«Виноватая я!»: Как Светлана Светличная пережила трагедии в своей жизни

Заслуженная артистка РФ Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Зрители помнят Светличную в фильмах «Стряпуха», «Бриллиантовая рука», «Им покоряется небо», «Герой нашего времени», «Место встречи изменить нельзя» и других. Последние несколько десятилетий Светличную снимали в кино крайне редко, зато на ток-шоу звали регулярно. Она ходила, так как хотелось внимания, цветов, гонораров, а взамен приходилось сочинять скандалы. Рассказываем о настоящих отношениях актрисы с родней.
«Не смогла спасти»
Светлана Светличная и Владимир Ивашов решили назвать своего первенца в честь главного героя фильма «Баллада о солдате» Алеши Скворцова. Их Алеша родился в 1961 году. И Владимиру Ивашову сразу дали двухкомнатную квартиру на Фрунзенской улице. Ведь Ивашов после главной роли в фильме «Баллада о солдате» стал знаменитостью. Тогда Светличная перевезла из Мелитополя свою бабушку Катю, которая обожала Ивашова и стала помогать молодым, много работающим родителям с воспитанием детей и бытом. В 1972 году у пары родился младший сын - Олег.
Семье дали квартиру побольше - трешку на проспекте Гагарина. Когда в 1982 году Алексей Ивашов вернулся из армии, то папа выхлопотал сыну однокомнатную квартиру. Алексей говорит, что отец был невероятно скромным человеком и это был единственный раз, когда он о чем-то просил: «На этом родительские походы что-то получить, выбить закончились».
Владимир Ивашов мечтал о даче, но не стал просить о выделении участка. До перестройки Ивашов был востребован в кино, много работал в театре. В 90-е годы Ивашов и Светличная сидели без работы, в «кооперативные» фильмы их сниматься не звали. Поэтому Владимир Сергеевич устроился рабочим на стройку. Однажды на разгрузке шифера Ивашову стало плохо, вечером он с трудом доехал на метро до дома - приехал с белым лицом. Так надорвался на стройке, что открылась пролеченная ранее язва желудка. Первый раз Ивашова прооперировали неудачно, пришлось делать вторую операцию.
Сердце не выдержало наркоза, актер умер на операционном столе. Это был 1995 год, Ивашову было 55 лет. Спустя годы Светличная скажет: «Мы прожили с Ивашовым 34 года. Уверена, что если бы он был жив, то мы были бы вместе до сих пор». У обоих супругов случались увлечения, но это не повлияло на крепость их брака и не разрушило его. И Владимир, и Светлана ценили и берегли друг друга как могли.
Артистка с мужем Владимиром Ивашовым. Его не стало в 1995-м. Фото: Persona Stars
Старший сын женился, выучился на зубного техника, воспитывал дочь. Младший пошел учиться в ПТУ на повара, но бросил. Женился, но через год развелся, детей не было. И Олег начал торговать вещами на Тишинском рынке, мама так переживала за него, что пару раз помогала. Вскоре после смерти мужа Светличная разменяла квартиру на Гагарина на две маленькие - для себя и младшего сына. Новая беда случилась в 2006 году - в возрасте 34 лет умер Олег Ивашов.
Светличная винила себя в смерти сына - недоглядела, не настояла, не спасла. Актриса вспоминала: «Во время перестройки Олегу не удалось получить высшее образование, пришлось идти торговать на рынок, который стал началом беды. Зимой и летом на открытом воздухе. Олег и все, кто с ним рядом работал, крепко выпивали. Спохватившись, что сын спивается, я решила его отправить куда-нибудь из Москвы, подальше от этого рынка. У меня было припасено 3 тысячи долларов, и на эти деньги мы купили Олегу дом в Ивановской области…»
Актриса надеялась, что вдалеке от друзей с рынка сын отвыкнет от алкоголя и начнет новую жизнь. А оказалось, что дом был в деревне, где вокруг были неблагополучные соседи. Светличная спохватилась, но было поздно: «Через несколько месяцев после переезда Олега мне позвонили какие-то люди - спасайте сына… Олег уже не мог ходить. Меня поразила его худоба и выпирающая печень. Вот только когда Олега подлечили, он снова уехал в деревню. А в следующий раз, когда мне позвонили, я уже не смогла его спасти…»
«Мне надо жить рядом с детьми»
Сыновья Светланы Афанасьевны: старший Алексей (справа) и младший Олег. Фото: Persona Stars
После смерти сына Светлана Афанасьевна стала ожидаемо ранимой, нервной. Отношения с членами семьи стали периодами непростыми. Но все они были разрешены более 10 лет назад. Первая недомолвка случилась еще при жизни Олега: когда после смерти мужа актриса продала трешку, то старшему сыну ничего не выделила, посчитав, что тот благодаря отцу уже получил однушку.
Когда Олега не стало, Светличная отдала его однокомнатную квартиру старшему сыну. А тот, в свою очередь, единственной дочери Марии, которая к тому времени выучилась на зубного врача и родила сына - мальчика назвали в честь прадеда Владимиром. Маша обменяла «убитую» однушку (квартира сдавалась, пока Олег жил в деревне) на квартиру в другом районе - рядом с родителями. И тут актриса разобиделась: мол, надо было сначала с ней посоветоваться. Светличная даже несколько лет не общалась с единственной и любимой внучкой, заодно обиделась на сына и невестку. Но когда в 2012 году Светличная сломала руку и ногу, то сын Алексей сразу примчался, и не один, а с правнуком актрисы. Светлана Афанасьевна была счастлива. Ссоры и потом случались - обычно после очередных походов актрисы на телешоу - за новой порцией славы или гонораром. Но они были кратковременными.
Внучка Светличной Мария Ивашова. Фото: Первый канал
Три с половиной года назад Светличная продала квартиру в районе метро «Новоясеневская» и переехала в новый ЖК - у метро «Преображенская площадь». Светличная тогда рассуждала так: «Пришло время, когда мне надо жить рядом с детьми. Потому что я нуждаюсь в их участии в моей жизни. Как бы я ни выглядела, как бы я ни старалась, я все равно понимаю, что время мое уходит. Но я, честно говоря, не хочу до ста лет жить. Мне достаточно восьмидесяти…» Новая квартира стоила подороже: семья сына доплатила 400 тыс. руб. Светлане Афанасьевне новая жилплощадь нравилась - о чем она неоднократно сообщала по телефону близким друзьям, брату и его семье, проживающим в Пензе. Сын, невестка, внучка по очереди навещали актрису. Родные привозили еду, а сиделка помогала актрисе в быту и следила за приемом таблеток.
Больше года назад Светличной стало хуже - скачки давления, деменция, болезнь Альцгеймера. Актриса по совету докторов и своему желанию переехала в платное круглосуточное отделение московской Психиатрической клинической больницы № 3 имени В. А. Гиляровского, где в палате повышенного комфорта получала специализированное лечение и уход, медико-психологическую реабилитацию. В этом году у актрисы обнаружились и другие серьезные заболевания, и Светличную перевели в профильную клинику. Ей становилось все хуже. Скончалась артистка в хосписе - у Светланы Афанасьевны была отдельная палата, за ней хорошо ухаживали, ежедневно навещали родные. За день до смерти к Светличной приходила внучка Мария и правнук Владимир Ивашов, который сейчас уже заканчивает школу.