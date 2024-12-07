Как наследники Успенской, Круга, Гурцкой и Павлиашвили поддерживают родителей после потрясений в семье

Татьяна Плаксина (34 года) и Любовь Успенская (70 лет)

Певица Любовь Успенская востребована и на массовых концертах, и на частных, потому что у нее огромный репертуар, в котором много хитов. Этой осенью у артистки случилось очередное ЧП с единственной дочерью Татьяной. Любовь Залмановна переживала этот период тревожно, даже брала небольшую паузу в концертной деятельности. Говорят, что Татьяна прошла курс лечения от определенных зависимостей в клинике и вернулась к привычному образу жизни.

Любовь Успенская выступает с дочерью на одной сцене, которая, как известно, и лечит, и кормит семью. У Татьяны Плаксиной есть свой репертуар, она исполняет несколько песен в концертах с Любовью Успенской. Любовь Залмановна сообщала нам: «Когда Таня начинает петь, то всем нравится ее тембр. На нашем последнем концерте ее зал не отпускал, они кричали - еще, еще. Каждый раз убеждаюсь, что Таня достойна быть самостоятельной артисткой, а не просто дочерью Успенской. И уж тем более она не заслуживает домыслов о том, что «попала на сцену по блату». В предновогоднем декабре средний гонорар звезды - 3,5 млн руб. А если артистка выступает с Татьяной, то к гонорару добавляется 500 тыс. руб.

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