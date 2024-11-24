Как Валентина Алексеева удивляла на конкурсе «Мисс Вселенная» нарядами, тактом и умом

18-летняя студентка Алексеева, по мнению пользователей соцсетей из разных стран мира, была достойной претенденткой на победу. Красивая и умная!

Платье за 600 тыс. руб.

В этом году в конкурсе красоты «Мисс Вселенная» участвовали 129 красавиц из разных стран мира - это рекорд по сравнению с другими годами. Например, в 2002 году, когда «Мисс Вселенной» стала наша соотечественница Оксана Федорова, на конкурсе было 75 участниц. Поэтому в полуфинал на этот раз вышли не 20, а 30 участниц.

Наша Валентина Алексеева летела из Москвы в Мехико с семью чемоданами - в двух везла подарки для всех участниц, в остальных - наряды. Все конкурсантки получили от Вали в подарок по толстовке, на которой нарисована матрешка, разукрашенная чувашским орнаментом. И сделана надпись From Russia With Love - «Из России с любовью». Алексеева родом из Чувашии, и месяц назад она победила на конкурсе красоты «Мисс Россия - 2024».

Финал 2024 года прошел в Мехико 16 ноября, а наша участница вместе с другими красавицами прилетела в Мексику заранее, так как этапы конкурса и различные мероприятия начались 29 октября. Каждый день конкурсантки только и делали, что репетировали (проходы по сцене, конкурсы, макияж, примерки), посещали различные мероприятия, участвовали в фотосессиях, экскурсиях, интервью, ужинах. У девушек был строгий график и запрет на свободное времяпровождение вне гостиничного номера. За соблюдением режима строго следят. Охрана установила, что 19-летняя модель Итали Мору из Панамы посещала визажиста в неустановленное время, и ее выгнали с конкурса за нарушение режима. К тому же достоянием общественности стал факт, что у девушки имеется бойфренд, который оплатил наряды для участия в конкурсе. После такого ее заодно лишили звания «Мисс Панама».

Наша Валентина Алексеева жила в Мехико в рамках рекомендуемого графика, прекрасно общалась с другими конкурсантками: в Сети оценили ее фото с коллегами по мероприятию из Беларуси и Молдовы - многие сошлись во мнении, что девушки очень красивые. На один из ужинов Валя пришла в платье оригинального кроя: наряд похож на костюм Снежной королевы. Его обсуждали всем миром: подписчики в соцсетях, а потом мексиканские СМИ. Алексеева пошутила: «Ну и навела я шуму перед ужином. Теперь вся Мексика обсуждает мой вечерний выход!» К нашей участнице ежедневно была самая большая очередь из репортеров, желающих взять интервью, и поклонников - за автографом.