тыс. (79 млн руб.). Целков умер в возрасте 86 лет три года назад в Париже, где жил с женой и приемной дочерью, которая теперь представляет его интересы. Ольга Целкова говорит, что отец писал до самой смерти и картин осталось много. Каждая из них продается за огромные деньги.
Виктория Боня: хобби за 25 млн руб.
Русские идут! Для гламурной особы у Вики необычное увлечение. Фото: личная страница Вики Бони в социальной сети
45-летие блогер Виктория Боня отметила в московском ресторане. Боня сообщила: «Это первый день рождения, когда мне дарят деньги. У меня есть абсолютно все. Но в следующем году я собираюсь покорять Эверест, а это удовольствие не из дешевых. Поэтому все деньги, а это около 25 млн рублей, собираю на него». Друзья дарили Виктории конверты с деньгами и покупали торт, как на свадьбе: к примеру, друг блогерши Иван купил кусочек за 15 млн руб. Виктория Боня уже набрала в виде подарков богатых друзей искомую сумму - около 25 млн руб.
Как известно, хобби Виктории Бони стоит дорого - блогер два года покоряет вершины разных гор по всему миру. Она неоднократно была в Гималаях, этой осенью успела забраться на Манаслу (гора высотой более 8 тыс. м) и на гору Амадаблам (более 6 тыс. м). На новую экипировку Боня потратила около 2 млн руб., дорого стоит сам экстремальный тур. А в следующем году обещает потратить еще 6 млн руб. только на съемки фильма о подъеме на Эверест - на эту статью расходов собирает отдельно.
Филипп Киркоров: презентация клипа за 5 млн руб.
Гости Филиппа были изумлены тортом-пантерой. Фото: Екатерина Гусева/КП
Филипп устроил роскошную презентацию клипа, в котором снял многих звезд шоу-бизнеса. Видео на песню «Черная пантера» (слова Михаила Гуцериева, музыка Сергея Ревтова) назвали «короткометражным фильмом» - его длина 20 мин. Презентация прошла в кинотеатре «Художественный», где аренда на один вечер стартует от 1 млн руб. Все места в зале были заняты звездами - гостями, друзьями Киркорова.
Креативное мероприятие три месяца готовила продюсер Яна Рудковская: «За декор традиционно отвечала Лида Симоновa. Около миллиона страз ушло на то, чтобы сделать пять арт-объектов - черных пантер». Гости пили шампанское, а угощали тортом от кондитеров Синицких.
Марина Синицкая рассказала про сладкую полутораметровую пантеру со светящимися глазами из карамели: «1 кг торта стоит 5 тыс. руб., а вес - 50 кг. Плюс декор торта - он обошелся в 800 тыс. руб. Филипп хотел, чтобы торт был грандиозный и обязательно в виде пантеры. Я посмотрела на пригласительные от Филиппа и увидела там интерактивную молнию. Так возникла идея использовать электричество на торте». В общем, в итоге торт обошелся в 1,05 млн руб.
А ведь еще деньги ушли на приглашения, шампанское, работу официантов, 500 подарков - каждый гость получил чемоданчик, а в нем - проигрыватель и виниловый диск с песней звезды. После презентации часть гостей переместилась в модный ресторан - на банкет и ужин по поводу премьеры. Расходы на проведение такого мероприятия могут достигать 5 млн руб. Учитывая, что гонорар певца Киркорова на новогоднем корпоративе в два раза больше этой суммы, для него это сущий пустяк.