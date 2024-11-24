Почему мать детей миллиардера Павла Дурова стала главной героиней ток-шоу

Ирина разозлилась, когда Марина начала давать интервью, - пригрозила судами, предложила подписать соглашение о неразглашении информации о жизни ее семьи. Но главная причина ссоры между родственниками - финансовая: все из-за трехкомнатной квартиры родителей, где выросли обе сестры. Жилье площадью 96 кв. м в центре Васильевского острова выставили на продажу за 18 млн рублей. В 2009 году отец Ирины и Марины математик Владимир Болгар развелся с их матерью и женился второй раз, в новой семье у него родился сын. После чего мужчина получил долю в квартире, где жила бывшая жена с дочками. Те стали с ним судиться. В 2022 году Владимир Болгар умер, его доля в квартире отошла несовершеннолетнему сыну от второго брака.

В 2023 году умерла и мать сестер. Ирина Болгар отказалась вступать в наследство, так как оказалось, что у матери были кредиты. В наследство вступила только младшая дочь - вместе с долей в квартире Марина Ивушкина унаследовала долги матери в 5 млн рублей: «У меня зарплата 30 тыс. руб., а отдавать надо 300 тыс. каждый месяц - этим муж занимается, иначе бы меня посадили. Ира в этом не участвует. Из-за этого мы и выставили квартиру на Василеостровской на продажу». Марина договорилась с женой отца о продаже квартиры. Якобы доли в квартире принадлежат Марине Ивушкиной, ее дочери и ее брату по отцу. Ирина Болгар дала поручение своим петербургским адвокатам разобраться, почему продают квартиру без ее ведома: «Я была собственником 1/3 доли, платила налоги. Мне непонятно, как я перестала быть собственником». Хотя женщина и отказалась вступать в наследство матери, но у нее ранее была своя доля в квартире.

Ирина утверждает, что 10 лет помогала финансово и сестре, и матери. Марина это опровергает: «Я рожала за ее счет. Это была добрая воля Иры - оплатить мне роды в частной клинике за 150 тыс. руб. Теперь же она требует с меня эти деньги. Кроме того, я летала с мамой в Ригу по приглашению Иры. Но она там хамски со мной обращалась, я ей только намывала посуду и убиралась. Сейчас она всем говорит, что катала меня по Европе. Это все ложь, как и то, что она перечисляла нашей маме деньги…» Ивушкина утверждает, что про присутствие Павла Дурова в жизни сестры она ничего не знала. Очевидно, что эти разборки между сестрами продолжатся в суде.