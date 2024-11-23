Александр Робак, Тимати, Виктория Боня и другие российские звезды вспомнили истории знакомства с опальным рэпером Пи Дидди

Обвинений все больше, исков тоже, сальные подробности тех самых ВИП-вечеринок обескураживают: 3 тысячи человек заявили о насилии, массовые оргии, самой маленькой жертве, возможно, было 9 лет, гостей тусовок шантажировали и заставляли молчать. Тем временем российский шоу-бизнес тоже не остался в стороне. После грандиозного скандала наши звезды начали вспоминать истории знакомства с рэпером - и даже пытаться заступаться за него.

Робака и Лагашкина просил спасти ему жизнь

Одними из первых - еще задолго до омерзительного скандала - о связи с Пи Дидди заявили представители самых народных амплуа в русском кино: Александр Робак и Максим Лагашкин. Казалось бы, где исполнители ролей пролетариев и «мужиков из народа» и где один из самых богатых и влиятельных американских музыкантов? А вот.

Дело было в августе 2006 года. Робак и Лагашкин выступили продюсерами комедии «Ненасытные» - там, кстати, тоже про рэп. И после съемок отправились тусоваться в Канны, где сняли яхту и культурно отдыхали. В какой-то момент актеры услышали крики «Help!».