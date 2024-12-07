Как наследники Успенской, Круга, Гурцкой и Павлиашвили поддерживают родителей после потрясений в семье

Татьяна Плаксина (34 года) и Любовь Успенская (70 лет)
Певица Любовь Успенская востребована и на массовых концертах, и на частных, потому что у нее огромный репертуар, в котором много хитов. Этой осенью у артистки случилось очередное ЧП с единственной дочерью Татьяной. Любовь Залмановна переживала этот период тревожно, даже брала небольшую паузу в концертной деятельности. Говорят, что Татьяна прошла курс лечения от определенных зависимостей в клинике и вернулась к привычному образу жизни.
Любовь Успенская выступает с дочерью на одной сцене, которая, как известно, и лечит, и кормит семью. У Татьяны Плаксиной есть свой репертуар, она исполняет несколько песен в концертах с Любовью Успенской. Любовь Залмановна сообщала нам: «Когда Таня начинает петь, то всем нравится ее тембр. На нашем последнем концерте ее зал не отпускал, они кричали - еще, еще. Каждый раз убеждаюсь, что Таня достойна быть самостоятельной артисткой, а не просто дочерью Успенской. И уж тем более она не заслуживает домыслов о том, что «попала на сцену по блату». В предновогоднем декабре средний гонорар звезды - 3,5 млн руб. А если артистка выступает с Татьяной, то к гонорару добавляется 500 тыс. руб.
Леван (37 лет) и Сосо Павлиашвили (60 лет)
Фото: Первый канал
У Сосо Павлиашвили музыкальная семья - с ним в концертах поют и жена Ирина, и сын Леван (от первого брака артиста). Певец Сосо Павлиашвили после развода сохранил хорошие отношения с бывшей женой Нино, которая прекрасно общается с нынешней супругой звезды и их двумя дочками. Старший ребенок звезды Леван окончил Суворовское училище и Военно-технический университет. Но любовь к музыке определила его профессию - Леван дает концерты, часто выступает на одной сцене с отцом со своим репертуаром и дуэтом с отцом. В прошлом году Сосо и Леван стали победителями телешоу «Две звезды. Отцы и дети». Музыка сопровождала Левана с детства: мама Нино - пианистка, папа - скрипач и популярный музыкант. Леван рассказывал «Телепрограмме»: «Я опробовал много сфер, пока во взрослой жизни не понял, что мое призвание было всегда рядом. Получается, что стать артистом будто было предначертано судьбой. Отец всегда был гордостью нашей семьи. В детстве мне безумно нравилось выходить с ним на сцену, чувствовать эту энергетику. Если сравнения и были, то только приятные. Часто говорят, что я копия папы. Возможно, все было бы иначе, если бы я не ощущал на протяжении всей жизни крепкого плеча Сосо».
Александр Круг (22 года) и Ирина Круг (48 лет)
Фото: Иван Макеев/КП
Известного исполнителя Михаила Круга убили, когда его сыну Александру исполнился один месяц. За эти годы Ирина Круг стала звездой шансона - начинала выступать с песнями мужа, сейчас у нее круглогодичные гастроли, есть свой репертуар. Сын Михаила и Ирины учится в ГИТИСе и пробует пробиться на большую сцену: выступает в концертах с мамой, участвовал в телешоу «Новая Фабрика звезд». Сейчас у Ирины Круг тур - и в ее концертах с хитами отца и своими песнями на сцену выходит и Александр Круг. В марте 2025 года Ирина Круг презентует в Кремлевском дворце новую концертную программу «Формула счастья», которую повезет в гастрольный тур. Специальный гость - сын. Ирина Круг о сыне говорит с теплом и надеждой: «Саша действительно талант. Очаровательный, добрый и искренний. У него действительно хороший музыкальный слух, профессиональное образование и голос».
Константин Кучеренко (17 лет) и Диана Гурцкая (46 лет)
Фото: Первый канал
В прошлом году у певицы Дианы Гурцкой скоропостижно скончался муж - 46-летний Петр Кучеренко. Заместитель министра науки и образования, профессор РУДН Кучеренко умер в самолете, возвращаясь с коллегами из командировки на Кубу. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Диана тяжело переживает смерть мужа: «Говорят, что время лечит. Это высказывание банально. Время ничего не лечит. Оно просто учит жить без него. Я скучаю по нему до хрипоты, до боли в душе. Это невероятная тоска, которая сейчас меня душит». Главная поддержка и опора для Дианы Гурцкой - их единственный с Петром сын: Константин прекрасно поет, отучился в музучилище им. Гнесиных. Диана вышла первый раз после смерти мужа на большую сцену с дуэтной песней с сыном Константином. В этом году парень окончил школу и поступил в институт, но периодически продолжает поддерживать маму на сцене. Народная артистка Диана Гурцкая этой осенью провела 15-й международный фестиваль «Белая трость» для талантливых детей с проблемами со зрением, выступает в концертах, в ноябре выпустила новый клип (первый после смерти мужа) на песню «Кофе с тобой».