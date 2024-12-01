Чадов и Хилькевич рванули с новорожденными на Мальдивы, а Бородина с женихом - на выставку в Италию.

С детьми родителям помогает няня. Хилькевич сообщила, что рванула на курорт, так как у детей в школе было несколько заболевших вирусом Коксаки: решили осенью отдохнуть в тепле. Каждое утро Анна начинала в спортзале, так как через неделю выходит на работу телеведущей. А потом водные процедуры в океане. Хилькевич отчиталась об отдыхе: «Я счастлива! И да, хоть мы и ни разу не прилегли на лежак с мужем, не успели прочитать ни одной новой главы книги, но мы были душой и телом с нашими тремя детьми. В копилку воспоминаний дочек и ресурса из детства. Да чего уж, и нашего тоже!»

На Мальдивах тепло: температура воздуха и воды в Индийском океане +28 градусов.

ОАЭ