«Песня года»: как туда попал Кобзон и кто сейчас самый популярный певец страны

В Москве 7 декабря снимают самый известный телевизионный концерт - «Песню года», где споют почти все эстрадные звезды страны. Еще можно купить билеты - цена от 4500 руб. Музыкальный фестиваль «Песня года 2024» выйдет в эфир 1 и 2 января 2025 года на телеканале «Россия». Это будет уже 53-й выпуск «Песни года». Вспоминаем, как это было раньше.
Фото: кадр из видео
Лев Лещенко на сцене самой первой «Песни года» с композицией о фронтовиках «Товарищ» (музыка Олега Иванова, слова Александра Прокофьева). Она была признана лучшей среди комсомольских песен 1971 года радиостанцией «Юность» вместе с Центральным комитетом комсомола. По результатам голосования зрителей песня также стала лидером. В те годы люди присылали письма на ЦТ, где называли лучшие песни года. Правила гласили: по результатам подсчета голосов зрителей составляли список лучших композиций года. Народный артист Лев Лещенко - главный рекордсмен «Песни года»: в этом декабре выступит в 50-й раз.
Фото: кадр из видео
Иосиф Кобзон в 1973 году выступил с песнями «Где-то далеко» и «Мгновения» (музыка Микаэла Таривердиева, слова Роберта Рождественского) из кинофильма «Семнадцать мгновений весны». Кобзон единственный, кому доверяли исполнить сразу две песни. И теперь это право только у самых любимых публикой артистов.
Фото: Анатолий Жданов
В 2013 году Кобзон экспериментирует с группой «Республика» и треком «Вишневые розы» (музыка Андрея Пряжникова, слова Михаила Гуцериева).
Фото: кадр из видео
Валентина Толкунова с песней «Носики-курносики» (музыка Бориса Емельянова, слова Ангелины Булычевой) впервые спустилась в зал и пела, сидя рядом со зрителями. Кстати, грампластинка - эмблема «Песни года» и главная декорация - тогда была вот такой огромной.
Фото: кадр из видео
В истории фестиваля две самые заметные пары ведущих. Ангелина Вовк и Евгений Меньшов, Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева провели фестиваль по 17 раз.
Фото: Persona Stars
Фото: Михаил Фролов/КП
В этом году Лера и Сергей пойдут на рекорд. Именно Ангелина Вовк спасла «Песню года», когда в 1991 году ее закрыли и в эфир поставили хит-парад «Останкино»: «Но его не принял зритель.
Зазвучали новые ритмы, далекие от тех, к которым привыкло ухо советского слушателя. В «Песне года» такие голоса были - головокружительное исполнение. Муслим Магомаев - это начало всех начал. Конечно, народ все равно хотел «Песню года». Но никто почему-то не отваживался пойти и отстоять эту программу. Так как мне терять было нечего, я стала ходить по кабинетам. И мне помог его величество случай. Я жила на одной лестничной клетке с Егором Яковлевым. Он тогда стоял во главе всего телевидения «Останкино». Наши с ним квартиры - одна дверь напротив другой…» Вовк обратилась к нему с просьбой прийти на прием: «И я отправилась к нему, мы поговорили. Он позвонил Горбачеву, и они приняли решение вернуть «Песню года» на свое место. Это была лично моя победа».
Фото: t.me/shaman_channel
Самый популярный исполнитель страны SHAMAN с дипломом «Песни года». Традиция фестиваля вручать дипломы авторам песни-победителя - отмечать тех людей, кто обычно остается за кадром славы. SHAMAN тогда сообщил: «Впервые выступил на «Песне года» как исполнитель и впервые стал лауреатом этого телевизионного фестиваля как автор песни «Встанем».