«Песня года»: как туда попал Кобзон и кто сейчас самый популярный певец страны

В этом году Лера и Сергей пойдут на рекорд. Именно Ангелина Вовк спасла «Песню года», когда в 1991 году ее закрыли и в эфир поставили хит-парад «Останкино»: «Но его не принял зритель.

Зазвучали новые ритмы, далекие от тех, к которым привыкло ухо советского слушателя. В «Песне года» такие голоса были - головокружительное исполнение. Муслим Магомаев - это начало всех начал. Конечно, народ все равно хотел «Песню года». Но никто почему-то не отваживался пойти и отстоять эту программу. Так как мне терять было нечего, я стала ходить по кабинетам. И мне помог его величество случай. Я жила на одной лестничной клетке с Егором Яковлевым. Он тогда стоял во главе всего телевидения «Останкино». Наши с ним квартиры - одна дверь напротив другой…» Вовк обратилась к нему с просьбой прийти на прием: «И я отправилась к нему, мы поговорили. Он позвонил Горбачеву, и они приняли решение вернуть «Песню года» на свое место. Это была лично моя победа».