Александр Робак, Тимати, Виктория Боня и другие российские звезды вспомнили истории знакомства с опальным рэпером Пи Дидди

Обвинений все больше, исков тоже, сальные подробности тех самых ВИП-вечеринок обескураживают: 3 тысячи человек заявили о насилии, массовые оргии, самой маленькой жертве, возможно, было 9 лет, гостей тусовок шантажировали и заставляли молчать. Тем временем российский шоу-бизнес тоже не остался в стороне. После грандиозного скандала наши звезды начали вспоминать истории знакомства с рэпером - и даже пытаться заступаться за него.
Робака и Лагашкина просил спасти ему жизнь
Одними из первых - еще задолго до омерзительного скандала - о связи с Пи Дидди заявили представители самых народных амплуа в русском кино: Александр Робак и Максим Лагашкин. Казалось бы, где исполнители ролей пролетариев и «мужиков из народа» и где один из самых богатых и влиятельных американских музыкантов? А вот.
Дело было в августе 2006 года. Робак и Лагашкин выступили продюсерами комедии «Ненасытные» - там, кстати, тоже про рэп. И после съемок отправились тусоваться в Канны, где сняли яхту и культурно отдыхали. В какой-то момент актеры услышали крики «Help!».
Там же был и Максим Лагашкин. Фото: личный архив Максима Лагашкина
- Что произошло? Видать, была огромная компания, они все сели в последнюю лодку, которая была рассчитана на меньшее количество человек, - вспомнил потом Робак в «Вечернем Урганте». - И девушка его шпилькой пробила резинопластик. Сразу включился турбоподдув, но от того, что сильно болтало, к ним стала заливаться вода, они стали тонуть. А ты не докричишься ни до кого, все яхты задраены. Мы дали им полотенца, я пошел будить друзей. Говорю: «Пойдемте, там Пафф Дэдди у нас наверху». Вышли, действительно он. Примерно час они у нас погостили.
Сохранились и фото, где русские артисты в каюте поочередно обнимают американскую звезду, которая держит в руках стаканчик с апельсиновым соком. Лагашкин уверяет, что рэпер и их звал на знаменитые вечеринки, но наши парни отказались.
Боню испугал и заставил пятиться
Виктория Боня считает, что ее «Бог отвел» от неприятностей с P. Diddy. Фото: Global Look Press
В стороне не осталась и Виктория Боня - бывшая участница шоу «Дом-2». В самом начале нулевых 20-летняя девушка познакомилась с P.Diddy в Майами в ресторане Nobu. После общей трапезы с друзьями Комбс предложил продолжить веселье в клубе - и вся компания поехала туда. На входе рэперу что-то не понравилось, и он начал разборки с незнакомцем прямо на улице, чем сильно напугал юную Боню.
- Я иду и слышу нецензурный крик, - рассказала Виктория. - Вижу, как P. Diddy подошел лоб в лоб к парню, который стоял на парковке со своей девушкой, и орал ему в лицо. Думаю: «Куда я залезла, зачем мне это надо?» Я просто задом попятилась обратно в клуб.
Когда девушка вернулась в Москву, она узнала от общих знакомых, что американец интересовался ею и искал телефон.
- Я перезвонила, но трубку снял кто-то другой, - вспомнила она. - Я так понимаю, что меня пронесло. Мне, на тот момент 20-летней девчонке, которая смотрела на все горящими глазами, хватило мозгов просто соскочить, убежать, не попасть на дальнейшую вечеринку и тусовку.
Принял шиншиллу от Тимати
Тимати и Пи Дидди даже похожи внешне. Фото: кадр из видео
Рэпер Тимати в нулевые часто бывал в Европе и США и контактировал с коллегами. В своем аккаунте в ВК музыкант признался, что тоже не один раз бывал на тайных вечеринках P.Diddy вместе с американскими селебрити первого эшелона. Музыкант сообщил, что познакомился с одиозным рэпером благодаря казахскому музыканту, который в начале нулевых жил в Нью-Йорке и был вхож в тусовку. Именно при его содействии Тимати «подвели» к Пи Дидди на одной из гламурных вечеринок в Сен-Тропе, про которые всем так любил рассказывать российский музыкант. Дело было в 2009 году.
Через некоторое время Тимати (видимо, случайно) оказался на концерте P.Diddy во Франции - и якобы имел право ВИП-прохода за кулисы. После у музыкантов состоялся совместный ужин, за которым американец признался русскому, что вся сила в Москве - ведь Дженнифер Лопес выступала там за большие деньги на корпоративе и осталась довольной (певица пела для «короля Черкизона» Тельмана Исмаилова, который находится в розыске, за $1,5 млн). Затем Тимати попытался записать совместный трек с чернокожим рэпером - песня I'm On You вышла в 2010 году - и в знак уважения поднес ему в дар шиншилловую шубу за 50 тыс. евро (5,2 млн руб.).
Основатель Black Star уверяет, что был на двух вечеринках P.Diddy. Первая - в Голливуде, куда съехался весь свет: от Бейонсе до Лил Уэйна, было и множество спортсменов. В тот вечер все слушали новый альбом хозяина и ели икру, запивая шампанским. Вечер был семейным, присутствовали жена и дети P.Diddy. Вторая - в Каннах, где P.Diddy спасли от гибели Александр Робак и Максим Лагашкин, там присутствовали Леонардо ДиКаприо, Пэрис Хилтон и другие звезды.
Дружил с Умаром Джабраиловым
Умар Джабраилов (слева) ничего плохого об этой компании сказать не может. Фото: Global Look Press
Бывший сенатор РФ, бизнесмен и меценат Умар Джабраилов, с которым когда-то был роман у Ксении Собчак, тоже вспомнил про знакомство с американским рэпером. Предприниматель в нулевые тоже частенько бывал на светских мероприятиях - и не раз пересекался со звездами шоу-бизнеса США.
«Многие просят дать комментарий и поделиться историей моего знакомства и дружбой с Jay-Z, P. Diddy и Бейонсе (это трио подозревают в организации музыкальной ОПГ, которая устраняла конкурентов и перекрывала кислород восходящим звездам. - Авт.), - написал в тг-канале Джабраилов. - С ребятами мы познакомились и начали общаться на Каннском фестивале, так получилось, что моя яхта стояла рядом с их яхтами. Мы сдружились и в дальнейшем начали вместе посещать различные мероприятия. Никаких масленых вечеринок и прочей чернухи не было! Несмотря на все скандалы и слухи, которые сейчас обсуждаются в СМИ, я не заметил ничего плохого за время нашего общения. В них я увидел не только звезд, но и настоящих профессионалов своего дела - творческих, талантливых и зажигательных людей!»