Выходы недели: Боня вернулась из Монако, а Кравец появилась в строгом брючном костюме

Фото: кадр из фильма

В Москве прошла премьера комедии «Звезды в Сибири», режиссером которой стал Илья Фарфель, а продюсером, автором идеи и исполнителем главной роли - Сергей Светлаков.

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов в фильме сыграли сами себя - звезд, которые ехали на новогодний корпоратив сибирской компании, а попали в деревню среди снегов.

Фото: Михаил Фролов/«КП» - Москва

Ольга призналась, что целый месяц ей пришлось сниматься в одной одежде, с одной прической и с одним и тем же синим маникюром.

Фото: Михаил Фролов/«КП» - Москва

Он проверит на прочность свою дружбу с комиком Дмитрием Брекоткиным.

Фото: Михаил Фролов/«КП» - Москва

Виктория Боня прилетела из Монако в Москву ради эффектного светского выхода.

Фото: Михаил Фролов/«КП» - Москва

Марина Кравец в строгом брючном костюме пришла поддержать мужа, Аркадия Водахова, - одного из продюсеров картины.

Фото: Михаил Фролов/«КП» - Москва

Дмитрий Маликов -в роли Дмитрия Маликова. Но, по его словам, более капризного, чем есть на самом деле.

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