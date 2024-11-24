Почему мать детей миллиардера Павла Дурова стала главной героиней ток-шоу

Петербургское наследство
40-летний миллиардер Павел Дуров находится под судебным надзором во Франции. Дуров отпущен под залог в €5 млн, не имеет ограничений в работе, общении, но обязан не покидать Париж, где ожидает окончания следствия. Основателю Telegram суд предъявил обвинение по шести пунктам, среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество. В Париж Дуров приехал в путешествие с возлюбленной, 24-летней блогершей Юлией Вавиловой. Павел и Юлия проживают в Дубае, и девушка уже вернулась в ОАЭ. Помимо французских судов, адвокаты Павла Дурова работают и в Швейцарии, так как там живет 44-летняя Ирина Болгар, которая пытается отсудить у него часть состояния.
А в это время младшая сестра Ирины Болгар в телешоу «Малахов» рассказала о других судах скандалистки. Психолог из Санкт-Петербурга Марина Ивушкина моложе родной сестры Ирины Болгар на 10 лет: «Не получилось так, чтобы мы с Ириной были дружны. Ирина мне звонила, в трубку ругалась матом, всячески оскорбляла и меня, и мою семью. Больше молчать я не могу, пусть весь мир узнает правду… Мы не общаемся с сестрой больше 10 лет. И ни с кем из родственников она не общается. Она меня даже заблокировала. Сейчас она мне никто. Она знала про смерть мамы, но на похоронах ее не было...»
Младшая сестра Ирины Марина решила поделиться семейными скандалами. Фото: личный архив Марины Болгар
Ирина разозлилась, когда Марина начала давать интервью, - пригрозила судами, предложила подписать соглашение о неразглашении информации о жизни ее семьи. Но главная причина ссоры между родственниками - финансовая: все из-за трехкомнатной квартиры родителей, где выросли обе сестры. Жилье площадью 96 кв. м в центре Васильевского острова выставили на продажу за 18 млн рублей. В 2009 году отец Ирины и Марины математик Владимир Болгар развелся с их матерью и женился второй раз, в новой семье у него родился сын. После чего мужчина получил долю в квартире, где жила бывшая жена с дочками. Те стали с ним судиться. В 2022 году Владимир Болгар умер, его доля в квартире отошла несовершеннолетнему сыну от второго брака.
В 2023 году умерла и мать сестер. Ирина Болгар отказалась вступать в наследство, так как оказалось, что у матери были кредиты. В наследство вступила только младшая дочь - вместе с долей в квартире Марина Ивушкина унаследовала долги матери в 5 млн рублей: «У меня зарплата 30 тыс. руб., а отдавать надо 300 тыс. каждый месяц - этим муж занимается, иначе бы меня посадили. Ира в этом не участвует. Из-за этого мы и выставили квартиру на Василеостровской на продажу». Марина договорилась с женой отца о продаже квартиры. Якобы доли в квартире принадлежат Марине Ивушкиной, ее дочери и ее брату по отцу. Ирина Болгар дала поручение своим петербургским адвокатам разобраться, почему продают квартиру без ее ведома: «Я была собственником 1/3 доли, платила налоги. Мне непонятно, как я перестала быть собственником». Хотя женщина и отказалась вступать в наследство матери, но у нее ранее была своя доля в квартире.
Ирина утверждает, что 10 лет помогала финансово и сестре, и матери. Марина это опровергает: «Я рожала за ее счет. Это была добрая воля Иры - оплатить мне роды в частной клинике за 150 тыс. руб. Теперь же она требует с меня эти деньги. Кроме того, я летала с мамой в Ригу по приглашению Иры. Но она там хамски со мной обращалась, я ей только намывала посуду и убиралась. Сейчас она всем говорит, что катала меня по Европе. Это все ложь, как и то, что она перечисляла нашей маме деньги…» Ивушкина утверждает, что про присутствие Павла Дурова в жизни сестры она ничего не знала. Очевидно, что эти разборки между сестрами продолжатся в суде.
Фото: канал «Россия 1»
Тем временем в суде Женевы рассматривают иски Болгар к Дурову. Ирина так обосновывает свои финансовые претензии на часть состояния миллиардера: «Летом 2012 года я познакомилась с Павлом Дуровым, с начала 2013 года мы начали жить вместе полноценной семьей в Петербурге, где и родились трое наших детей: Лея Дурова (2013), Даниэль Дуров (2016) и Давид Дуров (2017). Совместное проживание в Петербурге продолжалось до 2017 года. В 2018 году, как только младшему ребенку исполнилось несколько месяцев, я с детьми переехала в Европу. На тот момент, согласно законам ОАЭ, куда только что переехал Павел, отсутствовала возможность легализации детей, рожденных вне официального брака, и получения права на проживание на территории ОАЭ. По этой причине мы с детьми не смогли продолжить совместное проживание в одной стране с Павлом. Несмотря на то что брак не был зарегистрирован, дети были признаны официально и носят фамилию отца».
Квартира родителей Ирины и Марины в плохом состоянии, но находится в хорошем месте Петербурга. Фото: канал «Россия 1»
Болгар сообщила в суде, что перестала получать финансирование от Дурова в конце 2022 года, так как вместе с тремя детьми отказалась переезжать из Швейцарии в ОАЭ. Дуров оплачивал ей и детям аренду дома неподалеку от Женевы, но потом решил, что они должны жить рядом с ним - в Дубае. Болгар отказалась переезжать и лишилась денег. В 2023 году она подала иск в суд Женевы, где сообщила, что Дуров перестал выплачивать ей алименты в размере €150 тыс. в≈месяц и она вынуждена растить детей на свою зарплату в €8 тысяч. Женщина переехала в съемную квартиру, работает в консалтинговой компании. Кстати, когда Ирина познакомилась с Павлом, то трудилась тренером по йоге. По одному из исков она получила единоличную опеку над детьми, а адвокаты Дурова не возражали.
Фото: канал «Россия 1»
Как только Болгар сделала разбирательство с отцом своих детей публичным, он выступил с заявлением о том, что был анонимным донором спермы в разных странах мира, поэтому является биологическим отцом более 100 детей. Также Павел обеспечивает жизнь в Европе бывшей жены Дарьи Бондаренко и их детей: 15-летней Алины и 14-летнего Михаила. Каждый его ребенок получает по $10 тыс. в месяц до достижения ими 23-летия. Дуров в 2019 году единоразово перевел Болгар для поддержки троих детей $7 млн. Платеж был рассчитан по $10 тыс. на ребенка в месяц. Теперь она заявляет, что это ее личные сбережения. Даже после перевода Дуров разрешал Болгар пользоваться неограниченно одним из его счетов. В 2023 году доступ к счету был ограничен, так как Болгар потратила только на ювелирку и люксовые бренды $18 млн. Сразу после этого Болгар подала иски. Состояние Павла Дурова оценивается в $15,5 млрд. Ирина намерена отсудить часть этих миллиардов для себя и детей. Сторона Дурова утверждает, что у миллиардера не было семейных отношений с Болгар. Скорее всего, судебные разборки будут долгими.