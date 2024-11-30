«Виноватая я!»: Как Светлана Светличная пережила трагедии в своей жизни

Заслуженная артистка РФ Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Зрители помнят Светличную в фильмах «Стряпуха», «Бриллиантовая рука», «Им покоряется небо», «Герой нашего времени», «Место встречи изменить нельзя» и других. Последние несколько десятилетий Светличную снимали в кино крайне редко, зато на ток-шоу звали регулярно. Она ходила, так как хотелось внимания, цветов, гонораров, а взамен приходилось сочинять скандалы. Рассказываем о настоящих отношениях актрисы с родней.

«Не смогла спасти»

Светлана Светличная и Владимир Ивашов решили назвать своего первенца в честь главного героя фильма «Баллада о солдате» Алеши Скворцова. Их Алеша родился в 1961 году. И Владимиру Ивашову сразу дали двухкомнатную квартиру на Фрунзенской улице. Ведь Ивашов после главной роли в фильме «Баллада о солдате» стал знаменитостью. Тогда Светличная перевезла из Мелитополя свою бабушку Катю, которая обожала Ивашова и стала помогать молодым, много работающим родителям с воспитанием детей и бытом. В 1972 году у пары родился младший сын - Олег.

Семье дали квартиру побольше - трешку на проспекте Гагарина. Когда в 1982 году Алексей Ивашов вернулся из армии, то папа выхлопотал сыну однокомнатную квартиру. Алексей говорит, что отец был невероятно скромным человеком и это был единственный раз, когда он о чем-то просил: «На этом родительские походы что-то получить, выбить закончились».

Владимир Ивашов мечтал о даче, но не стал просить о выделении участка. До перестройки Ивашов был востребован в кино, много работал в театре. В 90-е годы Ивашов и Светличная сидели без работы, в «кооперативные» фильмы их сниматься не звали. Поэтому Владимир Сергеевич устроился рабочим на стройку. Однажды на разгрузке шифера Ивашову стало плохо, вечером он с трудом доехал на метро до дома - приехал с белым лицом. Так надорвался на стройке, что открылась пролеченная ранее язва желудка. Первый раз Ивашова прооперировали неудачно, пришлось делать вторую операцию.

Сердце не выдержало наркоза, актер умер на операционном столе. Это был 1995 год, Ивашову было 55 лет. Спустя годы Светличная скажет: «Мы прожили с Ивашовым 34 года. Уверена, что если бы он был жив, то мы были бы вместе до сих пор». У обоих супругов случались увлечения, но это не повлияло на крепость их брака и не разрушило его. И Владимир, и Светлана ценили и берегли друг друга как могли.