Яна Кошкина о любимом муже, будущем ребенке и новом члене семьи: «У меня в жизни все распланировано»

В Москве прошла премьера фильма «Елки 11». И одной из гостей мероприятия стала телеведущая Яна Кошкина.
В октябре прошлого года Яна вышла замуж. Ее избранником стал успешный бизнесмен Андрей Черкасов, который младше супруги на 7 лет.
Как ранее выяснял портал Super.ru, он наряду со своим другом, комиком Гариком Харламовым является совладельцем популярного караоке-клуба «Невские мелодии». Также бизнесмен коллекционирует дорогие автомобили.
Долгое время Яна Кошкина тщательно скрывала личность любимого мужчины, однако потом показала их совместные фотографии во время отдыха на Мальдивах. Правда, лицо таинственного супруга все же было скрыто за темными очками.
Корреспондент Teleprogramma.org поговорила с Яной Кошкиной о мужчине, которого она любит, и о планах на новогоднюю ночь.
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«Самый лучший период в моей жизни»
- Яна, вы уже год находитесь в новом статусе. Как вообще складывается ваша семейная жизнь?
- Прекрасно. Самый лучший период в моей жизни!
- Муж сопровождает вас на светских мероприятиях?
- Он часто на работе. Так что далеко не всегда.
- Уже задумываетесь о пополнении?
- Я думаю, что это дается свыше.
Яна Кошкина на премьере фильма «Елки 11». Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
- Но уже составляете какой-то план в голове?
- Вообще, надо следить за своим здоровьем. И это не всегда связано с интересным положением.
Если честно, у меня в жизни все распланировано. Поэтому все должно идти этапно. Я очень серьезно подхожу к данному вопросу.
«Он стал нашим полноценным членом семьи»
- Сформировались ли в вашей семье уже какие-то традиции? Например, совместный просмотр фильмов?
- Конечно. И фильмы смотреть, и гулять с нашей собакой. У нас не так давно появился домашний питомец.
Мы его взяли из приюта. Он стал нашим полноценным членом семьи. И прогулки с ним – это особенное удовольствие.
Яна Кошкина с мужем. Фото: соцсети
- Как планируете отмечать Новый год?
- Я надеюсь, что в этом году, как и мечтаю, я встречу праздник с семьей, в полном составе. Бой курантов встречу за столом, слушая речь нашего президента.
Для меня это важно. Но бывают такие моменты, когда надо провести Новый год на работе.
- Сами готовите праздничный стол?
- Конечно.
- А что у вас обычно на новогоднем столе?
- Традиционные блюда: оливье, селедка под шубой.
- Как планируете провести первые десять дней Нового года?
- Мы хотим уехать в Мурманск, увидеть северное сияние. Надеюсь, что нам повезет. Пока такие планы!
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