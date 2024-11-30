На каких диетах Галустян, Саруханов, Михайлов и Панайотов изменились до неузнаваемости.

Несколько известных мужчин-артистов в последнее время изменились так, что не узнать: похудели, поменяли гардероб. И кажется, что сбросили они не только лишние кг, но заодно и пару лет. Узнали, как эти артисты похудели. Если тоже решите худеть, то только после предварительной консультации с врачом.
Игорь Саруханов, 68 лет
Фото: Иван Вислов, Фото: личная страница Игоря Саруханова в социальной сети
У певца и композитора Игоря Саруханова есть две дочери от предыдущих браков. А в прошлом году музыкант решил жениться на женщине, которая моложе его на 30 лет, они планировали общих детей. Саруханов тогда решил похудеть. Певец женился в седьмой раз и уже успел развестись. А вот сброшенные к свадьбе килограммы не вернулись - Саруханов старается удержать вес.
Огромный вес в 115 кг негативно сказывался на здоровье артиста: давление, одышка, повышение сахара.
Игорь Саруханов объяснил: «115 кг - это очень было тяжело. После похудения давление восстановилось, сахар восстановился, все восстановилось. Ни одной таблетки не принимаю…»
Заслуженный артист сел на диету под контролем и по рекомендации доктора. Полностью исключил из рациона алкоголь, сладкое, мучное, жареное и жирное. Также Саруханов уменьшил порции и первое время употреблял в день не больше 1000 калорий. Так сбросил 25 кг. Теперь в день старается съедать пищи не более чем на 2000 калорий. Также музыкант любит плавать в бассейне, делает планку, посещает тренажерный зал - все нагрузки только по разрешению врача. Саруханов считает, что физических нагрузок и правильного питания достаточно: «Никаких процедур, никаких детоксов. Просто для организма, по-моему, это самое лучшее, что можно придумать, не надо мешать».
Стас Михайлов, 55 лет
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета, Фото: личная страница Стаса Михайлова в социальной сети
Певец Стас Михайлов не скрывает: «Я всю жизнь борюсь с весом, с самой молодости. С 6-го класса я занимался теннисом, потом баскетбол, я все время чем-то занимаюсь. Каждый день на спорт обязательно: спортзал, дорожка или эллипс». Не так давно артист сидел на интервальном питании. Но отказался от этого режима приема пищи. Михайлов признался, как в итоге удалось похудеть: «За год скинул 17 килограммов. Убрал из рациона мучное, сахар и алкоголь». Также артист старается не есть жирное. Похудение заметно отразилось на внешности артиста: Михайлов смеется, что ему не пришлось прибегать к услугам косметологов, чтобы добиться эффекта острых скул. Впали щеки, исчез животик. Михайлов полностью обновил гардероб.
Михаил Галустян, 45 лет
Фото: Леонид Валеев, Фото: личная страница Михаила Галустяна в социальной сети
Артист похудел в прошлом году, а в этом усовершенствовал физическую форму благодаря регулярным занятиям спортом. Секрет Галустяна прост: «Я даже не представлял, что здоровая еда может быть такой вкусной и разнообразной каждый день». За лишний вес Галустян взялся грамотно: отправился к врачу, который по результатам анализов и обследования поставил первую степень ожирения, прописал лекарства. Параллельно артист поддержал организм правильным питанием. Здоровье стало отличным, а через год ушел лишний вес. К правильному питанию (исключить мучное, сладкое, жирное) Михаил подключил регулярные физические нагрузки. И сейчас Галустян может себе позволить любимый шашлык, но не так часто, как прежде. За несколько последних лет вес артиста снизился с 80 до 66 килограммов.
Александр Панайотов, 40 лет
Фото: Иван Вислов, Фото: личная страница Стаса Михайлова в социальной сети
Повторять диету певца Александра Панайотова опасно для здоровья. Несколько лет назад он похудел сразу на 20 кг. И удержал вес. А недавно сбросил еще 10 кг. От лишнего веса склонный к полноте артист избавляется с помощью жестких диет. К примеру, при первом похудении он питался исключительно вареной курицей и брокколи. А во второй раз ел месяцы напролет только рыбу (сибас или лосось), обезжиренные йогурты, отруби и молоко.
Стоит помнить, что рацион должен быть сбалансированным даже при диете. Панайотов не занимается спортом: говорит, что хватает нагрузки на сцене. Артисты порой продолжают худеть, даже когда избавились от избыточного веса, потому что есть нюанс - специфика съемок на телевидении такова, что экран прибавляет человеку дополнительные 5 - 6 кг. Поэтому Панайотов, как и многие его коллеги, держит малый вес: «Жду Нового года, чтобы поесть оливье. А сейчас на диете, так как съемки, костюмы, экран расширяет».