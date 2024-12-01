Чадов и Хилькевич рванули с новорожденными на Мальдивы, а Бородина с женихом - на выставку в Италию.

Звезды устроили себе лето в ноябре - улетели в отпуск на курорты, где сейчас тепло. Одни отмечали дни рождения, а другие набирались сил перед предновогодним рабочим забегом. Рассказываем, кто куда улетел.
Мальдивы
Супруги Алексей Чадов и Лейсан Галимова вместе с дочкой отправились в ее первое путешествие. Фото: личная страница Лейсан Галимовой в социальной сети
Актер Алексей Чадов с женой, моделью Лейсан Галимовой, и дочкой Айей отдыхают на Мальдивах. Девочка у супругов родилась два месяца назад, и вот они уже втроем прилетели на любимый семейный курорт. Разместились в пятизвездочном отеле - сняли виллу со своим бассейном и выходом к океану.
Фото: личная страница Александра Чадова в социальной сети
Еду доставляют на виллу или можно посетить один из ресторанов на территории.
В таких же условиях купалась и загорала актриса и телеведущая Анна Хилькевич, которая прилетела на остров с мужем, бизнесменом Артуром Волковым, и тремя дочками: Оливии 2 месяца, Анне-Марии 6 лет, Арианне 8 лет.
Анна Хилькевич отдыхает на островах со своей большой семьей. Фото: личная страница Анны Хилькевич в социальной сети
С детьми родителям помогает няня. Хилькевич сообщила, что рванула на курорт, так как у детей в школе было несколько заболевших вирусом Коксаки: решили осенью отдохнуть в тепле. Каждое утро Анна начинала в спортзале, так как через неделю выходит на работу телеведущей. А потом водные процедуры в океане. Хилькевич отчиталась об отдыхе: «Я счастлива! И да, хоть мы и ни разу не прилегли на лежак с мужем, не успели прочитать ни одной новой главы книги, но мы были душой и телом с нашими тремя детьми. В копилку воспоминаний дочек и ресурса из детства. Да чего уж, и нашего тоже!»
На Мальдивах тепло: температура воздуха и воды в Индийском океане +28 градусов.
ОАЭ
Фото: ТАКА ТАКА Dubai taka taka
Певица Нюша прилетела в Дубай, чтобы отметить 6-летие дочки Симбы (Серафимы). Праздник устроили в стиле мультфильма «Русалочка» - на мероприятии детей развлекали аниматоры. Последние несколько лет певица жила с мужем и двумя детьми в Дубае. Пара развелась, и дети (Серафима и 3-летний Саффрон) остались жить в ОАЭ с отцом. Бывший муж артистки Игорь Сивов позиционирует себя как «эксперта по ресурсному состоянию», чем неплохо зарабатывает. Нюша периодически навещает детей, проводит с ними время. На фото - Игорь и Нюша с детьми и своими мамами, а также сын мужчины от предыдущего брака.
В Дубае комфортная погода для отдыха: температура воздуха +30 градусов, воды в Персидском заливе +29.
Сингапур
Фото: личная страница Натальи Фриски в социальной сети
Сестра певицы Жанны Фриске с папой и дочкой отправилась в двухнедельный круиз из Дубая в Сингапур. Наталья Фриске с Владимиром Борисовичем и 2-летней Луной плывут на круизном лайнере, где есть бассейн, анимация и рестораны.
Фото: личная страница Натальи Фриски в социальной сети
. Делают остановки в разных городах, посещают экскурсии. Семья сейчас добралась до Пхукета - пока купаются и загорают в Таиланде.
На Пхукете жара: воздух и вода в Андаманском море прогрелись до +32.
Италия
Фото: личная страница Ольги Орловой в социальной сети
Ведущая «Дома-2» певица Ольга Орлова прилетела на пару дней в Рим, чтобы отметить 47-й день рождения. Компанию имениннице составили лучшие подруги, а одна из них, блогер и телеведущая Ксения Бородина, полетела в Италию с женихом, блогером Николаем Сердюковым, - на фото парочка целуется на обзорной экскурсии по Риму.
Фото: личная страница Ольги Орловой в социальной сети
Утром именинницу угостили тортом и шампанским в кафе. Затем компания отправилась на экскурсию по палаццо Колонна.
Орлова осталась довольна: «Дворец полностью закрыт для нашей группы из нескольких человек. Такую красоту мы видим абсолютно одни. И, что самое классное, представляете, здесь до сих пор живут представители этой семьи аристократической!»
А вечером устроили ужин в ресторане.
В Риме тепло: +20 градусов.