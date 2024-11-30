На каких диетах Галустян, Саруханов, Михайлов и Панайотов изменились до неузнаваемости.

У певца и композитора Игоря Саруханова есть две дочери от предыдущих браков. А в прошлом году музыкант решил жениться на женщине, которая моложе его на 30 лет, они планировали общих детей. Саруханов тогда решил похудеть. Певец женился в седьмой раз и уже успел развестись. А вот сброшенные к свадьбе килограммы не вернулись - Саруханов старается удержать вес.

Огромный вес в 115 кг негативно сказывался на здоровье артиста: давление, одышка, повышение сахара.

Игорь Саруханов объяснил: «115 кг - это очень было тяжело. После похудения давление восстановилось, сахар восстановился, все восстановилось. Ни одной таблетки не принимаю…»

Заслуженный артист сел на диету под контролем и по рекомендации доктора. Полностью исключил из рациона алкоголь, сладкое, мучное, жареное и жирное. Также Саруханов уменьшил порции и первое время употреблял в день не больше 1000 калорий. Так сбросил 25 кг. Теперь в день старается съедать пищи не более чем на 2000 калорий. Также музыкант любит плавать в бассейне, делает планку, посещает тренажерный зал - все нагрузки только по разрешению врача. Саруханов считает, что физических нагрузок и правильного питания достаточно: «Никаких процедур, никаких детоксов. Просто для организма, по-моему, это самое лучшее, что можно придумать, не надо мешать».

Стас Михайлов, 55 лет