Яна Кошкина о любимом муже, будущем ребенке и новом члене семьи: «У меня в жизни все распланировано»

В Москве прошла премьера фильма «Елки 11». И одной из гостей мероприятия стала телеведущая Яна Кошкина.

В октябре прошлого года Яна вышла замуж. Ее избранником стал успешный бизнесмен Андрей Черкасов, который младше супруги на 7 лет.

Как ранее выяснял портал Super.ru, он наряду со своим другом, комиком Гариком Харламовым является совладельцем популярного караоке-клуба «Невские мелодии». Также бизнесмен коллекционирует дорогие автомобили.

Долгое время Яна Кошкина тщательно скрывала личность любимого мужчины, однако потом показала их совместные фотографии во время отдыха на Мальдивах. Правда, лицо таинственного супруга все же было скрыто за темными очками.

Корреспондент Teleprogramma.org поговорила с Яной Кошкиной о мужчине, которого она любит, и о планах на новогоднюю ночь.

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«Самый лучший период в моей жизни»

- Яна, вы уже год находитесь в новом статусе. Как вообще складывается ваша семейная жизнь?

- Прекрасно. Самый лучший период в моей жизни!

- Муж сопровождает вас на светских мероприятиях?

- Он часто на работе. Так что далеко не всегда.

- Уже задумываетесь о пополнении?

- Я думаю, что это дается свыше.