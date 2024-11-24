Как Валентина Алексеева удивляла на конкурсе «Мисс Вселенная» нарядами, тактом и умом

18-летняя студентка Алексеева, по мнению пользователей соцсетей из разных стран мира, была достойной претенденткой на победу. Красивая и умная!
Платье за 600 тыс. руб.
В этом году в конкурсе красоты «Мисс Вселенная» участвовали 129 красавиц из разных стран мира - это рекорд по сравнению с другими годами. Например, в 2002 году, когда «Мисс Вселенной» стала наша соотечественница Оксана Федорова, на конкурсе было 75 участниц. Поэтому в полуфинал на этот раз вышли не 20, а 30 участниц.
Наша Валентина Алексеева летела из Москвы в Мехико с семью чемоданами - в двух везла подарки для всех участниц, в остальных - наряды. Все конкурсантки получили от Вали в подарок по толстовке, на которой нарисована матрешка, разукрашенная чувашским орнаментом. И сделана надпись From Russia With Love - «Из России с любовью». Алексеева родом из Чувашии, и месяц назад она победила на конкурсе красоты «Мисс Россия - 2024».
Финал 2024 года прошел в Мехико 16 ноября, а наша участница вместе с другими красавицами прилетела в Мексику заранее, так как этапы конкурса и различные мероприятия начались 29 октября. Каждый день конкурсантки только и делали, что репетировали (проходы по сцене, конкурсы, макияж, примерки), посещали различные мероприятия, участвовали в фотосессиях, экскурсиях, интервью, ужинах. У девушек был строгий график и запрет на свободное времяпровождение вне гостиничного номера. За соблюдением режима строго следят. Охрана установила, что 19-летняя модель Итали Мору из Панамы посещала визажиста в неустановленное время, и ее выгнали с конкурса за нарушение режима. К тому же достоянием общественности стал факт, что у девушки имеется бойфренд, который оплатил наряды для участия в конкурсе. После такого ее заодно лишили звания «Мисс Панама».
Наша Валентина Алексеева жила в Мехико в рамках рекомендуемого графика, прекрасно общалась с другими конкурсантками: в Сети оценили ее фото с коллегами по мероприятию из Беларуси и Молдовы - многие сошлись во мнении, что девушки очень красивые. На один из ужинов Валя пришла в платье оригинального кроя: наряд похож на костюм Снежной королевы. Его обсуждали всем миром: подписчики в соцсетях, а потом мексиканские СМИ. Алексеева пошутила: «Ну и навела я шуму перед ужином. Теперь вся Мексика обсуждает мой вечерний выход!» К нашей участнице ежедневно была самая большая очередь из репортеров, желающих взять интервью, и поклонников - за автографом.
Соцсети облетело фото трех подруг - представительниц России, Беларуси и Молдовы. Фото: личная страница Валентины Алексеевой в социальной сети
Кстати, самое обсуждаемое платье конкурса сшила дизайнер из Санкт-Петербурга Ольга Малярова, которая и в прошлом году одевала нашу красавицу на этот конкурс. Платье Валентины Алексеевой - из новой осенней коллекции «Девичьи грезы»: сшито из тафты, есть вставка из металлической конструкции и пластиковых трубок. Главная фишка наряда весом 2 кг - это 40 тысяч камней. Верх платья украсили 4 тысячи крупных камней из хрусталя, а на юбке - стразы. Платья для конкурса Малярова дает в аренду. Поэтому этот и другие наряды вернутся домой, где их можно будет взять напрокат или купить. На платье, которое Валя сделала знаменитым на весь мир, уже очередь из желающих надеть его на предновогодний вечер. Купить его можно будет за 600 тыс. рублей.
И в финале наша красавица была в костюме, созданном дизайнером Ольгой Маляровой: «Для Валентины мы также сделали национальный костюм, который весит 12 килограммов. Платье расшито 300 тысячами камней». Наряд из страз и кристаллов состоит из платья, накидки в снежинках и короны-кокошника.
Никакой пластики!
Чаще всего в соцсетях обсуждают, делали ли участницы «Мисс Вселенной» косметологические процедуры или пластику. На лицах некоторых красоток последствия уколов красоты весьма заметны. А вот у нашей Валентины исключительно природная красота. Есть и еще одно отличие - конкурсантка из России интересно и содержательно отвечала на вопросы журналистов и организаторов. Все потому, что девушка из России прекрасно образованна, в то время как многие конкурсантки - модели, у которых нет больших достижений в плане учебы.
Валентина Алексеева минувшим летом окончила в Чебоксарах школу с золотой медалью и поступила на бюджет в престижный московский вуз. Валентина учится в Медицинском университете имени Н. И. Пирогова по специальности «Лечебное дело». Девушка целеустремленная: «Золотая медаль - результат моих бессонных ночей за вебинарами, тестами и учебниками. За все это время у меня не было ни одного репетитора, я все делала сама». Конкурсы красоты в жизни Вали появились случайно: в 16 лет она увидела объявление о конкурсе «Мисс Чувашия», прошла кастинг и победила. После этого поехала за победой на «Мисс Россия - 2024», куда заявки подавали 85 тысяч девушек.
18-летняя студентка не только красивая, но и умная - учится на врача. Фото: личная страница Валентины Алексеевой в социальной сети
В ноябре студентку отпустили в Мексику, не сомневаясь, что в учебе быстро наверстает пропуски. Кстати, Валя не стала тратить 1 млн рублей за победу на «Мисс Россия»: «Часть денег я отложила на ординатуру, чтобы получить углубленное образование по специальности. Другую часть выигрыша вложу в развитие своего благотворительного фонда «Птица счастья». Красавица планирует помогать больным детям.
К участию в «Мисс Вселенная» Валентина Алексеева подходила ответственно: «Для меня это не просто возможность продемонстрировать свою красоту, но и шанс представить нашу страну - Россию на мировой арене. Я чувствую, что на мои плечи легла большая ответственность, ведь я представляю не только себя, но и все те традиции, культуру и ценности, которые наша страна олицетворяет». Алексеева рассказала, что многие соперницы желали ей победы: «Самая частая фраза, которую мне писали в соцсетях: «Ты реально достойна этого титула». Эта фраза до глубины души трогает меня. Ну а еще ценнее, когда это говорят конкурсантки, которые являются моими соперницами. Они подходили и говорили, что болеют за меня. Сказать такое конкурентке может только человек с невероятно сильным характером. И я рада, что меня окружали такие благородные девушки!»
А нас еще приятно удивил тот факт, что любимое блюдо Алексеевой - пельмени. Оказывается, красавица не сидит на диетах. Валентина знает толк в еде: «Пельмени мы лепим всегда сами вместе с мамой. Это у нас такая семейная традиция. Я ем все, что хочу. Еда - для удовольствия, но спорт сбалансирует».