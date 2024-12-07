Выходы недели: Боня вернулась из Монако, а Кравец появилась в строгом брючном костюме

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов в фильме сыграли сами себя - звезд, которые ехали на новогодний корпоратив сибирской компании, а попали в деревню среди снегов.
Фото: Михаил Фролов/«КП» - Москва
Ольга призналась, что целый месяц ей пришлось сниматься в одной одежде, с одной прической и с одним и тем же синим маникюром.
Фото: Михаил Фролов/«КП» - Москва
Он проверит на прочность свою дружбу с комиком Дмитрием Брекоткиным.
Фото: Михаил Фролов/«КП» - Москва
Виктория Боня прилетела из Монако в Москву ради эффектного светского выхода.
Фото: Михаил Фролов/«КП» - Москва
Марина Кравец в строгом брючном костюме пришла поддержать мужа, Аркадия Водахова, - одного из продюсеров картины.
Фото: Михаил Фролов/«КП» - Москва
Дмитрий Маликов -в роли Дмитрия Маликова. Но, по его словам, более капризного, чем есть на самом деле.